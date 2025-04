Resultats Financiers de Technip Energies du Premier Trimestre 2025

RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Une entreprise solide quel que soit le scénario

Forte croissance au premier trimestre : chiffre d'affaires en hausse de 22 % à 1,85 milliard d'euros et EBITDA récurrent en hausse de 19 % à 162 millions d'euros, par rapport à l’année précédente

Les prévisions de la Société pour l’exercice 2025 sont confirmées, avec une mise à jour du chiffre d’affaires par segment et le maintien des marges d'EBITDA : Le chiffre d’affaires de Livraison de projet : de 5,0 - 5,4 milliards d’euros à 5,2 - 5,6 milliards d’euros ; Le chiffre d’affaires de Technologie, produits & services : de 2,0 - 2,2 milliards d’euros à 1,8 - 2,2 milliards d’euros

La dynamique commerciale demeure forte sur nos marchés clés, notamment le GNL, les molécules bleues et les carburants durables

Paris, le mercredi 30 avril 2025 – Technip Energies (la « Société »), une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan dans les infrastructures énergétiques et de décarbonation, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre 2025.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :

« Technip Energies (T.EN) a réalisé un début d’année 2025 solide marqué par une forte croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA de 22% et 19% respectivement par rapport à l’année précédente. Cette performance reflète la qualité des prises de commandes enregistrées au cours des deux dernières années, ainsi que des efforts continus des équipes en matière d’exécution.»

« Les prévisions de la Société pour 2025 sont confirmées, avec une croissance soutenue du chiffre d’affaires et des marges d'EBITDA par segment. La visibilité de la Livraison de projets s'est améliorée depuis le début d’année et, par conséquent, nous révisons à la hausse les prévisions du chiffre d’affaires de ce segment pour 2025. En raison des incertitudes liées à l’environnement réglementaire et macroéconomique, nous avons élargi la fourchette de chiffre d’affaires pour notre segment à cycle plus court - Technologie, produits & services. Les fondamentaux de T.EN sont solides : nous disposons d'un carnet de commandes de premier ordre offrant une excellente couverture du chiffre d’affaires, d’une forte génération de flux de trésorerie disponibles et d’un bilan robuste qui permet un retour à nos actionnaires, et de saisir les opportunités d’investissements. »

« Alors que nous avons débuté l’année 2025 avec un carnet de commandes record, l'exécution constitue notre première priorité. Cela comprend la finalisation de projets clés au cours des prochains trimestres, ainsi que la poursuite de la montée en puissance des projets majeurs remportés en 2023 et 2024. Parallèlement, nous progressons sur nos initiatives stratégiques, notamment la mise en œuvre de notre plan d'accélération digitale, qui vise à générer 100 millions d'euros d'économies annuelles au-delà de 2028. »

« T.EN reste très actif dans son implication en amont des projets et dans les activités d’appels d’offres sur de nombreux marchés. Notre pipeline commercial reste intact, avec plus de 70 milliards d’euros d’opportunités identifiées pour les deux prochaines années, diversifiées en termes de géographies et de marchés. Forts de notre efficacité opérationnelle et de notre solidité financière, nous offrons à nos clients une flexibilité d’approvisionnement et d’exécution, pour soutenir la réalisation de leurs projets. Portés par la qualité de la relation avec nos clients et le niveau de maturité de certaines de nos opportunités commerciales, nous restons confiants quant à nos perspectives de prises de commandes pour les périodes à venir. »

« À titre d’exemple, nous avons remporté, en avril, un contrat majeur aux États-Unis pour le projet Blue Point Number One ATR, la plus grande infrastructure de production d'ammoniac bas-carbone au monde. Ce contrat confirme notre savoir-faire reconnu dans la modularisation et la réalisation d’infrastructures à grande échelle intégrant des technologies de pointe. Technip Energies est acteur de la solution dans un effort mondial visant une décarbonation pragmatique et ambitieuse. »

Chiffres clés – IFRS ajusté

(En millions €, sauf le RPA et les %) T1 2025 T1 2024 Chiffre d’affaires 1 853,1 1 520,8 EBITDA récurrent 162,0 136,6 Marge d’EBITDA récurrent % 8,7% 9,0% EBIT récurrent 131,7 110,7 Marge d’EBIT récurrent % 7,1% 7,3% Résultat net 100,9 90,1 Résultat dilué par action(1) 0,56 € 0,50 € Prises de commandes 662,7 849,9 Carnet de commandes 18 207,0 15 258,8 Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

(1) Le résultat dilué par action du premier trimestre 2025 et celui du premier trimestre 2024 ont été calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 180 562 144 et 182 050 239.

