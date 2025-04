EBC Financial Group Memperdalam Komitmen terhadap United to Beat Malaria dengan Pembaruan Kemitraan Global dan Pemberian Sponsor Acara Lari 5K untuk Pertama Kalinya

Dari kemitraan strategis hingga tindakan karyawan global, EBC bergabung dengan gerakan global untuk mengakhiri malaria selamanya

WASHINGTON, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ketika dunia memperingati Hari Malaria Sedunia 2025 dengan tema “Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite,” EBC Financial Group (EBC) tengah memperbarui kemitraan globalnya dengan kampanye United to Beat Malaria Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. EBC, yang kini memasuki tahun kedua kolaborasinya, berupaya meningkatkan dampaknya melalui peningkatan pemberian sponsor korporat, mobilisasi karyawan lintas batas untuk meningkatkan kesadaran, dan investasi langsung dalam peralatan kesehatan garis depan yang menyelamatkan nyawa.

Dari keyakinan bersama bahwa tidak seorang anak pun boleh meninggal akibat gigitan nyamuk, EBC tengah mengubah perannya dari sekutu menjadi advokat aktif—mendukung sistem global yang mendorong pemberantasan malaria dan prakarsa akar rumput yang melindungi komunitas paling rentan di dunia. Sebagai bagian dari komitmen ini, EBC untuk pertama kalinya mengambil peran aktif sebagai sponsor korporat bagi acara Move Against Malaria 5K 2025, memobilisasi banyak pihak dalam gerakan global untuk meningkatkan kesadaran akan salah satu penyakit paling mematikan—namun dapat dicegah dengan sepenuhnya—di dunia.

“Pada tahun 2024, kami menunjukkan solidaritas. Pada tahun 2025, kami bersatu mengambil tindakan nyata,” ungkap David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Kampanye ini sekarang tertanam dalam strategi kepemimpinan dan budaya karyawan kami. Ini bukan sekadar momen, ini suatu gerakan.”

Komitmen EBC terhadap Kesetaraan Kesehatan Global merupakan Misi Bersama

Untuk menandai pembaruan kemitraan ini, David Barrett duduk bersama dengan Margaret McDonnell, Direktur Eksekutif United to Beat Malaria, untuk melakukan obrolan santai selama 40 menit. Percakapan mereka membahas kebutuhan mendesak akan solidaritas global, dampak personal dan profesional kampanye ini, serta mengapa EBC memilih untuk berjalan bersama dalam perjuangan global ini—baik secara harfiah maupun secara figuratif.

“Tahun pertama bagi saya merupakan pencerahan seutuhnya tentang cara kerja advokasi untuk misi ini—tidak hanya di Amerika tetapi secara global,” ungkap David Barrett. “Tahun ini, berbeda. Kondisi politik telah bergeser, dan tantangannya pun telah berubah. Namun, yang lebih penting lagi, hal itu justru membuat misi ini menjadi lebih penting.”

Sebagai lembaga keuangan global yang beroperasi di Afrika, Amerika Latin, dan Asia—wilayah yang paling banyak terkena dampak malaria—EBC memandang perjuangan ini sebagai sesuatu yang mendesak dan sangat pribadi.

“Kami memiliki kantor di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Di sana, malaria merupakan masalah yang sangat nyata di lapangan. Mendukung kampanye ini merupakan perkembangan alami, yang selaras dengan nilai-nilai karyawan kami dan komunitas tempat kami bekerja,” ungkap David Barrett. “Pada awalnya, ini adalah sesuatu yang menarik minat. Tetapi, semakin banyak Anda belajar tentang kehidupan yang diselamatkan oleh gerakan ini, semakin Anda menyadari bahwa Anda harus terus melanjutkannya.”

Margaret McDonnell menegaskan arti penting memiliki keterlibatan sekutu sektor swasta seperti EBC, sembari memuji komitmen perusahaan itu terhadap KTT dan misi yang lebih luas. “Kami memberikan apresiasi bahwa perusahaan seperti EBC—meskipun tidak bergerak di bidang kesehatan masyarakat—menyadari dampak malaria pada tenaga kerja, klien, dan komunitas Anda,” ungkap Margaret McDonnell. “Malaria bukan sekadar masalah kesehatan. Malaria merupakan masalah ekonomi, masalah tenaga kerja, dan masalah global strategis.”

David Barrett juga menekankan efek berantai dari gangguan pendanaan yang kecil sekalipun: “Jika Anda memutus rantai itu, kemajuan dan investasi yang ada akan buyar. Prakarsa ini memerlukan pemikiran makro. Jika kita hanya terus melihat kuartal berikutnya, kita berisiko kehilangan momentum selama beberapa dekade,” tambahnya.

