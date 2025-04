Communiqué de presse : Sanofi et CD&R finalisent la cession d’Opella et créent un leader mondial de la santé grand public

Sanofi et CD&R finalisent la cession d’Opella et créent un leader mondial de la santé grand public

Paris, le 30 avril 2025. Opella devient aujourd'hui un leader mondial indépendant de la santé grand public, marquant ainsi une étape décisive dans la stratégie de Sanofi. Sanofi annonce aujourd'hui la finalisation de la vente à CD&R d'une participation de contrôle de 50,0 % dans son activité de santé grand public Opella. Sanofi conserve une participation significative dans Opella avec 48,2 %. Bpifrance détiendra une participation de 1,8 % dans Opella et siègera au Conseil. La transaction a été réalisée dans les modalités précédemment annoncées. Sanofi a reçu un montant net total en numéraire de l'ordre de 10 milliards d'euros.

Sanofi est désormais un pure player biopharmaceutique, dont la stratégie consiste à repousser les limites de la science et à tirer parti de la recherche de pointe pour mettre au point des médicaments et des vaccins de rupture.

Paul Hudson

Directeur général, Sanofi

“Nous avons pleinement confiance dans l'avenir d'Opella en tant que nouveau champion indépendant. Forte de ses équipes talentueuses, de sa connaissance approfondie des consommateurs et de son envergure internationale, Opella est parfaitement positionnée pour réussir à long terme. Avec le soutien de CD&R, réputé pour son expertise dans les secteurs de la consommation et de la santé, et son engagement envers les personnes, les communautés et le développement durable, Opella est prête à croître et à prospérer. Ce nouveau chapitre marque le début d'une aventure prometteuse pour une entreprise en laquelle nous croyons profondément.”

Eric Rouzier

Associé et Responsable du pôle Santé Europe, CD&R

“Il s'agit d'une opportunité passionnante pour CD&R de soutenir Opella dans la construction d'un champion mondial de la santé grand public basé en France. Opella se distingue par la force de ses marques et l'expertise de ses collaborateurs. CD&R apporte une expérience complémentaire dans le secteur de la santé grand public, ainsi qu'une vision opérationnelle et un capital à long terme, pour aider à accélérer la croissance d'Opella. Nous nous engageons à soutenir le développement continu d'Opella, tant en France qu'à l'étranger, et à mieux servir les collaborateurs, les consommateurs et les patients.”

Julie Van Ongevalle

Présidente et Directrice générale, Opella

“Le franchissement de cette étape est un moment passionnant dans le parcours d'Opella. Grâce à des transformations significatives, nous sommes devenus l'un des plus grands acteurs mondiaux de notre secteur, apportant l'innovation à plus d'un demi-milliard de consommateurs dans le monde. Nous sommes prêts à libérer tout le potentiel d'Opella, à créer de la valeur et à tirer parti du talent exceptionnel de nos équipes pour devenir un leader dans le secteur en pleine évolution des soins de santé aux consommateurs.”

Opella a son siège social en France et emploie plus de 11 000 talents. Elle opère dans 100 pays et gère 13 sites de production de pointe et stratégiques, ainsi que quatre centres de recherche et d'innovation. Avec un portefeuille de marques leaders comme Allegra, Doliprane et Dulcolax, Opella est déjà numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires. Opella répond aux besoins de plus d'un demi-milliard de patients-consommateurs dans le monde. Elle opère dans un secteur en plein essor, soutenu par des tendances de long terme durables, telles que le vieillissement des populations, l'élévation des niveaux de vie et une plus grande sensibilité à la santé et au bien-être.