Chiffres clés – IFRS

(En millions €, sauf le RPA) T1 2025 T1 2024 Chiffre d’affaires 1 826,0 1 498,1 Résultat net 102,6 90,8 Résultat dilué par action(1) 0,57 € 0,50 € (1) Le résultat dilué par action du premier trimestre 2025 et celui du premier trimestre 2024 ont été calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 180 562 144 et 182 050 239.

Actualisation des prévisions de la Société pour l’exercice 2025 – IFRS ajusté

Livraison de projet Technologie, produits et services Chiffre d’affaires 5,2 - 5,6 milliards d’euros



(contre 5,0 - 5,4 milliards d’euros auparavant) 1,8 - 2,2 milliards d’euros



(contre 2,0 - 2,2 milliards d’euros auparavant) Marge d’EBITDA récurrent ~8% ~13.5% Corporate / non affectable 50 - 60 millions d’euros Taux d’imposition effectif(1) 26% - 30% Investissements dans des modèles d’entreprise adjacents(2) < 50 millions d’euros Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

(1) Sous réserve de changements de régime fiscal dans les juridictions clés.

(2) Les modèles économiques adjacents comprennent le Build Own Operate (BOO) et le co-développement. Depuis le troisième trimestre 2024, les coûts d’investissement sont comptabilisés comme des éléments non récurrents.







Conférence téléphonique

Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers du premier trimestre 2025, le mercredi 30 avril 2025, à 14h00 CET. Numéros de téléphone :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 121 281 8004

États-Unis : +1 718 705 87 96

Code de la conférence : 880901

L’événement sera diffusé simultanément en ligne et accessible à l’adresse suivante : T.EN T1 2025 Webcast

Contacts

Relations investisseurs

Phillip Lindsay

Vice-président, Relations investisseurs

Tél. : +44 20 7585 5051

Email : investor.relations@ten.com



Relations médias

Jason Hyonne

Responsable des relations presse et des médias sociaux

Tél. : +33 1 47 78 22 89

Email : media_@ten.com

À propos de Technip Energies



Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projets, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.



Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.



Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.



Pour plus d'informations : www.ten.com.

Revue opérationnelle et financière

Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes

Les prises de commandes ajustées du premier trimestre 2025 s’élèvent à 663 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,4.

Les prises de commandes ajustées du premier trimestre incluent un contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour la construction d’une nouvelle centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone (CCS), sur le site de Connah's Quay, au Royaume-Uni, ainsi que d'autres études, contrats de services et projets de moindre ampleur.

(En millions €) T1 2025 T1 2024 Prises de commandes ajustées 662,7 849,9 Livraison de projet 189,9 230,0 Technologie, produits et services 472,8 619,8 Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

Le carnet de commandes ajusté a diminué de 7 % comparé au 31 décembre 2024, pour atteindre 18,2 milliards d’euros ce qui équivaut à 2,7 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2024.

(En millions €) T1 2025 Exercice 2024 Carnet de commandes ajusté 18 207,0 19 556,0 Livraison de projet 16 254,0 17 536,2 Technologie, produits et services 1 953,0 2 019,8 Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2025 a été négativement impacté par un effet de change de (269) millions d’euros.

Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 31 mars 2025.

(En millions €) Exercice 2025 (9M) Exercice 2026 Exercices 2027

et ultérieurs Carnet de commandes ajusté 4 671,6 6 031,8 7 503,6 Livraison de projet 3 642,6 5 514,9 7 096,4 Technologie, produits et services 1 028,9 516,9 407,2

Performance financière de la Société

Compte de résultat ajusté

(En millions €, sauf les %) T1 2025 T1 2024 Variation en % Chiffre d’affaires ajusté 1 853,1 1 520,8 22% EBITDA récurrent ajusté 162,0 136,6 19% EBIT récurrent ajusté 131,7 110,7 19% Éléments non récurrents (9,9) (1,6) N/A EBIT 121,8 109,1 12% Produits (charges) financiers, nets 25,7 19,9 29% Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 147,5 129,0 14% Produit (charge) d'impôt (42,5) (33,7) 26% Résultat (perte) net 105,0 95,3 10% Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 100,9 90,1 12% Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4,1 5,2 (21)%