Menyuarakan Aspirasi di KTT Kepemimpinan Tahunan United to Beat Malaria 2025

Pada Maret 2025, David Barrett dan Direktur Operasi APAC EBC, Samuel Hertz, bergabung dengan lebih dari 120 advokat yang penuh semangat di KTT Kepemimpinan Tahunan United to Beat Malaria di Washington, D.C.—acara pertemuan tiga hari Jaringan Advokat Global (Champions), pembuat kebijakan, ilmuwan, pelajar, dan pemimpin sektor swasta yang dipersatukan oleh sasaran bersama: mengakhiri malaria untuk selamanya.

Acara puncak KTT itu adalah advokasi langsung di Capitol Hill, di sana David Barrett dan Samuel Hertz bertemu dengan anggota Kongres untuk mendorong pendanaan penuh bagi Prakarsa Malaria Presiden (President’s Malaria Initiative, PMI), Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta berbagai program PBB yang terkait dengan malaria. EBC berkolaborasi secara aktif dengan jaringan mitra global, memperkuat pesan bahwa investasi stabil dan kolaborasi strategis sangat penting untuk mendorong kemajuan berkelanjutan, bersama dengan Jaringan Advokat Global United to Beat Malaria (Beat Malaria Champions), sorotan utama KTT itu.

“Catatan paling menonjol adalah semangat Jaringan Advokat Global,” ungkap David Barrett. “Mulai dari pelajar hingga ilmuwan, semangat mereka sangat menular. Mereka tidak hanya belajar—mereka memimpin. Dan hal ini memberi saya harapan bahwa dunia yang lebih sehat dan lebih adil dapat benar-benar diwujudkan.”

Samuel Hertz menambahkan, “Mampu berjalan memasuki gedung Kongres bersama para Jaringan Advokat Global yang penuh dedikasi ini—orang-orang yang mendidik masyarakat, membangun koalisi, dan mendorong kebijakan progresif—merupakan pengingat kuat bahwa upaya advokasi ini berjalan dengan efektif. EBC merasa bangga dapat mewakili sektor swasta dalam gerakan ini, dan bahkan lebih bangga lagi mampu berjalan berdampingan dengan para pembuat perubahan yang menggerakkannya.”

Lebih dari Sekadar Lomba Lari: EBC Menggalang Tenaga Kerja di Seluruh Dunia untuk Melawan Malaria

EBC sekali lagi bergabung dengan Move Against Malaria 5K global—tantangan virtual yang berlangsung dari 25 April hingga 10 Mei yang mengundang peserta di seluruh dunia untuk berjalan, berlari, bersepeda, atau bergerak dengan cara apa pun guna mendukung upaya pencegahan malaria.

Meskipun EBC berpartisipasi aktif dalam kampanye tahun lalu, tahun 2025 menandai tahun pertama perusahaan ini menjadi sponsor korporat resmi, yang menyoroti komitmen mendalamnya terhadap advokasi dan tindakan. Langkah maju ini mencerminkan peran EBC yang terus berkembang dalam mendukung prakarsa garis depan dan meningkatkan kesadaran, dengan lebih dari 200 karyawan EBC di Inggris Raya, Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berikrar untuk mengambil bagian—memobilisasi tim, melibatkan komunitas mereka—dan membantu mengumpulkan dana yang sangat penting.

Mendorong Dampak Garis Depan melalui Investasi Penuh Arti

EBC tengah mengarahkan investasinya pada intervensi malaria yang menyelamatkan nyawa, termasuk kelambu berinsektisida, tes diagnostik cepat, dan pengobatan antimalaria. Kontribusi ini akan diarahkan ke program kesehatan garis depan di kawasan Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin, dan Karibia yang menanggung beban malaria tertinggi di seluruh dunia.

“Kemitraan ini lebih dari sekadar filantropi korporat, kemitraan ini mencerminkan misi bersama untuk melindungi populasi paling rentan di dunia,” ungkap Margaret McDonnell.

Sejalan dengan strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) dan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance, ESG) yang lebih luas, EBC terus mengeksplorasi kolaborasi lebih dalam dengan organisasi yang berafiliasi dengan PBB dan mitra kesehatan global untuk memaksimalkan dampaknya di negara berkembang. “Sebagai lembaga keuangan global, kami menyadari bahwa pertumbuhan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan global,” tambah Samuel Hertz. “Dalam perjuangan melawan malaria, kami bukan sekadar donor—kami menjadi advokat, sekutu, dan katalisator perubahan.”

