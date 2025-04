EBC Financial Group Mengukuhkan Komitmen kepada United to Beat Malaria dengan Perkongsian Global yang Diperbaharui dan Penajaan Larian 5K Pertama

Daripada perkongsian strategik kepada tindakan pekerja global, EBC menyertai gerakan global untuk menamatkan malaria buat selama-lamanya

WASHINGTON, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ketika dunia memperingati Hari Malaria Sedunia 2025 dengan tema “Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite”, EBC Financial Group (EBC) sedang memperbaharui perkongsian globalnya dengan kempen United to Beat Malaria yang diusahakan oleh Yayasan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kini memasuki tahun kedua kerjasama, EBC sedang meningkatkan kesannya melalui tajaan korporat yang lebih besar, mobilisasi pekerja merentasi sempadan untuk meningkatkan kesedaran dan pelaburan langsung dalam alat kesihatan untuk petugas barisan hadapan yang menyelamatkan nyawa.

Berdasarkan kepercayaan bersama bahawa tiada kanak-kanak patut meninggal dunia akibat gigitan nyamuk, EBC sedang mengubah peranannya daripada sekutu kepada penyokong aktif—menyokong sistem global yang mendorong pembasmian malaria dan inisiatif akar umbi yang melindungi komuniti paling rentan di dunia. Sebagai sebahagian daripada komitmen ini, EBC tampil buat kali pertama sebagai penaja korporat untuk acara Move Against Malaria 5K 2025, sambil menggerakkan orang ramai melalui gerakan global untuk meningkatkan kesedaran tentang salah satu penyakit yang paling meragut nyawa di dunia tetapi sebenarnya boleh dicegah.

“Pada tahun 2024, kami bersatu dalam solidariti. Pada tahun 2025, kami mengambil tindakan bersama-sama,” kata David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd. “Kempen ini kini menjadi sebahagian daripada strategi kepimpinan dan budaya pekerja kami. Ini bukan sekadar satu momen tetapi satu gerakan.”

Komitmen EBC terhadap Kesaksamaan Kesihatan Global ialah Misi Bersama

Untuk meraikan perkongsian yang diperbaharui ini, Barrett berbincang dengan Margaret McDonnell, Pengarah Eksekutif United to Beat Malaria, dalam satu perbualan santai selama 40 minit. Perbualan mereka menyentuh keperluan mendesak untuk solidariti global, kesan peribadi dan profesional daripada kempen tersebut, serta sebab EBC memilih untuk berjalan seiring dengan usaha ini—baik secara literal mahupun secara simbolik.

“Tahun pertama bagi saya adalah pendedahan lengkap dari segi cara advokasi untuk misi ini berfungsi—bukan sahaja di Amerika tetapi di seluruh dunia,” kata Barrett. “Tahun ini, ia berbeza. Politik telah berubah dan cabaran turut berubah. Walau apapun, itu menjadikan misi ini lebih penting.”

Sebagai sebuah institusi kewangan global yang beroperasi di Afrika, Amerika Latin dan Asia—rantau yang terjejas oleh malaria secara tidak seimbang—EBC memandang perjuangan ini sebagai mendesak dan sangat peribadi.

“Kami mempunyai pejabat di Afrika, Amerika Latin dan Asia yang merupakan tempat malaria adalah masalah yang sangat nyata di kawasan setempat. Menyokong kempen ini ialah langkah semula jadi yang selari dengan kakitangan kami dan komuniti tempat kami bekerja,” kata Barrett. “Pada mulanya, ia hanyalah sesuatu yang menarik perhatian. Namun, semakin anda mengetahui tentang nyawa yang telah diselamatkan oleh gerakan ini, semakin anda sedar bahawa anda perlu meneruskan usaha ini.”

McDonnell menekankan kepentingan mempunyai sekutu sektor swasta seperti EBC, sambil memuji komitmen syarikat tersebut terhadap kedua-dua sidang kemuncak dan misi yang lebih besar. “Kami menghargai bahawa syarikat seperti EBC—walaupun bukan dalam bidang kesihatan awam—mengiktiraf kesan malaria terhadap tenaga kerja, pelanggan dan komuniti anda,” kata McDonnell. “Malaria bukan sekadar isu kesihatan. Ia merupakan isu ekonomi, isu tenaga kerja dan isu strategik global.”

Barrett turut menekankan kesan berantai akibat gangguan dana walaupun kecil: “Jika rantai itu terputus, kemajuan dan pelaburan akan hilang begitu sahaja. Inisiatif ini memerlukan pemikiran secara menyeluruh. Jika kami hanya fokus pada suku tahun yang seterusnya, kami berisiko kehilangan momentum berdekad lamanya,” tambah beliau.

