Platform Denodo 9.2 Menyampaikan Pengalaman Pasaran Data Intuitif Disokong oleh Keupayaan AI Generatif Termaju (GenAI)

Keluaran terkini meningkatkan kemudahan penggunaan untuk pengguna perniagaan sambil mempermudah pembangunan dan pentadbiran untuk pengguna yang lebih teknikal.

PALO ALTO, Calif., April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, telah mengumumkan pelancaran Denodo Platform 9.2, yang menambah fungsi intuitif baharu kepada Denodo Platform 9.1, yang dilancarkan pada November 2024. Pelancaran ini memperkukuh lapisan semantik dan keupayaan pengurusan data logik Denodo Platform, termasuk pasaran data yang serba lengkap, sokongan yang diperluas untuk inisiatif GenAI, serta satu set alat layan diri baharu untuk pembangunan produk data.

Pasaran Data yang Berkuasa untuk Menyelaraskan Penggunaan Data

Pengguna perniagaan terus menghadapi kesukaran untuk mengakses data yang mereka perlukan dalam format yang boleh digunakan secara berkesan. Ciri pasaran data baharu Denodo Platform 9.2 menawarkan pengalaman pengguna seperti e-dagang, yang disokong oleh lapisan semantik yang komprehensif untuk konteks perniagaan yang paling relevan, serta automasi yang dikuasakan oleh AI bagi menyelaraskan tugas berulang. Dengan fungsi baharu ini, orang yang mempunyai peranan berbeza di seluruh organisasi boleh meneroka, menemui dan mengakses data dengan lebih pantas dan intuitif, dengan keterlihatan lanjutan ke dalam penggunaan di luar lapisan data. Pasaran data memberikan pandangan tentang cara aplikasi hiliran dan alat analitik menggunakan data serta mana satu produk data yang digunakan oleh papan pemuka dan laporan. Ia juga membolehkan pengguna individu memilih bahasa pilihan mereka untuk UI, yang sesuai untuk pasukan global.

"Katalog Data Denodo sentiasa memudahkan akses dan penggunaan data, malah merentasi lakehouse data dan sumber data sokongan organisasi," kata Stewart Bond, naib presiden penyelidikan di IDC, "tetapi saya percaya kefungsian pasaran data baharu Denodo Platform 9.2 menjadikan akses lebih intuitif dengan antara muka yang lebih mesra pengguna. Kini, individu dengan sedikit atau tanpa pengetahuan teknikal tentang katalog data boleh memanfaatkan pasaran ini untuk mengakses data dengan sedikit atau tanpa bimbingan.”

Sokongan Diperluaskan untuk Aplikasi Generatif AI (GenAI)

Aplikasi Generative AI (GenAI) memerlukan akses segera kepada data yang dipercayai dari seluruh organisasi. Ciri GenAI pada Denodo Platform 9.2 memperluaskan keupayaan Denodo Platform 9.1, yang memperkenalkan Denodo Assistant yang dikuasakan oleh AI serta Denodo AI SDK untuk menyelaraskan pembangunan aplikasi GenAI.

Denodo Platform 9.2 terus memajukan keupayaan pengurusan data yang mempercepatkan penggunaan GenAI, jadi organisasi boleh menyediakan model AI secara lancar dengan data sedia AI – berkualiti tinggi, data yang dikawal dengan baik yang dihantar dalam masa nyata. Kemajuan GenAI baharu ini merangkumi keupayaan untuk menyesuaikan model AI secara dinamik dengan pengetahuan khusus pengguna; sokongan yang dipertingkatkan untuk data tidak berstruktur, bagi mengekstrak sentimen daripada hantaran media sosial atau menganalisis imej dengan lebih berkesan; serta program pensijilan baharu yang direka khusus untuk pembangun GenAI.

“Dengan Denodo Assistant dan AI SDK-nya, kami telah memperluaskan akses kepada data yang diuruskan di seluruh Alexforbes,” kata Barend Van Coller, Penganalisis Data dan ketua pasukan Tadbir Urus Data di Alexforbes. “Apa yang dahulu hanya terhad kepada IT dan pengguna kuasa kini boleh diakses oleh pengguna bukan teknikal melalui interaksi intuitif dan perbualan. Kami teruja dengan pelancaran Denodo 9.2 yang akan datang, yang lebih memperkasakan pasukan kami untuk mencari, menemui dan berinteraksi dengan data—dengan selamat dan lancar.”

Pembangunan Produk Data yang Diselaraskan

Pembangun perlu dapat membina produk data dalam persekitaran terkawal, tersusun dan Denodo Platform 9.2 menyertakan peningkatan ketara untuk memudahkan pembangunan produk data sambil mengekalkan tadbir urus data yang kukuh dan kecekapan optimum. Penambahan baharu ini merangkumi sokongan ruang kerja untuk integrasi berterusan/pembangunan berterusan (CI/CD), yang membolehkan pembangunan berasaskan cawangan bagi kerjasama yang lebih tangkas merentasi pelbagai pasukan; analisis kebergantungan automatik, untuk mengurangkan ralat dan mempermudah proses pengecahan dan pengurusan data; serta sokongan yang diperluaskan untuk format jadual terbuka, bagi meningkatkan sokongan terhadap Databricks Unity Catalog, Open Catalog Snowflake dan penyelesaian lain dalam ekosistem jadual terbuka.

“Dengan terus mengembangkan keupayaan kami dalam bidang layan diri data, pembangunan produk data dan GenAI, Denodo membolehkan perusahaan memanfaatkan data dengan lebih berkesan untuk meningkatkan proses membuat keputusan, mengautomasikan aliran kerja yang kompleks, dan menyediakan perkhidmatan yang lebih berkuasa,” kata Alberto Pan, ketua pegawai teknologi di Denodo. “Inovasi ini akan menempatkan organisasi di barisan hadapan transformasi berasaskan data, memaksimumkan impak pelaburan data mereka.”

