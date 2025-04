Nexans - T1 2025, un début d'année prometteur

Information financière du premier trimestre 2025

Un début d’année prometteur pour 2025

Segment Électrification : un moteur clé de notre croissance, avec +6,8 % de croissance organique au T1 2025

Aucun impact significatif lié au tarif du “US Liberation Day”

Objectifs 2025 confirmés

Chiffre d'affaires standard de 1 815,4 millions d’euros au premier trimestre 2025, en croissance organique de +4,1% : Croissance organique de +6,8% des activités d’Électrification, avec une croissance organique à deux chiffres pour le segment PWR-Transmission. PWR-Grid et PWR-Connect sont restés bien orientés Carnet de commandes ajusté record pour PWR-Transmission , principalement tiré par les projets subsea, à 8,1 milliards d’euros, en hausse de +9,7% par rapport à 7,4 milliards d’euros à fin décembre 2024

Accord-cadre majeur conclu avec RTE en mars 2025, de plus d’un milliard d’euros, pour la conception, la fabrication et la fourniture des câbles CCHT, destinés à raccorder les parcs éoliens offshore au réseau de transport d’électricité français

pour la conception, la fabrication et la fourniture des câbles CCHT, destinés à raccorder les parcs éoliens offshore au réseau de transport d’électricité français Le 29 avril Nexans a remporté un contrat auprès d’Interconnect Malta (ICM) pour la fourniture de câbles sous-marins haute tension destinés à la deuxième interconnexion de l’île de Malte. Les câbles de ce projet seront produits à l’usine de Nexans à Charleston, aux Etats-Unis

pour la fourniture de câbles sous-marins haute tension destinés à la deuxième interconnexion de l’île de Malte. Les câbles de ce projet seront produits à l’usine de Nexans à Charleston, aux Etats-Unis Renforcement du profil de pure player mondial de l’électrification Négociations exclusives avec Latour Capital pour la vente de Lynxeo, finalisation de la transaction attendue au T3 2025 L'intégration de La Triveneta Cavi est en bonne voie et délivre les synergies attendues

Objectifs 2025 confirmés un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d'euros (hors changements futurs de périmètre) un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions d’euros (hors changements futurs de périmètre)

Compte tenu de la présence et de l’exposition très limitées du Groupe aux Etats-Unis, aucun impact significatif n’a été identifié en lien avec les droits de douane américains tels qu’annoncés le 2 avril 2025. Le Groupe continue à suivre de près l’évolution de la situation



Paris, le 30 avril, 2025 – Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, annonce son information financière du premier trimestre 2025.

Commentant l’activité du premier trimestre du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« Nos résultats du premier trimestre témoignent de la solidité structurelle et de l’impact durable de la transformation stratégique engagée par Nexans. Portée par la croissance organique robuste de +6,8 % de nos activités d’électrification, cette performance reflète notre vision stratégique et notre excellence opérationnelle.

La cession stratégique de Lynxeo1 confirme notre volonté de nous positionner exclusivement en acteur majeur de l’électrification, renforçant ainsi notre focalisation stratégique et notre capacité à offrir des solutions intégrées à forte valeur ajoutée. Nous poursuivons avec discipline notre stratégie de croissance externe, en ciblant des acquisitions pleinement alignées avec notre mission centrale et durablement créatrices de valeur sur le long terme.

Chez Nexans, notre performance résulte d’améliorations structurelles profondes. La mise en œuvre rigoureuse de notre programme de transformation SHIFT continue de générer une valeur substantielle, renforçant notre résilience et notre agilité, essentielles pour traverser sereinement les environnements de marché les plus complexes.

2025 représente une année charnière pour Nexans. Notre stratégie claire, notre modèle économique robuste et notre engagement sans faille à créer de la valeur durablement continuent de produire des résultats bénéfiques pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales actuelles, Nexans confirme avec confiance ses prévisions pour l’année 2025. »



CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d’euros)

Au cours des métaux standard et cours de référence du cuivre de 5 000 €/t T1 2024

Pro forma T1 2025

Croissance organique

T1 2025 vs.

