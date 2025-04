Die EBC Financial Group bekräftigt ihr Engagement für die Initiative „United to Beat Malaria“ mit einer erneuerten globalen Partnerschaft und dem ersten Sponsoring eines 5-km-Laufs

Von strategischen Partnerschaften bis hin zu weltweiten Mitarbeiteraktionen – EBC schließt sich der globalen Bewegung zur endgültigen Ausrottung der Malaria an

WASHINGTON, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die Welt den Welt-Malaria-Tag 2025 unter dem Motto „Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite“ begeht, erneuert die EBC Financial Group (EBC) ihre globale Partnerschaft mit der Kampagne United to Beat Malaria der United Nations Foundation. Nun, im zweiten Jahr der Zusammenarbeit, verstärkt die EBC ihr Engagement durch vermehrte Unternehmenssponsoring, grenzüberschreitende Mobilisierung von Mitarbeitern zur Sensibilisierung und direkte Investitionen in lebensrettende Gesundheitsinstrumente an vorderster Front.

Aus der gemeinsamen Überzeugung heraus, dass kein Kind an einem Mückenstich sterben sollte, wandelt die EBC ihre Rolle vom Verbündeten zum aktiven Fürsprecher und unterstützt sowohl die globalen Systeme, die die Ausrottung der Malaria vorantreiben, als auch die Basisinitiativen, die die am stärksten gefährdeten Gemeinschaften der Welt schützen. Im Rahmen dieses Engagements tritt die EBC erstmals als Unternehmenssponsor des Events „Move Against Malaria 5K 2025“ auf und mobilisiert viele Menschen in einer globalen Bewegung, um das Bewusstsein für eine der tödlichsten – und doch vollständig vermeidbaren – Krankheiten der Welt zu schärfen.

„Wir haben im Jahr 2024 solidarisch zusammengewirkt. „Im Jahr 2025 werden wir aktiv sein“, so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd. Diese Kampagne ist nun fester Bestandteil unserer Führungsstrategie und unserer Mitarbeiterkultur. Dies ist kein Moment, dies ist eine Bewegung.“

Das Engagement der EBC für globale gesundheitliche Chancengleichheit ist eine gemeinsame Mission

Anlässlich dieser erneuerten Partnerschaft setzte sich Barrett mit Margaret McDonnell, der Geschäftsführerin von United to Beat Malaria, zu einem 40-minütigen Kamingespräch zusammen. In ihrem Gespräch erörterten sie die dringende Notwendigkeit globaler Solidarität, die persönlichen und beruflichen Auswirkungen der Kampagne und die Gründe, warum sich die EBC entschlossen hat, sich dieser Sache anzuschließen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

„Das erste Jahr war für mich eine vollständige Offenbarung hinsichtlich der Funktionsweise der Fürsprachearbeit für diese Mission – nicht nur in Amerika, sondern weltweit“, erklärte Barrett. „Dieses Jahr war es anders. Die politischen Verhältnisse haben sich verändert, und die Herausforderungen haben sich gewandelt. Aber wenn überhaupt, macht das diese Mission nur noch wichtiger.“

Als globales Finanzinstitut mit Niederlassungen in Afrika, Lateinamerika und Asien – Regionen, die überproportional stark von Malaria betroffen sind – betrachtet die EBC diesen Kampf als dringlich und zutiefst persönlich.

„Wir verfügen über Niederlassungen in Afrika, Lateinamerika und Asien, wo Malaria ein sehr reales Problem vor Ort darstellt. Die Unterstützung dieser Kampagne ist eine natürliche Entwicklung, die bei unseren Mitarbeitern und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, großen Anklang findet“, so Barrett. „Anfangs war es etwas Interessantes. Aber je mehr man über die Leben erfährt, die diese Bewegung gerettet hat, desto klarer wird einem, dass man weitermachen muss.“

McDonnell bekräftigte, wie wichtig es sei, Verbündete aus der Privatwirtschaft wie die EBC an Bord zu haben, und lobte das Engagement des Unternehmens sowohl für den Gipfel als auch für die übergeordnete Mission. „Wir schätzen es sehr, dass ein Unternehmen wie die EBC – obwohl es nicht im Bereich der öffentlichen Gesundheit tätig ist – die Auswirkungen von Malaria auf Ihre Belegschaft, Ihre Kunden und Ihre Gemeinden anerkennt“, so McDonnell. „Malaria ist nicht nur ein Gesundheitsproblem. Es handelt sich um ein wirtschaftliches Problem, ein Problem der Arbeitskräfte und ein strategisches globales Problem.“

Barrett betonte auch die Auswirkungen selbst kleiner Finanzierungsunterbrechungen: „Wenn man diese Kette unterbricht, kommen Fortschritte und Investitionen zum Erliegen. Diese Initiativen erfordern ein makroökonomisches Denken. Wenn wir weiterhin nur auf das nächste Quartal schauen, riskieren wir, den Schwung von Jahrzehnten zu verlieren“, fügte er hinzu.

