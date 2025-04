Les prix Cpl. Cumming's Watch de MADD Canada rendent hommage aux policiers albertains pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies

EDMONTON, Alberta, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada rendra hommage aux policiers albertains qui ont joué un rôle essentiel dans le retrait des conducteurs aux capacités affaiblies des routes de la province. Au cours de la cérémonie Cpl. Cumming's Watch qui aura lieu aujourd'hui au Royal Hotel West à Edmonton, des policiers seront honorés et recevront des prix pour leur contribution exceptionnelle à la sécurité des communautés de l'Alberta.

Établie en 2015, l'initiative Cpl. Cumming's Watch est une collaboration entre MADD Canada, la GRC de l'Alberta et le Bureau de la sécurité routière du ministère des Transports de l'Alberta en l'honneur du caporal Graeme Cumming, un membre de la GRC qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions par un conducteur aux capacités affaiblies sur l'autoroute 3 près de Lethbridge, en Alberta, le 12 août 1998. Le programme de prix rend hommage aux policiers de l'Alberta pour leurs efforts visant à prévenir les décès et les blessures attribuables aux conducteurs avec capacités affaiblies.

« Nous sommes fiers de rendre hommage à ces policiers qui risquent leur vie chaque jour pour nous protéger contre les dangers de la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Grâce à leurs efforts, ils contribuent non seulement à sauver des vies, mais ils envoient également un message clair selon lequel la conduite avec capacités affaiblies ne sera pas tolérée. Nous sommes fiers de les soutenir dans cette lutte importante ».

Les candidatures pour l’initiative Cpl. Cumming's Watch sont ouvertes à tous les services de police de l'Alberta. Cette année, 68 policiers sont honorés pour leurs efforts dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. Parmi eux, 41 policiers qui ont inculpé entre 15 et 24 conducteurs aux capacités affaiblies en 2024 recevront un certificat de reconnaissance et un médaillon d'argent. En outre, 21 policiers qui ont inculpé 25 conducteurs aux capacités affaiblies ou plus recevront un certificat de reconnaissance et un médaillon d'or.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