Chiffres clés de l’activité commerciale

Livraison de projet – IFRS ajusté

(En millions €, sauf les % et pb) T1 2025 T1 2024 Variation en % Chiffre d’affaires 1 402,7 1 045,5 34% EBITDA récurrent 113,8 89,1 28% Marge d’EBITDA récurrent % 8,1% 8,5% (40) pb EBIT récurrent 101,1 78,5 29% Marge d’EBIT récurrent % 7,2% 7,5% (30) pb Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète).

Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2025 a augmenté de 34 % par rapport à l’année précédente, atteignant 1 402,7 millions d’euros, grâce à une forte activité des projets de GNL au Qatar, et à la montée en puissance d’une nouvelle vague de projets, parmi lesquels le projet GranMorgu.

L’EBITDA récurrent ajusté du premier trimestre 2025 a augmenté de 28% par rapport à l’année précédente pour atteindre 113,8 millions d’euros, et l’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 29% par rapport à l’année précédente, atteignant 101,1 millions d’euros.

La marge d’EBITDA / EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2025 a diminué par rapport à l’année précédente de 40 points de base / 30 points de base à 8,1% / 7,2%. Après une période de forte prise de commandes en 2023 et 2024, les marges traduisent un rééquilibrage de notre portefeuille de projets, avec une proportion accrue de projets en phase initiale pour lesquels nous reconnaissons une contribution limitée de marge.

Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2025

Expansion de QatarEnergy North Field (Qatar)

Mise en service de l’usine en cours et première production d’eau issue de l’unité de dessalement.





Marsa LNG (Oman)

Début des travaux de fondation.





Ruwais LNG (Émirats arabes unis)

Travaux de fondation et début de réalisation du train de liquéfaction de GNL.





Complexe d’hydrocraquage d’Assiout (Égypte)

Début des activités de pré-mise en service. ~10 millions d’heures de travail sans incident avec arrêt de travail.





bp Net Zero Teesside Power (Royaume-Uni)

Premières commandes émises ; site officiellement ouvert en préparation pour la phase de construction.





Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2025

Technip Energies sélectionné par Uniper pour réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) de la nouvelle centrale électrique à gaz avec captage du carbone de Connah's Quay (Royaume-Uni)

Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour la construction d’une nouvelle centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone (CCS), sur le site de Connah's Quay, dans le cadre du projet Connah's Quay Low Carbon Power. L'installation serait reliée aux infrastructures voisines de transport et de stockage du CO 2 , dans le cadre du cluster Hynet situé dans le nord-ouest du Royaume-Uni, l'une des régions les plus industrialisées du pays avec d’importantes sources d'émissions de CO 2 . Technip Energies, soutenu par Balfour Beatty et GE Vernova, fournira les services d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour l’intégration de la centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone. Dans cette première phase, Technip Energies utilisera sa solution de captage du carbone de pointe, Canopy by T.EN™, basée sur la technologie de captage du CO 2 CANSOLV * de Shell. *CANSOLV est une marque déposée de Shell.

, dans le cadre du cluster Hynet situé dans le nord-ouest du Royaume-Uni, l'une des régions les plus industrialisées du pays avec d’importantes sources d'émissions de CO . Technip Energies, soutenu par Balfour Beatty et GE Vernova, fournira les services d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour l’intégration de la centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone. Dans cette première phase, Technip Energies utilisera sa solution de captage du carbone de pointe, Canopy by T.EN™, basée sur la technologie de captage du CO CANSOLV de Shell.

Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté

(En millions €, sauf les % et pb) T1 2025 T1 2024 Variation en % Chiffre d’affaires 450,4 475,3 (5)% EBITDA récurrent 65,3 60,2 8% Marge d’EBITDA récurrent % 14,5% 12,7% 180 pb EBIT récurrent 48,0 44,5 8% Marge d’EBIT récurrent % 10,6% 9,4% 120 pb Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète).

Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2025 a diminué de 5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 450,4 millions d’euros, en raison d’une contribution réduite des équipements propriétaires, partiellement compensée par un volume élevé de services / d’études, y compris dans la décarbonation.