Starke Stimmen auf dem jährlichen Gipfeltreffen „United to Beat Malaria“ im Jahr 2025

Im März 2025 nahmen Barrett und Samuel Hertz, APAC-Betriebsleiter bei der EBC, zusammen mit über 120 engagierten Fürsprechern am United to Beat Malaria Annual Leadership Summit in Washington, D.C., an einer dreitägigen Zusammenkunft von Champions, politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern, Studenten und Führungskräften aus der Privatwirtschaft, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: Malaria endgültig zu besiegen.

Der Höhepunkt des Gipfels war eine direkte Lobbyarbeit im Kapitol, wo Barrett und Hertz mit Kongressabgeordneten zusammentrafen, um sich für die vollständige Finanzierung der Malaria-Initiative des Präsidenten (PMI), des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria sowie der Malaria-Programme der Vereinten Nationen einzusetzen. Die EBC hat sich gemeinsam mit einem Netzwerk globaler Partner dafür eingesetzt, die Botschaft zu verbreiten, dass stabile Investitionen und strategische Zusammenarbeit für den weiteren Fortschritt unerlässlich sind. Dabei wurde auch die Initiative „Beat Malaria Champions“ unterstützt, die ein Höhepunkt des Gipfels war.

„Am meisten beeindruckt hat mich die Leidenschaft der Champions“, erklärte Barrett. „Von den Studierenden bis zu den Wissenschaftlern – ihre Energie ist ansteckend. Sie lernen nicht nur – sie übernehmen Verantwortung. Und das gibt mir Hoffnung, dass eine gesündere, gerechtere Welt tatsächlich möglich ist.“

Hertz fügte hinzu: „Die Möglichkeit, gemeinsam mit diesen engagierten Champions – Menschen, die Aufklärungsarbeit in Gemeinden leisten, Koalitionen bilden und politische Maßnahmen vorantreiben – die Hallen des Kongresses zu betreten, hat mir eindrucksvoll vor Augen geführt, dass sich Engagement auszahlt. Die EBC war stolz darauf, den Privatsektor in dieser Bewegung zu vertreten, und noch stolzer darauf, an der Seite der Changemaker zu stehen, die sie vorantreiben.”

Mehr als nur ein Lauf: die EBC mobilisiert weltweit Mitarbeiter im Kampf gegen Malaria

Die EBC beteiligt sich erneut an der globalen Initiative „Move Against Malaria 5K“ – einer virtuellen Challenge, die vom 25. April bis zum 10. Mai stattfindet und Teilnehmer weltweit dazu einlädt, zu gehen, zu laufen, Rad zu fahren oder sich auf andere Weise zu bewegen, um die Malariaprävention zu unterstützen.

Während die EBC bereits im letzten Jahr aktiv an der Kampagne teilgenommen hat, ist 2025 das erste Jahr, in dem das Unternehmen als offizieller Unternehmenssponsor auftritt und damit sein verstärktes Engagement für Advocacy und Maßnahmen unterstreicht. Dieser Schritt nach vorne spiegelt die sich weiterentwickelnde Rolle der EBC bei der Unterstützung von Initiativen an vorderster Front und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit wider. Mehr als 200 EBC-Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, in Asien, Afrika und Lateinamerika haben sich zur Teilnahme verpflichtet – sie mobilisieren Teams, engagieren sich in ihren Gemeinden und helfen dabei, wichtige Spenden zu sammeln.

Mit gezielten Investitionen die Wirkung an vorderster Front verstärken

Die EBC investiert in lebensrettende Malaria-Maßnahmen, darunter mit Insektiziden behandelte Bettnetze, Schnelltests und Malariamedikamente. Diese Beiträge werden für Gesundheitsprogramme an vorderster Front in Subsahara-Afrika, Lateinamerika und der Karibik verwendet, die weltweit am stärksten von Malaria betroffen sind.

„Diese Partnerschaft geht über unternehmerische Philanthropie hinaus und spiegelt unsere gemeinsame Mission wider, die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt zu schützen“, erklärte McDonnell.

Im Einklang mit seiner umfassenden Strategie für soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) und Umwelt, Soziales und Governance (ESG) strebt die EBC weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit UN-Organisationen und globalen Partnern im Gesundheitsbereich an, um seine Wirkung in Entwicklungsländern zu maximieren. „Als globales Finanzinstitut sind wir uns bewusst, dass nachhaltiges Wachstum untrennbar mit dem Wohlergehen der Welt verbunden ist“, fügte Hertz hinzu. „Im Kampf gegen Malaria sind wir nicht nur Geldgeber, sondern auch Fürsprecher, Verbündete und Wegbereiter für Veränderungen.“

Allein im Jahr 2024 hat United to Beat Malaria dazu beigetragen, über 1,67 Millionen Menschen in gefährdeten Gemeinden weltweit vor Malaria zu schützen – eine Leistung, die durch die gemeinsame Unterstützung von Partnern wie der EBC Financial Group ermöglicht wurde. Anmeldungen und Spenden sind über https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861 möglich.

