Denodo Platform 9.2 מספקת חוויית שוק נתונים אינטואיטיבית הנתמכת בידי יכולות בינה מלאכותית יוצרת (GenAI) מתקדמות

Denodo, מובילה בניהול נתונים, הכריזה על השקת Denodo Platform 9.2 המוסיפה תפקודיות אינטואיטיבית חדשה ל- Denodo Platform 9.1ששוחררה בנובמבר 2024, הבונה על השכבה הסמנטית ויכולות ניהול הנתונים הלוגיות של פלטפורמת Denodo: שוק נתונים מלא, תמיכה מורחבת ביוזמות בינה מלאכותית יוצרת, וחבילה חדשה של כלי שירות עצמי לפיתוח מוצרי נתונים.

שוק נתונים רב עוצמה לייעול השימוש בנתונים

משתמשים עסקיים ממשיכים להתקשות בגישה לנתונים הדרושים להם בתצורה שמאפשרת לבצע עליהם פעולות. תכונות שוק הנתונים החדשות של Denodo Platform 9.2 מציעות חוויית משתמש בסגנון מסחר אלקטרוני, הנתמכת בידי שכבה סמנטית מקיפה עבור ההקשר העסקי הרלוונטי ביותר, כמו גם בידי מיכון מונע בינה מלאכותית, כדי לייעל משימות חוזרות ונשנות. בעזרת תפקודיות חדשה זו, אנשים בעלי תפקידים שונים ברחבי הארגון יכולים לחקור, לגלות ולגשת לנתונים בצורה מהירה ואינטואיטיבית יותר, עם נראות מורחבת לשימוש מעבר לשכבת הנתונים. שוק הנתונים מספק מבט על האופן שבו יישומים וכלים אנליטיים במורד הזרם משתמשים בנתונים, ואילו מוצרי נתונים נצרכים בידי אילו לוחות מחוונים ודו"חות. הוא גם מאפשר למשתמשים בפני עצמם לבחור את השפה המועדפת עליהם עבור ממשק המשתמש, וזו תכונה אידיאלית עבור צוותים גלובליים.

"הפתרון Denodo Data Catalog הקל תמיד על הגישה והשימוש בנתונים, אפילו בין אגמי אחסון של ארגונים ומקורות מידע תומכים", אמר סטיוארט בונד (Stewart Bond), סגן נשיא למחקר ב-IDC, "אבל אני מאמין שתפקודיות שוק הנתונים החדשה של Denodo Platform 9.2 הופכת את הגישה לאינטואיטיבית עוד יותר עם ממשק ידידותי יותר למשתמש. כעת, אנשים עם פחות ידע טכני או ללא ידע טכני בקטלוגי נתונים יכולים למנף את השוק לגישה לנתונים עם מעט הדרכה או ללא הדרכה כלל".

תמיכה משופרת ביישומי בינה מלאכותית יוצרת (GenAI)

יישומי בינה מלאכותית יוצרת דורשים גישה מיידית לנתונים מהימנים מכל רחבי הארגון. תכונות הבינה המלאכותית היוצרת של Denodo Platform 9.2 מרחיבות את היכולות של Denodo Platform 9.1, שהביאה את Denodo Assistant מועצם בינה המלאכותית ואת Denodo AI SDK כדי לייעל את הפיתוח של יישומי בינה מלאכותית יוצרת.

Denodo Platform 9.2 ממשיכה לקדם יכולות ניהול נתונים המאיצות את אימוץ הבינה המלאכותית היוצרת, כך שארגונים יכולים לספק בצורה חלקה מודלי בינה מלאכותית עם נתונים מוכנים - נתונים איכותיים ומנוהלים היטב, המסופקים בזמן אמת. ההתקדמויות החדשות כוללות את היכולת להתאים מודלי בינה מלאכותית באופן דינמי עם ידע המוגדר למשתמש; תמיכה משופרת בנתונים לא מובנים, כדי לחלץ באופן יעיל יותר סנטימנטים מפוסטים במדיה חברתית או מניתוח תמונות; ותוכנית הסמכה חדשה שתוכננה במיוחד עבור מפתחי בינה מלאכותית יוצרת.

"עם Denodo Assistant וה-AI SDK שלו, הרחבנו באופן דרמטי את הגישה לנתונים מנוהלים ברחבי Alexforbes", אמר ברנד ואן קולר, מנתח נתונים וראש צוות ניהול נתונים ב-Alexforbes. "מה שהיה בעבר נחלתם של משתמשים טכניים ומשתמשי IT, נגיש כעת למשתמשים שאינם טכניים באמצעות אינטראקציות אינטואיטיביות מבוססות שיחה. אנו נרגשים לקראת ההשקה של Denodo 9.2, אשר מעצימה עוד יותר את הצוותים שלנו לחפש, לגלות ולקיים אינטראקציה עם נתונים - בצורה מאובטחת וחלקה".

פיתוח יעיל של מוצרי נתונים

מפתחים צריכים להיות מסוגלים לבנות מוצרי נתונים בסביבה מבוקרת ומאורגנת, ו-Denodo Platform 9.2 כוללת שיפורים משמעותיים כדי להקל על פיתוח מוצרי נתונים תוך שמירה על ניהול נתונים חזק ויעילות מיטבית. תוספות חדשות אלה כוללות תמיכה בסביבת עבודה לאינטגרציה רציפה/פיתוח רציף (CI/CD), המאפשרת פיתוח מבוסס ענפים במטרה לקדם שיתוף פעולה מהיר יותר בין צוותים; ניתוח תלויות אוטומטי במטרה להקטין את מספר השגיאות וכדי לייעל את האחסון הנתונים במטמון ואיסופם; ותמיכה מורחבת בתצורות של טבלאות פתוחות כדי לשפר את התמיכה ב-Databricks Unity Catalog, ב-Open Catalog של Snowflake ופתרונות אחרים ברחבי האקו-סיסטם המערכת האקולוגית של הטבלאות הפתוחות.

"על ידי פיתוח מתמיד של היכולות שלנו בתחומי הנתונים בשירות עצמי, פיתוח מוצרי נתונים ו- בינה מלאכותית יוצרת, Denodo מאפשרת לארגונים למנף נתונים בצורה יעילה יותר כדי לשפר את קבלת ההחלטות, להפוך תזרימי עבודה מורכבים לממוכנים ולספק שירותים חזקים יותר", אמר אלברטו פאן, מנהל הטכנולוגיה הראשי של Denodo. "חידושים אלה יעמידו ארגונים בחזית ההמרה המונעת בידי נתונים, ויאפשרו להוציא את המרב מהשקעותיהם בנתונים".

אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

