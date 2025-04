Equinors resultater for første kvartal 2025

Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 8,65 milliarder USD og 2,25 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2025. Det rapporterte driftsresultatet var 8,87 milliarder USD, og resultatet for perioden var 2,63 milliarder USD. Det justerte resultatet* var 1,79 milliarder USD, som ga et justert resultat per aksje* på 0,66 USD.

Sterke finansielle resultater og drift

Sterke finansielle resultater og kontantstrøm

Solid olje- og gassproduksjon

Strategisk framgang

Vellykket oppstart av feltene Johan Castberg og Halten Øst

Investeringsbeslutning for Northern Lights fase 2

Kapitaldistribusjon

Kontantutbytte for første kvartal på 0,37 USD per aksje

Foreslått andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,265 millliarder USD

Forventet total kapitaldistribusjon for 2025 på inntil 9 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Equinor leverer sterke finansielle resultater i første kvartal. Jeg er glad for å se god drift og en solid produksjon hvor vi drar nytte av høyere gasspriser. Med usikkerheten i markedene, er Equinors hovedmål å levere sikker, stabil og kostnadseffektiv drift, og være et robust selskap med en sterk balanse.

- Vi fortsetter å levere konkurransedyktig kapitaldistribusjon, og forventer totalt 9 milliarder USD i 2025.

- Oppstart av produksjon fra Johan Castberg-feltet styrker Norges rolle som pålitelig energieksportør til Europa. Feltet åpner en ny region i Barentshavet og forventes å bidra til energiforsyning, verdiskaping og ringvirkninger i minst 30 år framover.

- Vi investerte i Empire Wind etter å ha fått alle nødvendige godkjenninger. Ordren om å stanse arbeidet nå er en ekstraordinær situasjon, og er etter vår mening rettsstridig. Dette er et spørsmål om rettigheter og forpliktelser gitt i henhold til lovlig utstedte myndighetstillatelser, og sikkerheten for investeringer basert på gyldige godkjenninger. Vi søker å ha direkte dialog med den amerikanske administrasjonen for å klargjøre saken, og vurderer våre juridiske alternativer.

Solid produksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,123 millioner foe per dag i første kvartal, ned fra 2,164 millioner foe i samme kvartal i fjor.

Driften var sterk for de fleste felt på norsk sokkel, inkludert Johan Sverdrup- og Troll-feltene. Dette motvirket nesten den negative produksjonsinnvirkningen fra nedstengingen på Sleipner B etter brannen i fjerde kvartal 2024 og planlagte og uplanlagte vedlikeholdsstanser på Hammerfest LNG.

I USA økte produksjonen fra samme periode i fjor. Dette var et resultat av økt produksjon fra feltene og transaksjoner som økte Equinors eierandel i landbasert gassproduksjon i 2024.

I det internasjonale oppstrømssegmentet, ekskludert USA, gikk produksjonen ned sammenlignet med samme kvartal i fjor, som følge av at Equinor solgte seg ut av Nigeria og Aserbajdsjan i 2024.

Samlet kraftproduksjon fra fornybarporteføljen var 0,76 TWh, på nivå med samme periode i fjor.

I kvartalet boret Equinor fem letebrønner på norsk sokkel med to drivverdige funn.

Sterke finansielle resultater

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 8,65 milliarder USD og 2,25 milliarder USD etter skatt* i første kvartal 2025. Resultatene er drevet av solid gassproduksjon og høyere gasspriser.

Equinor realiserte en europeisk gasspris på 14,8 USD per mmbtu, og realiserte væskepriser var 70,6 USD per fat første kvartal.

Justerte drifts- og administrasjonskostnader* økte fra samme kvartal i fjor på grunn av overløft, høyere vedlikeholdsaktivitet og en del engangskostnader. Dette ble delvis motvirket av aktive tiltak for å redusere kostnader for forretningsutvikling og prosjekter i tidlig fase innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Sterk drift ga en kontantstrøm fra drift, før skatt og endringer i arbeidskapital, på 10,6 milliarder USD for første kvartal. I kvartalet, foretok Equinor én skatteinnbetaling knyttet til virksomhet på norsk sokkel på 3,09 milliarder USD.

Kontantstrøm fra drift etter skatt* var 7,39 milliarder USD.

Organiske investeringer* var på 3,02 milliarder USD for kvartalet, og samlede investeringer var på 4,50 milliarder USD.

Equinor fortsetter å ha kapitaldisiplin og styrke den finansielle robustheten med en justert netto gjeldsgrad* på 6,9 % ved utgangen av første kvartal, sammenlignet med 11,9 % ved utgangen av fjerde kvartal 2024.

Empire Wind 1

Etter kvartalsslutt fikk Equinor en stansordre fra den amerikanske regjeringen for byggevirksomheten til havs (på ytre kontinentalsokkel) for Empire Wind-prosjektet. Lisensen ble tildelt i 2017, og alle nødvendige tillatelser var innhentet i 2024. Prosjektet har potensial til å forsyne en halv million hjem i New York med strøm, og er om lag 30 prosent fullført.

Equinor etterlever stansordren, og søker dialog med relevante myndigheter og vurderer juridiske alternativer. Empire Wind-prosjektet har per 31. mars 2025 en brutto bokført verdi på om lag 2,5 milliarder USD, inkludert South Brooklyn Marine Terminal.

Strategisk framgang

En viktig milepæl ble nådd med produksjonsstart fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet 31. mars. Også Halten Øst-utbyggingen i Norskehavet startet produksjon, med utvinnbare reserver estimert til 100 millioner foe og ett års tilbakebetalingstid.

Equinor fortsetter å optimalisere og styrke langsiktig verdiskaping på norsk sokkel, og fikk tildelt 27 nye utvinningstillatelser gjennom tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) i januar. Ambisjonen er å bore rundt 250 letebrønner på norsk sokkel innen 2035.

Produksjons- og lagerskipet (FPSO) Bacalhau ankom i kvartalet feltet i Santos-bassenget i Brasils pre-salt-region. Produksjonsstart forventes i 2025.

Innen lavkarbonløsninger tok Equinor sammen med partnerne Shell og TotalEnergies en investeringsbeslutning for fase to av det banebrytende karbontransport og -lagringsprosjektet Northern Lights i Øygarden. Investeringen på 7,5 milliarder NOK forventes å øke den samlede injeksjonskapasiteten fra 1,5 millioner tonn CO2 per år (Mtpa) til minst 5 Mtpa, og videreutvikle det kommersielle markedet for transport og lagring av CO2.

Avgrensningsbrønnene for karbonlagring på Smeaheia ble fullført i kvartalet innenfor tid og budsjett.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,37 USD per aksje, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Forventet total kapitaldistribusjon for 2025 er om lag 9 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på inntil 5 milliarder USD. Styret har vedtatt å starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,265 milliarder USD. Den andre transjen er avhengig av fullmakt fra selskapets generalforsamling 14. mai 2025 og vil starte etter denne. Transjen vil avsluttes senest 21. juli 2025.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 ble fullført 24. mars 2025 med en total verdi på 1,2 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

- - -

*For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR

+47 918 01 791 (mobil)

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør

+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.