Menyuarakan Pendapat di Sidang Kemuncak Kepimpinan Tahunan United to Beat Malaria 2025

Pada Mac 2025, Barrett dan Pengarah Operasi APAC EBC, Samuel Hertz, menyertai lebih 120 penyokong bersemangat di Sidang Kemuncak Kepimpinan Tahunan United to Beat Malaria di Washington, D.C—perhimpunan Champions, penggubal dasar, saintis, pelajar dan pemimpin sektor swasta selama tiga hari yang bersatu dengan matlamat yang sama: menamatkan malaria buat selama-lamanya.

Sidang kemuncak itu memuncak dengan advokasi langsung di Capitol Hill, iaitu apabila Barrett dan Hertz bertemu dengan ahli Kongres untuk mendesak pembiayaan penuh President’s Malaria Initiative (PMI), the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria dan program berkaitan malaria PBB. EBC berdiri bersama-sama rangkaian rakan kongsi global, menguatkan mesej bahawa pelaburan yang stabil dan kerjasama strategik adalah penting untuk memacu kemajuan berterusan, di samping Beat Malaria Champions, sorotan sidang kemuncak itu.

“Perkara yang paling menyerlah adalah semangat para Champions,” kata Barrett. “Daripada pelajar kepada saintis, tenaga mereka menular. Mereka bukan hanya belajar—mereka sedang memimpin. Hal ini memberi saya harapan bahawa dunia yang lebih sihat dan adil benar-benar mungkin wujud.”

Hertz menambah, “Berpeluang melangkah masuk ke dewan Kongres bersama-sama Champions yang berdedikasi ini—orang yang mendidik masyarakat, membina gabungan dan memajukan dasar—merupakan peringatan yang kuat bahawa advokasi berfungsi. EBC berbangga untuk mewakili sektor swasta dalam gerakan ini dan lebih berbangga untuk berjalan di sisi pembawa perubahan yang memacunya.”

Lebih Daripada Larian: EBC Menggerakkan Tenaga Kerja Sedunia untuk Melawan Malaria

EBC sekali lagi menyertai cabaran global Move Against Malaria 5K—cabaran maya yang berlangsung dari 25 April hingga 10 Mei yang mengajak peserta dari seluruh dunia untuk berjalan, berlari, berbasikal atau bergerak dengan apa-apa sahaja cara bagi menyokong usaha pencegahan malaria.

Walaupun EBC aktif mengambil bahagian dalam kempen tahun lepas, tahun 2025 menandakan tahun pertama syarikat itu menjadi penaja korporat rasmi, menunjukkan komitmen yang semakin mendalam terhadap advokasi dan tindakan. Langkah ini mencerminkan peranan EBC yang semakin berkembang dalam menyokong inisiatif di barisan hadapan dan meningkatkan kesedaran, dengan lebih daripada 200 pekerja EBC di UK, Asia, Afrika dan Amerika Latin berikrar untuk mengambil bahagian—menggerakkan pasukan, melibatkan komuniti mereka—dan membantu mengumpul dana yang sangat penting.

Memacu Impak Barisan Hadapan melalui Pelaburan Bermatlamat

EBC menghalakan pelaburannya ke arah intervensi malaria yang menyelamatkan nyawa, termasuk kelambu yang dirawat dengan racun serangga, ujian diagnostik pantas dan rawatan antimalaria. Sumbangan ini akan ditujukan kepada program kesihatan barisan hadapan di Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin dan rantau Caribbean yang menanggung beban malaria tertinggi di seluruh dunia.

“Kerjasama ini melangkaui kedermawanan korporat, ia mencerminkan misi bersama untuk melindungi populasi yang paling rentan di dunia,” kata McDonnell.

Sejajar dengan strategi Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dan Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) yang lebih luas, EBC terus menerokai kerjasama yang lebih mendalam dengan organisasi bersekutu PBB serta rakan kongsi kesihatan global untuk memaksimumkan kesan usaha tersebut di dunia yang membangun. “Sebagai sebuah institusi kewangan global, kami menyedari bahawa pertumbuhan yang mampan tidak dapat dipisahkan daripada kesejahteraan global,” tambah Hertz. “Dalam memerangi malaria, kami bukan sahaja penderma—kami merupakan penyokong, sekutu dan pemangkin perubahan.”

Pada tahun 2024 sahaja, United to Beat Malaria telah membantu untuk melindungi lebih 1.67 juta orang daripada malaria di komuniti rentan di seluruh dunia—pencapaian yang dimungkinkan melalui sokongan kolektif daripada rakan kongsi seperti EBC Financial Group. Pendaftaran dan sumbangan boleh dibuat melalui https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

Usaha ini merangkumi lima negara Afrika yang berisiko tinggi—DR Congo, Ethiopia, Nigeria, Sudan Selatan dan Uganda—serta menyokong program penghapusan malaria di 20 negara Amerika Latin dan Caribbean, yang populasi rentan terus menghadapi risiko harian disebabkan akses penjagaan kesihatan yang terhad, perpindahan serta konflik yang berterusan.

