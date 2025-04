DEBRICHEM® gewinnt IIWCG Achievement Award 2025 für Innovation in der Wundversorgung

Anerkennung für die Weiterentwicklung der globalen Wundversorgung durch Innovation und Effizienz

AMSTERDAM, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBRICHEM®, das Spitzenprodukt von DEBx Medical, ist auf der 16. Abu Dhabi Wound Care Conference mit dem IIWCG Achievement Award 2025 für Innovation in der Wundversorgung ausgezeichnet worden.

Der Preis wurde von der International Interprofessional Wound Care Group (IIWCG) im Rahmen der Eröffnungszeremonie im ADNEC Centre verliehen und würdigt herausragende Leistungen in der Wundversorgung sowie bahnbrechende Innovationen, die durch Innovation und Effizienz neue Standards in der Behandlung chronischer Wunden setzen.

Dies ist nicht nur eine Auszeichnung für DEBx Medical, sondern auch eine Würdigung des klinischen Urteilsvermögens vieler medizinischer Fachkräfte, die DEBRICHEM® selbst in den schwierigsten Fällen konsequent einsetzen und damit bessere Behandlungsergebnisse erzielen.

DEBRICHEM®: Eine Anwendung. Erste Wahl. Lösung zur Wundreinigung.

DEBRICHEM® beseitigt in nur 60 Sekunden abgestorbenes Gewebe, Infektionen und Biofilme aus chronischen Wunden – wichtige Hindernisse für den Heilungsprozess.

Medizinischen Fachkräften bietet es:

Eine schnelle, gezielte Wirkung, die den Weg zur Heilung ebnet

Einen anwenderfreundlichen Ansatz zur Behandlung multifaktorieller Wunden

Eine ergebnisorientierte, praktische Lösung für stressige Situationen



Gesundheitssystemen sowie Patientinnen und Patienten bietet das Produkt folgende Vorteile:

Weniger Interventionen und geringeren Ressourcenverbrauch

Bessere Compliance der Patienten – unabhängig von der Wundursache

Möglicherweise geringere Abhängigkeit von Antibiotika und damit einen Beitrag zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen

Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Amputationen

DEBRICHEM® unterstützt medizinische Fachkräfte auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse sowohl in hochmodernen Krankenhäusern als auch in entlegenen oder ressourcenarmen Gebieten.

In einer Zeit, in der die Effizienz der Gesundheitsversorgung und Antibiotikaresistenzen weltweit drängende Probleme darstellen, sind Innovationen wie DEBRICHEM® nicht nur wertvoll, sondern unverzichtbar.

„Wir sind stolz auf diese gemeinsame Leistung und auf unsere Mission, die Welt zu verändern. Diese Anerkennung durch die IIWCG ist eine große Ehre, nicht nur für DEBx Medical, sondern für alle medizinischen Fachkräfte und Patienten, die auf Innovation vertrauen. DEBRICHEM® wurde entwickelt, um eine wichtige Lücke in der Behandlung chronischer Wunden zu schließen. Diese Auszeichnung honoriert die praktischen Erfolge, für die sich unser Team tagtäglich mit großem Engagement einsetzt: die Wiederherstellung der Würde, die Erhaltung der Gliedmaßen und die Verbesserung der Lebensqualität.“ – Bert Quint, CEO, DEBx Medical

Die Ehrung unterstreicht das Engagement von DEBx Medical für die Weiterentwicklung der Wundversorgung. Dabei steht der Fortschritt für die Patientinnen und Patienten stets an erster Stelle.

Über DEBx Medical

DEBx Medical ist ein Unternehmen der Medizintechnikbranche, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Behandlung chronischer Wunden zu revolutionieren. Der Fokus von DEBx Medical liegt auf der Bereitstellung innovativer und effektiver Wundversorgungslösungen, die einfach anzuwenden und in den klinischen Alltag zu integrieren sind: DEBRICHEM® – Wir gestalten die Zukunft der Wundversorgung neu

Für Rückfragen:

DEBx Medical: Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