T1 2024 Croissance séquentielle

T1 2025 vs.

T4 2024 Électrification 1 026 1 221

+6,8% -2,5% PWR Transmission 257 308

+21,7% -21,3% PWR Grid 309 312

+1,7% -4,4% PWR Connect 460 601

+1,9% +12,4% Hors Électrification* 439 362

-4,1% +2,5% Total Groupe (hors Autres activités) 1 466 1 583

+3,8% -1,4% Autres activités 226 233

+5,7% +30,9% Total Groupe 1 692 1 815

+4,1% +1,8%

*Industries & Solutions

2024 pro forma est détaillé en annexe du présent communiqué de presse.



FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE 2025

Le chiffre d'affaires standard du Groupe au premier trimestre 2025 s’est élevé à 1 815 millions d’euros. La croissance organique du Groupe au premier trimestre 2025 est ressortie en hausse de +4,1 % par rapport au premier trimestre 2024. La performance de Nexans a été tirée par les activités d'Électrification, qui enregistrent une croissance organique de +6,8 %. Cette solide performance illustre la pertinence de notre stratégie visant à devenir un pure player de l'électrification à l'échelle mondiale.

Les activités d'Électrification (PWR-Transmission, PWR-Grid et PWR-Connect) ont enregistré une forte croissance organique de +6,8 %, qui s’explique par (i) l'exécution du carnet de commandes record de l’activité PWR-Transmission alliée à la contribution complète sur 3 mois de l'expansion de l’usine de Halden au premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024, (ii) la robustesse de PWR-Grid qui a enregistré un démarrage un peu plus lent en raison d’un phasage de projets, mais qui devrait monter en puissance au deuxième trimestre et (iii) l'attention permanente sur le mix produit pour apporter à nos clients du segment PWR-Connect des solutions à plus forte valeur ajoutée. La croissance organique des Autres activités s’est établie à +5,7 %, principalement portée par l’activité Métallurgie.

Les activités Hors Électrification sont restées en territoire négatif, avec une croissance organique de -4,1 %, en raison de la faible demande dans les secteurs de l'Automatisme et du Ferroviaire.

L'intégration de La Triveneta Cavi en Italie, acteur emblématique sur les marchés européens des câbles de moyenne et basse tension, est en bonne voie et délivre les résultats attendus. Cette transaction (finalisée début juin 2024) affichait un multiple de valorisation de 5,6x l’EBITDA 2023 avant synergies et 4,6x après synergies, avec un effet relutif à un chiffre (haut de fourchette) sur le bénéfice par action (BPA) dès la première année.

Le 17 mars 2025, Nexans est entré en négociations exclusives avec Latour Capital pour la vente de Lynxeo pour un montant de 525 millions d'euros, sous réserve des conditions suspensives règlementaires habituelles. Avec cette transaction, Nexans réaliserait une étape importante dans sa stratégie visant à repositionner le Groupe en pure player de l'électrification. Lynxeo est un acteur majeur dans le domaine des câbles destinés au marché de l'industrie et joue un rôle clé en tant qu’acteur entièrement intégré, au service d’un portefeuille client diversifié dans les industries d'infrastructures dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'automatisation. Forte d'un héritage de plus de 100 ans au service des leaders industriels, cette entité peut se targuer d'une présence industrielle mondiale en Europe et en Asie, ainsi qu'aux États-Unis, avec 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions d'euros.

Le 25 mars 2025, Nexans a remporté un accord-cadre majeur avec RTE (Réseau de Transport d'Électricité), le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Cet accord-cadre porte sur la fourniture, l’installation et la mise en service de 450 km de câbles sous-marins à courant continu haute tension (CCHT) et de 280 km de câbles terrestres (CCHT). Ces câbles sont destinés au raccordement de trois parcs éoliens offshore de Centre Manche 1 & 2 et d’Oléron, au réseau de transport d’électricité français. C’est une étape supplémentaire dans la contribution de Nexans à l’objectif que s’est fixée la France de 45 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2050. Estimée à plus d’un milliard d’euros pour Nexans, la valeur finale de l’accord-cadre dépendra des quantités exactes à livrer, encore à définir, ainsi que des sous-traitants sélectionnés lors de la prochaine phase du projet pour la signature des différents contrats EPCI.

CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD DU T1 2025 PAR SEGMENT

| PWR-TRANSMISSION (17% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d'affaires standard de l’activité PWR-Transmission s’est élevée à 308 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance organique de +21,7 % par rapport au premier trimestre 2024. L'activité avait une base de comparaison élevée avec la pleine contribution de l'usine haute tension de Charleston aux États-Unis au premier trimestre 2024, tandis qu'au premier trimestre 2025, le segment a bénéficié de la pleine contribution de l'expansion de l'usine de Halden.

L'activité est restée dynamique, grâce à la production des projets Celtic et Great Sea Interconnector qui a bien progressé au premier trimestre. L'activité d'installation est restée à peu près stable à un niveau soutenu au premier trimestre, principalement en raison de la campagne pour le projet de parc éolien offshore Revolution Wind dans l'État de New York.

Le carnet de commandes ajusté a atteint 8,1 milliards d'euros au 31 mars 2025, en hausse de +9,7 % par rapport à 7,4 milliards d'euros au 31 décembre 2024.

Le carnet de commandes de l'activité PWR-Transmission donne à Nexans une bonne visibilité jusqu'en 2028, tandis que le Groupe continue à mettre l'accent sur la sélectivité et la discipline. La qualité de son carnet de commandes, alliée à une forte demande de ses clients, renforce la confiance du Groupe dans sa capacité à saisir les opportunités de croissance, notamment avec son troisième navire câblier, Nexans Electra, qui devrait être opérationnel en 2026.

| PWR-GRID (17% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires standard du segment PWR-Grid a atteint 312 millions d'euros, en croissance organique de +1,7 % par rapport au premier trimestre 2024, principalement affecté par un effet de phasage en Europe et une base de comparaison particulièrement élevée en 2024.

En outre, le premier trimestre est souvent pour PWR-Grid un trimestre structurellement plus faible en termes de croissance organique en raison des conditions météorologiques moins favorables qui peuvent affecter les projets d'installation de réseaux souterrains.

L’Amérique du Nord (principalement le Canada, pas d’exposition significative au marché américain), l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et Afrique ainsi que le sous-segment Accessoires ont été soutenus au premier trimestre 2025.

| PWR-CONNECT (33% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect est ressorti à 601 millions d’euros au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires était en croissance organique de +1,9 % par rapport au premier trimestre 2024.

Conformément à la stratégie du Groupe visant à se concentrer sur les solutions à forte valeur ajoutée et nos clients premium, le segment a bénéficié d'une bonne dynamique liée aux nouveaux produits – en vue d’aider nos clients dans l’installation, l’entretien et la réparation de leurs installations électriques de manière plus rapide et plus sûre – ainsi qu'aux câbles de sécurité incendie.

L’Amérique du Nord (principalement le Canada, pas d’exposition significative au marché américain), l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et Afrique sont restés bien orientés au premier trimestre 2025. Ces résultats s'expliquent respectivement par l’attention portée à nos clients premium, la très bonne dynamique des marchés résidentiels et commerciaux au Chili et en Colombie et la forte demande de solutions innovantes telles que les câbles de sécurité incendie. L'Europe est restée en retrait au premier trimestre en raison d'une faible demande sur certains marchés résidentiels.

| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (20% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment Industrie & Solutions s’est élevé à 362 millions d'euros au premier trimestre 2025 et s'explique par une croissance organique négative de -4,1 %.

Au premier trimestre 2025, le segment a été affecté par une faible demande dans les secteurs de l'Automatisme et du Ferroviaire.

| AUTRES ACTIVITÉS (13% DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre (Métallurgie) et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 233 millions d’euros au premier trimestre 2025. Le chiffre d’affaires a augmenté de +5,7 % en organique par rapport à la même période de 2024, principalement lié à la Métallurgie en adéquation avec la dynamique du secteur du câble. Pour l’activité Métallurgie, la stratégie du Groupe au cours des quatre dernières années est de réduire les ventes externes afin de privilégier l'approvisionnement interne stratégique de Nexans.

