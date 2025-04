DEBRICHEM® se voit décerner le prix 2025 IIWCG Achievement Award récompensant l’innovation dans le domaine du soin des plaies

Reconnu pour ses avancées dans le domaine des soins des plaies à l’échelle mondiale grâce à son caractère innovant et à son efficacité

AMSTERDAM, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBRICHEM®, le produit phare de DEBx Medical, a obtenu le prix IIWCG Achievement Award 2025 récompensant l’innovation dans le domaine du soin des plaies lors de la 16e conférence d’Abu Dhabi sur le soin des plaies.

Media Snippet.

Remis lors de la cérémonie d’ouverture au centre ADNEC, ce prix décerné par l’International Interprofessional Wound Care Group (IIWCG) récompense l’excellence en matière de soin des plaies et met en avant les avancées qui redéfinissent les normes de traitement des plaies chroniques grâce à son caractère innovant et à l’efficacité.

Il s’agit non seulement d’un honneur pour DEBx Medical, mais aussi une reconnaissance du jugement clinique de nombreux cliniciens qui utilisent DEBRICHEM® et contribuent ainsi à améliorer les résultats, même dans les cas les plus complexes.

DEBRICHEM® : une solution. de débridement efficace. dès la première application.

En une seule application de 60 secondes, DEBRICHEM® élimine les tissus dévitalisés, les infections et le biofilm des plaies chroniques, qui constituent les principaux obstacles à la cicatrisation.

Pour les cliniciens, cette solution offre :

une action ciblée et rapide, qui ouvre la voie vers la cicatrisation

une approche simple pour les plaies de nature complexe

une solution pratique axée sur les résultats dans des situations de soins intensifs



Pour les systèmes de santé et les patients, cette solution représente :

une réduction du nombre d’interventions et de l’utilisation des ressources

une meilleure observance du traitement par les patients, indépendamment de l’origine de la plaie

une réduction potentielle de la dépendance aux antibiotiques, contribuant ainsi à lutter contre la résistance aux antimicrobiens

une avancée significative dans la lutte contre les amputations

S’appuyant sur des preuves scientifiques, DEBRICHEM® facilite le travail des cliniciens dans les environnements hospitaliers de pointe comme dans les zones reculées ou disposant de ressources limitées.

Dans un contexte où l’efficacité des soins de santé et la résistance aux antimicrobiens constituent des préoccupations majeures dans le monde, une innovation telle que DEBRICHEM® n’est pas seulement précieuse, elle est vitale.

« C’est un moment de fierté et d’engagement partagés. Cette reconnaissance par l’IIWCG est un immense honneur, non seulement pour DEBx Medical, mais aussi pour tous les cliniciens et patients qui font confiance à notre innovation. DEBRICHEM® a été développé pour répondre à un besoin crucial dans le traitement des plaies chroniques. Ce prix souligne les résultats concrets que notre équipe s’efforce d’obtenir chaque jour : redonner leur dignité aux patients, préserver leurs membres et améliorer leur qualité de vie ».— Bert Quint, PDG, DEBx Medical

Il souligne l’engagement de DEBx Medical à faire progresser le traitement des plaies en accordant la priorité absolue à l’amélioration de l’état de santé des patients.

À propos de DEBx Medical

DEBx Medical est une entreprise de technologie médicale ayant pour mission de transformer la prise en charge des plaies chroniques. Elle concentre ses efforts sur le développement de traitements innovants et efficaces pour le soin des plaies, faciles à utiliser et à intégrer dans la pratique clinique quotidienne : DEBRICHEM® - Innovating The Future of Wound Care

Pour les demandes d’information :

DEBx Medical : Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.