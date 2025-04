Denodo Platform 9.2 借助生成式人工智能 (GenAI) 先进功能营造直观数据市场体验

最新版本不仅提升了商务用户的使用便捷性,也为更多技术用户简化了开发与管理流程。

帕洛阿尔托,加利福尼亚州, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领域的领导者 Denodo 宣布推出 Denodo Platform 9.2,该版本基于 2024 年 11 月发布的 Denodo Platform 9.1 新增了多项直观功能,进一步强化 Denodo Platform 在语义层与逻辑数据管理方面的核心能力。新增功能包括:功能完善的数据市场、对于 GenAI 项目的更广泛支持,以及一整套赋能数据产品开发的全新自助工具。

功能强大的数据市场,可简化数据使用流程

商务用户仍难获取可作为行动依据的数据。 Denodo Platform 9.2 全新推出的数据市场功能可营造电商平台式用户体验,依托全面的语义层呈现最契合业务语境的数据内容,并通过人工智能驱动的自动化流程有效简化重复性任务,提升整体效率。 借助这一全新功能,公司各个职务的员工都能更加快速、直观地探索、发现并获取所需数据,同时更全面地洞察数据层之外的使用情况。 数据市场提供了清晰的全景视图,呈现下游应用程序和分析工具如何使用数据,以及各数据产品在相关仪表盘和报告中的使用情况。 该功能还支持个人用户根据自身偏好选择界面语言,当属全球化团队的理想选择。

“Denodo Data Catalog 一直致力于简化数据的访问与使用,即便面对跨组织的数据湖仓及相关支持数据源也是如此。”IDC 研究副总裁 Stewart Bond 表示,“但我认为,通过更友好的用户界面,Denodo Platform 9.2 所新增的数据市场功能可使数据访问变得更加直观便捷。 现在,即便是不具备或几乎不具备数据目录技术背景的用户,也能借助数据市场,在几乎无需指导的情况下轻松获取所需数据。”

加大对生成式人工智能 (GenAI) 应用程序的支持力度

生成式人工智能 (GenAI) 应用程序需要能够即时访问来自整个组织的可信赖数据。 Denodo Platform 9.2 的 GenAI 功能在 Denodo Platform 9.1 的基础上完成进一步拓展。9.1 版本曾引入了由人工智能驱动的 Denodo Assistant 和 Denodo AI SDK,旨在简化 GenAI 应用程序的开发流程。

Denodo Platform 9.2 进一步强化数据管理能力,加速 GenAI 的应用,帮助组织为 AI 模型无缝提供 AI 就绪数据——即高质量、经过严格治理、实时交付的数据。 这些 GenAI 的最新更新包括以下几个方面:具备根据用户特定知识动态定制 AI 模型的功能;增强对非结构化数据的支持,从而更有效地从社交媒体贴文中提取情感或分析图像;以及专门为 GenAI 开发人员设计的全新认证计划。

“借助 Denodo Assistant 及其 AI SDK,我们大幅提升了 Alexforbes 内部对受治理数据的访问能力。”Alexforbes 的数据分析师兼数据治理团队负责人 Barend Van Coller 表示, “曾经只属于 IT 和高级用户的领域,如今借助直观的对话式交互,非技术用户也能轻松访问。 我们对即将发布的 Denodo 9.2 版本充满期待,它将进一步赋能我们的团队,让他们能够安全流畅地搜索、发现数据并进行互动。”

数据产品的开发流程简化

开发人员需要在一个有序且受控的环境中构建数据产品,而 Denodo Platform 9.2 则引入了一系列关键增强功能,旨在简化数据产品的开发过程,同时保持强大的数据治理和最佳效率。 这些新增功能包括为持续集成/持续开发 (CI/CD) 提供工作区支持,推动基于分支的开发方式,实现多团队间更灵活的协作;自动化依赖分析,帮助减少错误、简化数据缓存与整理流程;以及为开放表格格式提供扩展支持,进一步提升对 Databricks Unity Catalog、Snowflake 的 Open Catalog 以及其他开放表格生态系统中多种解决方案的支持。

“通过不断提升我们在数据自助服务、数据产品开发和 GenAI 领域的能力,Denodo 使企业能够更加高效地利用数据,从而增强决策力,实现复杂工作流程自动化,并提供更卓越的服务,”Denodo首席技术官Alberto Pan说道, “这些创新将引领组织迈向数据驱动转型的最前沿,最大限度地发挥其数据投资的影响力。”

更多信息

Denodo

Denodo 是数据管理领域的领导者。 屡获殊荣的 Denodo Platform 是领先的逻辑数据管理平台,能够将数据转化为可信赖的见解和成果,支持企业内所有数据相关举措,包括人工智能和自助服务。 借助该平台,全球各行业的 Denodo 客户仅用三分之一的时间便可交付值得信赖的 AI 就绪和业务就绪数据,性能表现比单独使用数据湖仓或其他主流数据平台高出 10 倍。 欲了解更多信息,请访问 denodo.com。