Pada tahun 2024 saja, United to Beat Malaria membantu melindungi lebih dari 1,67 juta orang dari malaria di komunitas rentan di seluruh dunia—suatu pencapaian yang dimungkinkan melalui dukungan kolektif berbagai mitra seperti EBC Financial Group. Pendaftaran dan donasi tersedia melalui https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

Upaya ini menjangkau lima negara Afrika berisiko tinggi—RD Kongo, Etiopia, Nigeria, Sudan Selatan, dan Uganda—dan mendukung program pemberantasan malaria di 20 negara Amerika Latin dan Karibia, tempat populasi rentan terus menghadapi risiko harian akibat terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan, pengungsian, dan konflik yang sedang berlangsung.

Namun pertarungan masih jauh dari selesai. Menurut Laporan Malaria Dunia 2024 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), malaria diperkirakan telah membuat 263 juta orang jatuh sakit dan merenggut lebih dari 597.000 jiwa—sebagian besar adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. Ini adalah nyawa yang dapat kita selamatkan—dengan tindakan global, kepemimpinan sektor swasta, dan dukungan tak tergoyahkan secara berkelanjutan dari komunitas internasional.

Bersama-sama dengan kampanye United to Beat Malaria, EBC merasa bangga berdiri di garis depan gerakan global untuk mengakhiri malaria selamanya. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prakarsa CSR EBC Financial Group, kunjungi www.ebc.com/ESG.

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), yang didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, terkenal dengan keahliannya dalam bidang perantara keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor yang terletak di pusat keuangan terkemuka—termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar yang tengah berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang pasar dan perdagangan di tingkat global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

EBC, yang mendapatkan pengakuan dari berbagai penghargaan yang diterimanya, berkomitmen untuk menjunjung standar etika. Semua anak perusahaannya berlisensi dan diregulasi dalam yurisdiksi mereka masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diregulasi oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya; EBC Financial Group (Cayman) Limited diregulasi oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diregulasi oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diotorisasi dan diregulasi oleh Financial Services Commission (FSC) Mauritius.

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, EBC menawarkan layanan spesialisasi di seluruh Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi terhadap beragam prakarsa kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian kegiatan keterlibatan publik 'Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom (What Economists Really Do)' yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Oxford University, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada berbagai tantangan utama masyarakat, dalam rangka mendorong terciptanya pemahaman dan dialog publik yang lebih baik.

Tentang United to Beat Malaria Yayasan PBB

Selama lebih dari 25 tahun, Yayasan PBB telah membangun inovasi dan kemitraan baru untuk mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membantu memecahkan masalah global dalam skala besar. Sebagai organisasi amal independen, Yayasan ini dibentuk untuk bekerja sama secara erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi tantangan terbesar umat manusia dan mendorong kemajuan global. Pelajari selengkapnya di www.unfoundation.org.

Kampanye United to Beat Malaria Yayasan PBB menyatukan para mitra dan pendukung penting dan beragam untuk mengambil tindakan mendesak guna memberantas malaria serta menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih setara. Sejak tahun 2006, United to Beat Malaria telah bekerja untuk memberdayakan dan memobilisasi penduduk di A.S. dan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran, mengumpulkan dana, dan menyuarakan aspirasi mereka. Kampanye ini bekerja sama dengan berbagai mitra yang ada di negara-negara endemik guna menyalurkan sumber daya penyelamatan jiwa dalam rangka melindungi penduduk yang paling terpinggirkan dan rentan. Dengan mendorong peningkatan jiwa kepemimpinan, kemauan politik, dan sumber daya dari A.S. dan negara lainnya, serta alat bantu dan strategi yang lebih menyeluruh dan inovatif, kita dapat menjadi generasi yang memberantas malaria untuk kali ini dan selamanya.

Ketiga pemimpin bersatu demi kesehatan global di KTT Kepemimpinan United to Beat Malaria 2025 David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.; Samuel Hertz, Direktur Operasi APAC; dan Margaret McDonnell, Direktur Eksekutif United to Beat Malaria, bergabung dalam KTT Kepemimpinan di Washington, D.C., untuk menegaskan kembali komitmen EBC. KTT Kepemimpinan United to Beat Malaria di Washington, D.C. Para advokat di KTT Kepemimpinan United to Beat Malaria berkumpul di Capitol Hill untuk bersatu mendorong dialog, inovasi, dan kepemimpinan demi masa depan yang lebih baik. Samuel Hertz di KTT Kepemimpinan United to Beat Malaria 2025 di Washington, D.C. Samuel Hertz di KTT Kepemimpinan United to Beat Malaria 2025 di Washington, D.C.