Diese Bemühungen erstreckten sich über fünf afrikanische Hochrisikoländer – die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Nigeria, den Südsudan und Uganda – und unterstützten Malaria-Bekämpfungsprogramme in 20 Ländern Lateinamerikas und der Karibik, wo gefährdete Bevölkerungsgruppen aufgrund eingeschränkter Gesundheitsversorgung, Vertreibung und anhaltender Konflikte weiterhin täglich Risiken ausgesetzt sind.

Doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Laut dem Welt-Malaria-Bericht 2024 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten schätzungsweise 263 Millionen Menschen an Malaria und über 597.000 Menschen starben an der Krankheit – die meisten davon Kinder unter fünf Jahren. Es handelt sich um Leben, die wir retten können – mit fortgesetzten globalen Maßnahmen, der Führungsrolle des Privatsektors und der unerschütterlichen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.

Gemeinsam mit der Kampagne United to Beat Malaria ist EBC stolz darauf, an der Spitze einer globalen Bewegung zu stehen, die sich für die endgültige Ausrottung der Malaria einsetzt. Weitere Informationen zu den CSR-Initiativen der EBC Financial Group finden Sie unter www.ebc.com/ESG.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im renommierten Finanzviertel Londons gegründet und ist für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt. Mit Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren, darunter London, Sydney, Hongkong, Singapur, die Kaimaninseln, Bangkok und Limassol sowie Schwellenmärkte in Südamerika, Asien und Afrika, ermöglicht EBC Privatanlegern, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zur Einhaltung ethischer Standards verpflichtet. Die Tochtergesellschaften sind in ihren jeweiligen Ländern zugelassen und werden dort reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben wichtige Wirtschaftszyklen vom Plaza-Abkommen über die Krise des Schweizer Franken im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie gemeistert. Wir pflegen eine Kultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellen sicher, dass jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die sie verdient.

Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet die EBC spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Durch seine Partnerschaft mit der UN Foundation und United to Beat Malaria leistet das Unternehmen einen Beitrag zu globalen Gesundheitsinitiativen. Die EBC unterstützt außerdem die öffentliche Veranstaltungsreihe „What Economists Really Do“ (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, die dazu beiträgt, Wirtschaftswissenschaften und ihre Anwendung auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen zu entmystifizieren und so das Verständnis und den Dialog in der Öffentlichkeit zu fördern.

https://www.ebc.com/

Über die Initiative „United to Beat Malaria“ der UN-Stiftung

Seit über 25 Jahren entwickelt die UN Foundation innovative Lösungen und Partnerschaften, um die Vereinten Nationen zu unterstützen und zur Lösung globaler Probleme beizutragen. Als unabhängige gemeinnützige Organisation wurde die Stiftung gegründet, um eng mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um die größten Herausforderungen der Menschheit anzugehen und den globalen Fortschritt voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.unfoundation.org.

Die Kampagne United to Beat Malaria der UN Foundation bringt wichtige und unterschiedliche Partner und Unterstützer zusammen, um dringende Maßnahmen zu ergreifen, um die Malaria auszurotten und eine gesündere und gerechtere Welt zu schaffen. Seit 2006 geht United to Beat Malaria seiner Aufgabe nach, Menschen in den USA und auf der ganzen Welt dafür zu befähigen und zu mobilisieren, Bewusstsein zu schaffen, Spenden zu sammeln und Unterstützer zu gewinnen. Die Kampagne arbeitet mit Partnern in endemischen Ländern zusammen, um lebensrettende Ressourcen zum Schutz der am stärksten ausgegrenzten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen einzusetzen. Indem wir uns in den USA und darüber hinaus für mehr Führungsstärke, politischen Willen und Ressourcen sowie für ganzheitlichere, innovativere Instrumente und Strategien einsetzen, können wir die Generation sein, die die Malaria endgültig ausrottet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beatmalaria.org.

Führungskräfte-Trio setzt sich auf dem „2025 United to Beat Malaria Leadership Summit“ gemeinsam für globale Gesundheit ein David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd., Samuel Hertz, APAC Director of Operations, und Margaret McDonnell, Executive Director von United to Beat Malaria, haben sich auf dem Leadership Summit in Washington, D.C., zusammengeschlossen und das Engagement von EBC bekräftigt. United to Beat Malaria Leadership Summit in Washington, D.C. Befürworter der jährlichen Führungskräftekonferenz „United to Beat Malaria“ versammeln sich im Capitol Hill, um den Dialog, Innovationen und Führungsstärke für eine bessere Zukunft voranzutreiben. Samuel Hertz auf dem „2025 United to Beat Malaria Leadership Summit“ in Washington, D.C. Samuel Hertz, APAC Director of Operations bei der EBC Financial Group, nimmt an der globalen Konferenz „2025 United to Beat Malaria Leadership Summit“ in Washington, D.C., teil und bekräftigt das Engagement von EBC als Sponsor des „Move Against Malaria 5K“-Laufs.