Concernant les droits de douane américains, les ventes de cuivre du Canada aux États-Unis sont exemptées des mesures telles qu’elles ont été annoncées le 2 avril 2025 dernier. Le Groupe continue à suivre de près l’évolution de la situation.

PERSPECTIVES 2025 CONFIRMÉES

En 2025, à l’issue de la cession d'AmerCable en janvier 2025 et conformément à la nouvelle feuille de route stratégique 2025-2028 dévoilée en novembre 2024, Nexans confirme ses objectifs 2025 (hors changements futurs de périmètre):

un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d'euros

un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions d’euros

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 31 MARS

Le 29 avril 2025, Nexans a remporté un contrat auprès d’Interconnect Malta (ICM) pour la fourniture de câbles sous-marins haute tension destinés à la deuxième interconnexion de l’île de Malte. Cette nouvelle liaison à courant alternatif haute tension (CAHT) renforcera le réseau électrique maltais, assurant un approvisionnement énergétique stable et résilient. Les câbles de ce projet seront produits à l’usine de Nexans à Charleston, aux Etats-Unis. Ce projet renforce également l’engagement de longue date de Nexans en faveur de l’indépendance énergétique et du développement économique de Malte.

L’interconnecteur de 225 MW fonctionnera à 220 kV et comprendra des câbles sous-marins reliant Maghtab, sur l’île de Malte, à Raguse, en Sicile. Il sera installé parallèlement à l’interconnecteur existant, précédemment livré par Nexans en 2015.

Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale de Malte, ce projet vise à sécuriser l’approvisionnement de l’île, à y intégrer davantage de sources d’énergie renouvelables et à soutenir les objectifs énergétiques et climatiques du pays à l’horizon 2030. En renforçant la connexion de Malte au réseau européen, il améliorera la stabilité du réseau et favorisera la croissance économique grâce à un approvisionnement en électricité plus fiable.



CONFERENCE TELEPHONIQUE POUR LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES

Date: Mercredi 30 avril 2025

9H00 Heure de Paris – 8H00 Heure de Londres

Intervenants:

Christopher Guérin, CEO

Jean-Christophe Juillard, Deputy CEO & CFO

Accès au webcast

https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20250430_1/

Informations de connexion:

International: +44 (0) 33 0551 0200

France: +33 (0) 1 70 37 71 66

Royaume-Uni: +44 (0) 33 0551 0200

Etats-Unis: +1 786 697 3501

Espagne: +34 91 787 0777

Italie : +39 06 83360400

Suisse : +41 43 456 9986





Code de confirmation : Nexans

Le communiqué et la présentation de l’information financière du premier trimestre 2025 sont disponibles sur notre page Relations investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

~ ~ ~

Calendrier financier

15 mai 2025: Assemblée Générale des actionnaires

19 mai 2025: Date ex-dividende

20 mai 2025: Dividende - date d’enregistrement

21 mai 2025: Date de paiement du dividende

30 juillet 2025: Résultats financiers semestriels 2025

23 octobre 2025: Information financière du troisième trimestre 2025

Prochains roadshows et conférences

13 mai 2025: ODDO BHF Sustainability Forum (Paris, présentiel)

14 mai 2025: UBS Best of Europe (Virtuel)

20 mai 2025: BERNSTEIN Nice Conference (Nice, présentiel)

22 mai 2025: BERENBERG European Conference 2025, Manhattan (NYC, présentiel)

27 mai 2025: KEPLER ESG Conference (Virtuel)

11 juin 2025: JPMORGAN European Capital Goods CEO Conference (Londres, présentiel)

30 juin et 1er juillet 2025: Roadshow avec UBS (Milan, Zurich, Genève – présentiel)

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie des leaders mondiaux en matière d’action climatique et s’est engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts

Relations Investisseurs Communication





Audrey Bourgeois

Tel.: +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com





Mael Evin (Havas Paris)

Tel.: +33 (0)6 44 12 14 91

mael.evin@havas.com







Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

1 Sous réserve des conditions suspensives règlementaires habituelles