L’EBITDA récurrent ajusté du premier trimestre 2025 a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente, atteignant 65,3 millions d’euros, et l’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 48,0 millions d’euros.

La marge d’EBITDA récurrent ajusté du premier trimestre 2025 a augmenté de 180 points de base pour atteindre 14,5 %, et la marge d’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 120 points de base, atteignant 10,6 %, grâce aux licences technologiques et aux livraisons d’équipements propriétaires dans l'éthylène.

Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2025

INEOS Project One (Belgique)

La dernière livraison de modules de fours est arrivée à Anvers, et les fours ont été positionnés sur leurs fondations.





Extension de la raffinerie de produits renouvelables de Neste - Projet d’accroissement des capacités, Rotterdam (Pays-Bas)

98 % des équipements et des matériaux livrés sur site et 73 % d'avancement global du projet.





Extension de la raffinerie Numarligarh (Inde)

Transport et installation réussis de la colonne de distillation sous vide.





Unité de captage du carbone sur usine d’incinération à Rakkestad (Norvège)

Les colonnes d'absorption et de stripping ont été installées. Tous les principaux modules de procédé ont été installés.





EPF de rénovation des fours d’éthylène Shell Skyline (Pays-Bas)

Le 4e four (sur 8) est entré en service en mars.





AM Green Kakinada Project (Inde) - Rely

Début des travaux de fondation.





Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2025

Rely accompagne Verso Energy dans le développement de sept usines de production d’e-carburant à travers le monde

Rely, co-entreprise de Technip Energies et de John Cockerill, et Verso Energy ont signé un protocole d'accord (MoU) en vue du développement par Verso Energy de sept usines de production d’e-carburants à travers le monde : quatre en France, deux en Finlande et une aux États-Unis. Ces unités devraient produire plus de 500 000 tonnes de carburant d'aviation durable par an, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 90 % sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène conventionnel. Ce protocole d'accord constitue une première étape dans la collaboration entre Rely et Verso Energy, positionnant Rely comme le partenaire privilégié pour mener l’ensemble des études préalables à la décision finale d’investissement (Basic Engineering, pré-FEED et FEED) pour chacune de ces usines. L’objectif est de développer une plateforme standardisée de production de methanol-to-jet afin de réduire le coût actualisé des molécules grâce à l’innovation, la standardisation et la réplication.





Technip Energies renforce sa présence en Inde avec un nouveau bureau et un centre de technologie et d'innovation

Technip Energies annonce une expansion stratégique en Inde avec l'ouverture d'un nouveau bureau près d'Ahmedabad, dans la Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), ainsi que l'inauguration d'un centre de technologie et d'innovation au sein du parc de recherche du prestigieux Institut indien de technologie de Madras (IITM) à Chennai. Ces initiatives renforcent la présence de Technip Energies en Inde, permettant à l'entreprise de proposer des solutions énergétiques innovantes, durables et économiquement viables à ses clients, au niveau local et international. Le nouveau bureau d'Ahmedabad constitue le quatrième centre opérationnel de Technip Energies en Inde. Stratégiquement situé entre Ahmedabad et Gandhinagar, au cœur de la GIFT City, la première ville intelligente d’Inde, il bénéficiera d’un écosystème dynamique comprenant des installations de pointe et d’un environnement propice aux affaires. Profitant du vivier de talents qualifiés du Gujarat et d’infrastructures modernes, le nouveau bureau emploiera environ 300 personnes d'ici à la fin de l’année 2025, soutenant l'expansion de Technip Energies tout en contribuant au développement économique de la région.





Autres principaux faits commerciaux du premier trimestre 2025

Reju s'associe à Cibutex pour créer un écosystème textile circulaire

Reju™, la société de régénération progressive de textile à textile, et Cibutex, une coopérative d'entreprises dédiée à l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement textile plus durable, ont annoncé la signature d'un partenariat. Grâce à cette collaboration, Reju et Cibutex travailleront à la mise en place d'un écosystème parmi les entreprises membres de Cibutex. Ce partenariat permettra de fournir à Reju des matières premières secondaires dérivées de déchets textiles post-consommation pour le recyclage et la production de Reju Polyester™ régénéré. Cela offre des possibilités de régénération circulaire grâce à la technologie innovante de recyclage de textile à textile de Reju. Reju est à l'origine d'une infrastructure mondiale pour la régénération à grande échelle des déchets textiles, en commençant par le polyester. Reju Polyester™, aura une empreinte carbone réduite de 50 % par rapport au polyester vierge et pourra être régénéré à l'infini. Grâce à ce partenariat avec Cibutex, les matériaux provenant des entreprises membres de la coopérative seront traités au centre de régénération zéro de Reju à Francfort, en Allemagne, qui sera pleinement opérationnel en 2025, ainsi que dans les futurs centres de régénération de Reju.





