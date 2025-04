En compétition pour remporter le prix de 1 M$ offert par Rogers : Canada’s Got Talent dévoile les artistes qui passent à la ronde éliminatoire sur Citytv

– Regardez l’épisode de ce soir sur Citytv+. Nouveaux épisodes tous les mardis sur Citytv et Citytv+ –

– Entrevues offertes sur demande –

– Téléchargez des photos de l’épisode de ce soir ici –



TORONTO, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent diffusé sur Citytv, les juges, Howie Mandel, Shania Twain, Katherine Ryan et Kardinal Offishall, ainsi que l’animatrice Lindsay Ell sélectionnent les 14 numéros qui passeront à la ronde éliminatoire. Les voici :

COLOMBIE-BRITANNIQUE

TWOFOURSEVEN – danse, Vancouver

CARSIM BIRMINGHAM – chant/musique, Vancouver – **Golden Buzzer de Kardinal**

NOUVEAU-BRUNSWICK

THE MARTIN BOYS – chant/musique, Woodstock



TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

JACOB LEWIS – chant/musique, Butlerville – **Golde Buzzer de Shania**



ONTARIO

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

DEEDEE AUSTIN – chant/musique, Première nation Abegweit – **Golden Buzzer de Howie**



INTERNATIONAL

Voici également quelques moments clés de l’épisode de Canada’s Got Talent de ce soir :

WHYTE WHYNE AND YOUNG RIESLING (Toronto, Ontario) ont fait rire le public grâce à leur rap drôle et énergique de leur propre cru.

ont fait rire le public grâce à leur rap drôle et énergique de leur propre cru. JULIANNA MOORE (St. Lazare, Manitoba) , chanteuse et grande fan de Shania Twain, a offert une reprise saisissante et émouvante de There You’ll Be, de Faith Hill.

, chanteuse et grande fan de Shania Twain, a offert une reprise saisissante et émouvante de There You’ll Be, de Faith Hill. AVA VAL (Whitby, Ontario) a fait sensation en présentant un numéro d’humour authentique et intelligent inspiré de son vécu en tant que femme trans.

a fait sensation en présentant un numéro d’humour authentique et intelligent inspiré de son vécu en tant que femme trans. SANDRINE & ROBIN (Granby, Québec) ont présenté un numéro de danse fascinant dont les mouvements à la fois gracieux et précis ont conquis la foule.

ont présenté un numéro de danse fascinant dont les mouvements à la fois gracieux et précis ont conquis la foule. La dynamique troupe de danse FUNKYVERSE (Toronto, Ontario) a reçu le Buzzer Golden du jury après avoir brillé sur scène avec une synchronisation impeccable.



Rogers remet une fois de plus à qui remportera Canada’s Got Talent un prix de 1 M$ qui changera le cours de sa vie ( plus 50 $ offerts par Howie Mandel ) – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Mais ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

Prestations de ce soir (mardi 29 avril)

WHYTE WHYNE AND YOUNG RIESLING – variété

Toronto (Ontario)



Regardez le numéro de WHYTE WHYNE AND YOUNG RIESLING

JULIANNA MOORE – chant/musique

Saint-Lazare (Manitoba)

Regardez le numéro de JULIANNA MOORE

BADUNKAFUNK – chant/musique

Comté de Norfolk (Ontario)

AVA VAL – Humour

Whitby (Ontario)



Regardez le numéro de AVA VAL

SANDRINE & ROBIN – danse

Granby (Québec)



Regardez le numéro de SANDRINE & ROBIN

FORBIDDEN NIGHTS – variété

London, Royaume-Uni



Regardez le numéro de FORBIDDEN NIGHTS

FUNKYVERSE – danse

Toronto (Ontario)



Regardez le numéro de FUNKYVERSE

**À VENIR**

Voici un avant-goût de l’émission de la semaine prochaine (mardi 6 mai)

THE JAMBO BROTHERS – variété

Nairobi, KENYA

CGT.Citytv.com / YouTube

TULGA – variété

Mongolie



CGT.Citytv.com / YouTube

THE MARTIN BOYS – ensemble vocal

Woodstock, Nouveau-Brunswick

CGT.Citytv.com / YouTube

DEEDEE AUSTIN – chant/musique

Première Nation Abegweit, Île-du-Prince-Édouard

CGT.Citytv.com / YouTube

DARREN LEO – Humour

Toronto (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

SAI KIT LO – Humour

Markham (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

ILLUMIN DRONE SHOWS – variété

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

BEN KAHAN – Magie

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

CHANTAAAAL – chant/musique

Cancon (France)

CGT.Citytv.com / YouTube

TWOFOURSEVEN – danse

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

FUNKYVERSE – danse

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

NICOLINA – Chant/musique

Vaughan (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

CARSIM BIRMINGHAM – chant/musique

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

JACOB LEWIS – chant/musique

Butlerville (Terre-Neuve-et-Labrador)

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

Médias sociaux

Canada’s Got Talent sur Instagram

Canada’s Got Talent sur TikTok

Canada’s Got Talent sur YouTube

Canada’s Got Talent sur X (Twitter)

Canada’s Got Talent sur Facebook

Mot-clic : #CGT

Page officielle de CGT : https://CGT.Citytv.com/

Citytv sur Instagram

Citytv sur X (Twitter)

Citytv sur Facebook

Rogers Sports & Média sur X (Twitter)

Pour demander des entrevues, veuillez communiquer avec :

Citytv – Alessia Staffieri, Alessia.Staffieri@rci.rogers.com , 647-262-8412

Agentes de publicité – Erin Richards, erin@hypepr.ca , 416-627-5728

Brigitte Kenny, brigitte@hypepr.ca , 647-967-3272

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.