Namun, perjuangan ini masih belum berakhir. Menurut Laporan Malaria Dunia 2024 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), malaria telah menjangkiti kira-kira 263 juta orang dan meragut lebih 597,000 nyawa—kebanyakannya kanak-kanak di bawah usia lima tahun. Nyawa ini boleh diselamatkan dengan tindakan global yang berterusan, kepimpinan sektor swasta dan sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada komuniti antarabangsa.

Bersama-sama kempen United to Beat Malaria, EBC dengan bangganya memainkan peranan utama dalam gerakan global untuk menghapuskan malaria secara menyeluruh. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai inisiatif CSR EBC Financial Group, sila layari www.ebc.com/ESG.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan kepakarannya dalam pembrokeran kewangan dan pengurusan aset. Dengan pejabat di hab kewangan utama termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan pasaran baru muncul di Amerika Latin, Asia dan Afrika, EBC membolehkan pelabur runcit, profesional dan institusi mengakses pelbagai pasaran global dan peluang perdagangan, termasuk mata wang, komoditi, saham dan indeks.

Diiktiraf dengan pelbagai anugerah, EBC komited untuk mendukung piawaian etika dan anak-anak syarikat ini dilesenkan dan dikawal selia dalam bidang kuasa masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diberikan kuasa dan dikawal selia oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC).

Teras EBC terdiri daripada pasukan veteran industri dengan lebih 40 tahun pengalaman dalam institusi kewangan utama. EBC telah mengharungi kitaran ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss 2015 hingga pergolakan pasaran akibat pandemik COVID-19. Kami memupuk budaya yang integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan adalah yang terpenting, memastikan setiap hubungan pelabur dikendalikan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

Sebagai Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, EBC menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. Melalui kerjasama dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, EBC menyumbang kepada inisiatif kesihatan global. EBC juga menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, membantu untuk menyahmistifikasi ekonomi dan aplikasinya kepada cabaran utama masyarakat, memupuk pemahaman dan dialog awam yang lebih luas.

Perihal United to Beat Malaria Yayasan PBB

Selama lebih 25 tahun, Yayasan PBB telah membangunkan inovasi dan kerjasama baharu untuk menyokong PBB serta membantu bagi menyelesaikan masalah global secara besar-besaran. Sebagai sebuah organisasi amal bebas, Yayasan ini diwujudkan untuk bekerjasama rapat dengan PBB bagi menangani cabaran terbesar kemanusiaan dan memacu kemajuan global. Ketahui lebih lanjut di www.unfoundation.org.

Kempen United to Beat Malaria Yayasan PBB menghimpunkan rakan kongsi dan penyokong utama serta pelbagai untuk mengambil tindakan segera bagi menamatkan malaria dan mewujudkan dunia yang lebih sihat dan saksama. Sejak tahun 2006, United to Beat Malaria telah berusaha untuk melengkapkan dan menggerakkan rakyat di seluruh A.S. dan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran, dana dan suara. Kempen ini bekerjasama dengan rakan kongsi di negara endemik untuk menyalurkan sumber yang menyelamatkan nyawa bagi melindungi populasi yang paling terpinggir dan rentan. Dengan memperjuangkan peningkatan kepimpinan, kehendak politik dan sumber dari A.S. dan seterusnya, serta alat dan strategi yang lebih holistik dan inovatif, kami boleh menjadi generasi yang menamatkan malaria untuk selama-lamanya.

Trio kepimpinan bersatu demi kesihatan global di Sidang Kemuncak Kepimpinan United to Beat Malaria 2025 David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd.; Samuel Hertz, Pengarah Operasi APAC; dan Margaret McDonnell, Pengarah Eksekutif United to Beat Malaria, bergabung tenaga di Sidang Kemuncak Kepimpinan di Washington, D.C., mengukuhkan komitmen EBC. Sidang Kemuncak Kepimpinan United to Beat Malaria di Washington D.C. Para penyokong di Sidang Kemuncak Kepimpinan Tahunan United to Beat Malaria berkumpul di Capitol Hill untuk memacu dialog, inovasi dan kepimpinan bersama-sama demi masa depan yang lebih baik. Samuel Hertz di Sidang Kemuncak Kepimpinan United to Beat Malaria 2025 di Washington D.C. Samuel Hertz, Pengarah Operasi APAC di EBC Financial Group, menyertai para penyokong global di Sidang Kemuncak Kepimpinan United to Beat Malaria 2025 di Washington, D.C., mengesahkan semula penajaan EBC untuk cabaran Move Against Malaria 5K.