Corporate et autres éléments

Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 17,4 millions d’euros au cours du premier trimestre 2025, et incluent l'impact des charges sociales supplémentaires françaises sur les plans d'incitation à long terme.

Les charges non récurrentes ont représenté 9,9 millions d’euros et incluent les coûts engagés liés aux modèles d’entreprise adjacents, notamment Reju.

Les produits financiers nets, qui s’élèvent à 25,7 millions d’euros, ont bénéficié des revenus d'intérêts générés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, partiellement compensés par le coût de la dette, les charges de location et les coûts liés aux pensions.

Le taux d’imposition effectif sur une base IFRS ajustée s’est établi à 28,8 % pour le premier trimestre 2025 en ligne avec la fourchette prévisionnelle de l’exercice 2025 de 26 % à 30 %.

Les charges d’amortissement se sont élevées à 30,3 millions d’euros, dont 19,2 millions d’euros sont liées à la norme IFRS 16.

La trésorerie brute ajustée au 31 mars 2025 s’établissait à 4,0 milliards d’euros, par rapport à 4,1 milliards d’euros au 31 décembre 2024. La dette brute s’établissait à 0,7 milliard d’euros au 31 mars 2025, restant stable par rapport au 31 décembre 2024.

Le flux de trésorerie net ajusté a atteint 84,9 millions d’euros au cours du premier trimestre 2025. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de roulement et des provisions de 94,4 millions d'euros s’établit à 179,3 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté continuellement élevée à 111 % (la conversion d’EBITDA récurrent ajusté était à 136 %). Le flux de trésorerie disponible présenté après les dépenses d’investissement est de 19,1 millions d’euros. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté a atteint 104,0 millions d’euros.

Informations relatives à la liquidité

Les liquidités ajustées totales de 4,8 milliards d’euros au 31 mars 2025 comprennent 4,0 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée.

La facilité de crédit renouvelable de la Société a été refinancé avec succès en mars 2025 avec une échéance de cinq ans jusqu'en mars 2030, avec la possibilité de prolonger son terme deux fois et ce, pour une durée additionnelle d'un an. La facilité est disponible pour un usage général et sert de garantie pour le programme de billets de trésorerie de la Société.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2024 déposé le 10 mars 2025 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprend une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

ANNEXE

ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €)





Livraison de projet Technologie, produits et services Corporate/non affectable Total T1 25 T1 24 T1 25 T1 24 T1 25 T1 24 T1 25 T1 24 Chiffre d’affaires ajusté 1 402,7 1 045,5 450,4 475,3 — — 1 853,1 1 520,8 EBIT récurrent ajusté 101,1 78,5 48,0 44,5 (17,4) (12,3) 131,7 110,7 Résultat non récurrent (3,4) (0,1) (4,4) 0,5 (2,1) (2,0) (9,9) (1,6) EBIT 97,7 78,4 43,6 45,0 (19,5) (14,3) 121,8 109,1 Produits financiers 35,1 38,2 Charges financières (9,3) (18,3) Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 147,5 129,0 Produit (charge) d'impôt (42,5) (33,7) Résultat (perte) net 105,0 95,3 Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 100,9 90,1 Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4,1 5,2

ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Chiffre d’affaires 1 826,0 27,1 1 853,1 Charges et coûts Coût des ventes (1 579,8) (23,7) (1 603,5) Frais de vente, généraux et administratifs (98,5) (0,6) (99,1) Frais de recherche et développement (14,1) — (14,1) Dépréciations, frais de restructuration et autres charges (9,9) — (9,9) Autres produits (charges) opérationnels, nets (2,3) (1,3) (3,6) Résultat opérationnel 121,3 1,6 122,9 Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence 3,9 (5,0) (1,1) Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 125,2 (3,4) 121,8 Produits financiers 33,8 1,3 35,1 Charges financières (9,3) — (9,3) Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 149,6 (2,1) 147,5 Produit (charge) d'impôt (42,9) 0,4 (42,5) Résultat (perte) net 106,7 (1,7) 105,0 Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 102,6 (1,7) 100,9 Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4,1 — 4,1

ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024

(En millions €) T1 24

IFRS Ajustements T1 24

Ajusté Chiffre d’affaires 1 498,1 22,7 1 520,8 Charges et coûts Coût des ventes (1 279,2) (17,6) (1 296,8) Frais de vente, généraux et administratifs (100,6) (0,4) (101,0) Frais de recherche et développement (14,4) 0,3 (14,1) Dépréciations, frais de restructuration et autres charges (1,6) — (1,6) Autres produits (charges) opérationnels, nets 3,1 (1,3) 1,8 Résultat opérationnel 105,2 3,8 109,0 Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence 5,9 (5,8) 0,1 Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 111,1 (2,0) 109,1 Produits financiers 36,5 1,7 38,2 Charges financières (18,2) (0,1) (18,3) Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 129,4 (0,4) 129,0 Produit (charge) d'impôt (33,7) — (33,7) Résultat (perte) net 95,7 (0,4) 95,3 Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 90,8 (0,7) 90,1 Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4,9 0,3 5,2

ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ

(En millions €) T1 25 Exercice 24 Goodwill 2 100,1 2 118,0 Immobilisations incorporelles 150,0 145,3 Immobilisations corporelles 164,7 167,4 Droit d’utilisation 214,0 201,8 Entités mises en équivalence 18,7 20,1 Autres actifs non courants 323,7 331,1 Total de l'actif non courant 2 971,2 2 983,7 Créances commerciales 1 266,7 1 078,7 Actifs contractuels 525,6 485,9 Autres actifs courants 791,1 785,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 028,8 4 058,0 Total de l'actif courant 6 612,2 6 408,4 Total de l'actif 9 583,4 9 392,0 Total des capitaux propres 2 224,0 2 114,8 Dette à long terme, moins la part courante 642,4 642,4 Passif locatif 191,7 192,4 Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante 127,8 126,0 Autres passifs non courants 151,6 169,7 Total du passif non courant 1 113,5 1 130,5 Dette à court terme 89,8 93,8 Passif locatif 66,1 57,4 Dettes fournisseurs 1 639,5 1 642,6 Passifs sur contrats 3 581,4 3 466,3 Autres passifs courants 869,1 886,6 Total du passif courant 6 245,9 6 146,7 Total du passif 7 359,4 7 277,2 Total des capitaux propres et du passif 9 583,4 9 392,0

ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Goodwill 2 100,1 — 2 100,1 Immobilisations incorporelles 150,0 — 150,0 Immobilisations corporelles 163,3 1,4 164,7 Droit d’utilisation 213,6 0,4 214,0 Entités mises en équivalence 98,9 (80,2) 18,7 Autres actifs non courants 324,7 (1,0) 323,7 Total de l'actif non courant 3 050,6 (79,4) 2 971,2 Créances commerciales 1 254,6 12,1 1 266,7 Actifs contractuels 524,5 1,1 525,6 Autres actifs courants 752,6 38,5 791,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 869,4 159,4 4 028,8 Total de l'actif courant 6 401,1 211,1 6 612,2 Total de l'actif 9 451,7 131,7 9 583,4 Total des capitaux propres 2 225,6 (1,6) 2 224,0 Dette à long terme, moins la part courante 637,8 4,6 642,4 Passif locatif 191,7 — 191,7 Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante 126,7 1,1 127,8 Autres passifs non courants 242,0 (90,4) 151,6 Total du passif non courant 1 198,2 (84,7) 1 113,5 Dette à court terme 89,8 — 89,8 Passif locatif 65,8 0,3 66,1 Dettes fournisseurs 1 542,6 96,9 1 639,5 Passifs sur contrats 3 465,9 115,5 3 581,4 Autres passifs courants 863,8 5,3 869,1 Total du passif courant 6 027,9 218,0 6 245,9 Total du passif 7 226,1 133,3 7 359,4 Total des capitaux propres et du passif 9 451,7 131,7 9 583,4

ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024

(En millions €) T1 24

IFRS Ajustements T1 24

Ajusté Goodwill 2 099,6 — 2 099,6 Immobilisations incorporelles 122,7 (2,8) 119,9 Immobilisations corporelles 118,8 1,4 120,2 Droit d’utilisation 201,5 0,6 202,1 Entités mises en équivalence 106,9 (81,4) 25,5 Autres actifs non courants 312,6 (3,4) 309,2 Total de l'actif non courant 2 962,1 (85,6) 2 876,5 Créances commerciales 1 207,1 (12,1) 1 195,0 Actifs contractuels 444,6 3,2 447,8 Autres actifs courants 791,6 34,6 826,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 285,3 205,1 3 490,4 Total de l'actif courant 5 728,6 230,8 5 959,4 Total de l'actif 8 690,7 145,2 8 835,9 Total des capitaux propres 2 015,7 5,4 2 021,1 Dette à long terme, moins la part courante 637,3 4,5 641,8 Passif locatif 169,6 0,2 169,8 Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante 113,4 1,6 115,0 Autres passifs non courants 232,2 (81,9) 150,3 Total du passif non courant 1 152,5 (75,6) 1 076,9 Dette à court terme 135,2 — 135,2 Passif locatif 65,8 0,4 66,2 Dettes fournisseurs 1 408,1 83,9 1 492,0 Passifs sur contrats 3 076,8 118,5 3 195,3 Autres passifs courants 836,6 12,6 849,2 Total du passif courant 5 522,5 215,4 5 737,9 Total du passif 6 675,0 139,8 6 814,8 Total des capitaux propres et du passif 8 690,7 145,2 8 835,9

ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ

(En millions €) T1 25 T1 24 Résultat (perte) net 105,0 95,3 Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions (94,4) (177,5) Éléments sans effet de trésorerie et autres 93,4 31,9 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation 104,0 (50,3) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (19,5) (7,9) Acquisition d'actifs financiers (0,7) (4,4) Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie acquise — 1,2 Produits des cessions d’actifs 0,4 — Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée — (1,3) Autres 0,3 — Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement (19,5) (12,4) Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie (4,2) 8,8 Rachat d'actions propres — (9,0) Frais de transaction liés à l'émission et au rachat d'actions — (0,7) Remboursement des passifs locatifs (20,3) (14,5) Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) (17,7) (18,7) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement (42,3) (34,1) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (71,4) 18,0 (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (29,2) (78,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 4 058,0 3 569,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période 4 028,8 3 490,4

ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Résultat (perte) net 106,7 (1,7) 105,0 Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions (48,3) (46,1) (94,4) Éléments sans effet de trésorerie et autres 94,9 (1,5) 93,4 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation 153,3 (49,3) 104,0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (19,5) — (19,5) Acquisition d'actifs financiers (0,7) — (0,7) Produits des cessions d’actifs 0,4 — 0,4 Autres 0,3 — 0,3 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement (19,5) — (19,5) Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie (4,3) 0,1 (4,2) Remboursement des passifs locatifs (20,2) (0,1) (20,3) Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) (17,7) — (17,7) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement (42,2) (0,1) (42,3) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (68,9) (2,5) (71,4) (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 22,7 (51,9) (29,2) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 3 846,7 211,3 4 058,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période 3 869,4 159,4 4 028,8

ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024

(En millions €) T1 24

IFRS Ajustements T1 24

Ajusté Résultat (perte) net 95,7 (0,4) 95,3 Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions (159,3) (18,2) (177,5) Éléments sans effet de trésorerie et autres 23,6 8,3 31,9 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation (40,0) (10,3) (50,3) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (7,5) (0,4) (7,9) Acquisition d'actifs financiers (4,4) — (4,4) Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie acquise — 1,2 1,2 Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée (1,3) — (1,3) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement (13,2) 0,8 (12,4) Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie 8,5 0,3 8,8 Rachat d'actions propres (9,0) — (9,0) Frais de transaction liés à l'émission et au rachat d'actions (0,7) — (0,7) Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable (16,0) 16,0 — Remboursement des passifs locatifs (14,4) (0,1) (14,5) Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) (18,7) — (18,7) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement (50,3) 16,2 (34,1) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 17,8 0,2 18,0 (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (85,7) 6,9 (78,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 3 371,0 198,2 3 569,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période 3 285,3 205,1 3 490,4

ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €, sauf les %) T1 25 % du chiffre d’affaires T1 24 % du chiffre d’affaires Chiffre d’affaires ajusté 1 853,1 1 520,8 Coût des ventes (1 603,5) 86,5% (1 296,8) 85,3% Marge brute ajustée 249,7 13,5% 224,0 14,7% EBITDA récurrent ajusté 162,0 8,7% 136,6 9,0% Dotations aux amortissements et dépréciations (30,3) (25,9) EBIT récurrent ajusté 131,7 7,1% 110,7 7,3% Éléments non récurrents (9,9) (1,6) Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 121,8 6,6% 109,1 7,2% Produits (charges) financiers, nets 25,7 19,9 Résultat (perte) ajusté avant impôts 147,5 8,0% 129,0 8,5% Produit (charge) d'impôt (42,5) (33,7) Résultat (perte) net ajusté 105,0 5,7% 95,3 6,3%

ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €)





Livraison de projet Technologie, produits et services Corporate/non affectable Total T1 25 T1 24 T1 25 T1 24 T1 25 T1 24 T1 25 T1 24 Chiffre d’affaires 1 402,7 1 045,5 450,4 475,3 — — 1 853,1 1 520,8 Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 121,8 109,1 Éléments non récurrents Autres produits/(charges) non récurrents 9,9 1,6 EBIT récurrent ajusté 101,1 78,5 48,0 44,5 (17,4) (12,3) 131,7 110,7 Marge d’EBIT récurrent ajusté en % 7,2% 7,5% 10,6% 9,4% —% —% 7,1% 7,3% Dotations aux amortissements ajustées (12,7) (10,6) (17,3) (15,7) (0,4) 0,3 (30,3) (25,9) EBITDA récurrent ajusté 113,8 89,1 65,3 60,2 (17,0) (12,7) 162,0 136,6 Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % 8,1% 8,5% 14,5% 12,7% —% —% 8,7% 9,0%

ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Livraison de projet 16 359,4 (105,4) 16 254,0 Technologie, produits et services 1 934,8 18,2 1 953,0 Total 18 294,2 18 207,0

ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Livraison de projet 190,7 (0,8) 189,9 Technologie, produits et services 465,4 7,4 472,8 Total 656,1 662,7

ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.

Chaque IAP est défini ci-dessous :

Le chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société du chiffre d’affaires des coentreprises des projets les plus significatifs a été incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus à 50 % et celui de BAPCO Sitra Refinery à 36 %. La Société estime que la présentation de la part proportionnelle du chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées par la Société dans le cadre de ces projets.

représente le chiffre d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société du chiffre d’affaires des coentreprises des projets les plus significatifs a été incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus à 50 % et celui de BAPCO Sitra Refinery à 36 %. La Société estime que la présentation de la part proportionnelle du chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées par la Société dans le cadre de ces projets. L’EBIT récurrent ajusté : représente le résultat avant les charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par ligne pour leur part respective les entités de projet de construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels que les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges importants survenus en dehors du cours normal de l’activité et les autres charges non-récurrentes). La Société estime que l’exclusion de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments exclus.

représente le résultat avant les charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par ligne pour leur part respective les entités de projet de construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels que les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges importants survenus en dehors du cours normal de l’activité et les autres charges non-récurrentes). La Société estime que l’exclusion de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments exclus. L’EBITDA récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté, tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges d’amortissement.

correspond à l’EBIT récurrent ajusté, tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges d’amortissement. La trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa structure du capital.

reflète la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa structure du capital. Le carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). La Société estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction dans le cadre de partenariats.

Le carnet de commandes est calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). La Société estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction dans le cadre de partenariats. Les prises de commandes ajustées : Les prises de commandes correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). Cette mesure financière est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la Société.

Les prises de commandes correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). Cette mesure financière est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la Société.





•

Contacts

Relations investisseurs

Phillip Lindsay

Vice-président, Relations investisseurs

Tél. : +44 20 7585 5051

Email : investor.relations@ten.com



Relations médias

Jason Hyonne

Responsable des relations presse et des médias sociaux

Tél. : +33 1 47 78 22 89

Email : media_@ten.com

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.