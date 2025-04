La filial ZenaDrone de ZenaTech presentará sus drones a clientes potenciales del sector defensa de EE. UU. en próximas importantes conferencias

VANCOUVER, Columbia Británica, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de tecnología especializada en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drones como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, anuncia hoy que presentará sus drones de la serie ZenaDrone 1000 e IQ como expositor en varias destacadas conferencias de defensa y tecnología de EE. UU. a partir de esta semana. Estos eventos serán una oportunidad importante para conectarse directamente con clientes potenciales, partes interesadas clave y líderes de la industria en los sectores militar y gubernamental de EE. UU., así como en el sector minero.

Detalles de la conferencia:

Modern Day Marine: Reconocida como la mayor exposición de equipos, sistemas, servicios y tecnologías militares exclusivamente dirigida al Cuerpo de Infantería de Marina, funcionarios del Departamento de Defensa (DoD) y socios autorizados de la industria. El evento atraerá a más de 9000 asistentes y 350 expositores que destacarán las últimas innovaciones que dan forma a las futuras capacidades de combate y drones.

Fecha y lugar: 29 de abril - 1 de mayo de 2025, | Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C. ZenaDrone está en el stand # 2263.

XPONENTIAL por AUVSI: La conferencia anual de la Association of Uncrewed Vehicle Systems International, la asociación de la industria que impulsa el futuro de los sistemas autónomos. Cuenta con más de 8500 asistentes de los sectores de defensa, gobierno, cumplimiento de la ley y comercial para reunirse con empresas de drones y explorar tecnología avanzada, regulaciones en evolución y el futuro de los drones.

Fecha y lugar: 19 de mayo - 22 de mayo de 2025 | George R. Brown Convention Center, Houston, TX. ZenaDrone está en el stand #3800.

CIM CONNECT Convention + Expo 2025: Este evento internacional de primer nivel del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo consiste en tres días de aprendizaje inmersivo e intercambio de conocimientos para más de 7000 ejecutivos de la industria centrándose en el rol cambiante de las prácticas sostenibles, circularidad y avances tecnológicos. Los drones optimizan las operaciones mineras mejorando la topografía, monitoreo, seguridad, gestión ambiental y planificación de explosiones, al tiempo que reducen los riesgos y los costos operativos.

Fecha y lugar: 4 al 7 de mayo de 2025 | Centro de Convenciones de Montreal, Montreal, QC. ZenaDrone está en el stand #2604B

ZenaDrone es miembro de AUVSI, la asociación internacional de empresas de drones que administra la certificación Green UAS, considera un primer paso para constar en la lista de proveedores aprobados para vender a agencias gubernamentales, cumplimiento de la ley y muchos clientes comerciales y ramas militares. La empresa actualmente se está preparando para solicitar para sus drones de la serie ZenaDrone 1000 e IQ; esta certificación garantiza que los drones cumplan con los requisitos requeridos de ciberseguridad y cadena de suministro. Luego, ZenaDrone solicitará la certificación Blue UAS, un requisito más estricto para vender directamente a las sucursales y agencias militares del Departamento de Defensa de EE. UU., que garantiza que las soluciones de drones cumplan con los más altos estándares de ciberseguridad y país de origen, que incluye requisitos de fabricación no chinos.

ZenaDrone completó previamente dos pruebas pagadas utilizando sus productos de drones con la Fuerza Aérea de EE.UU. y la Reserva de la Marina de EE.UU. para aplicaciones de logística y transporte llevando carga crítica, como sangre, en el campo. ZenaTech anunció previamente que la cadena de suministro de ZenaDrone cumplirá con la NDAA (Ley de Autorización de Defensa Nacional) mediante la fabricación de sus componentes y cámaras en su empresa Spider Vision Sensors establecida en Taiwán, y planea fabricar sus drones destinados al Departamento de Defensa de EE. UU. en las instalaciones de fabricación de ZenaDrone en Arizona.

El ZenaDrone 1000, es un dron multifunción autónomo que ofrece vuelo estable, maniobrabilidad, capacidades de carga pesada, tecnología de software innovadora, sensores, IA y accesorios especialmente diseñados, junto con hardware compacto y resistente diseñado para uso industrial y militar. Se está desarrollando una nueva versión a gas para ofrecer vuelos más largos y mayores cargas útiles, dirigida específicamente a los mercados de Defensa de EE. UU. y la OTAN.

El ZenaDrone IQ Square es un dron avanzado impulsado por IA diseñado para levantamientos topográficos y para varios tipos de inspecciones y misiones de reconocimiento requeridas en aplicaciones de defensa. Equipado con cámaras y sensores de última generación, el IQ Square ofrece un tiempo de vuelo de aproximadamente 20 minutos y puede transportar una carga útil de hasta 7 kilogramos. Con una dimensión de 41X41 pulgadas, el dron VTOL (despegue y aterrizaje vertical) presenta un tren de aterrizaje retráctil para mayor la funcionalidad y adaptabilidad. Está equipado con la capacidad para aterrizar de forma autónoma en una estación de carga y recargar automáticamente sus baterías.

El ZenaDrone IQ Nano es un dron interior de 10× 10 pulgadas y 20x20 pulgadas diseñado para realizar inspecciones regulares y frecuentes, como escaneo de códigos de barras o RFID, inspecciones de mantenimiento de instalaciones, monitoreo de seguridad y otras aplicaciones interiores. El IQ Nano está diseñado para uso autónomo con sensores integrados, cámaras de alta calidad y recopilación y análisis de datos. Con un peso de 1,5 kg, tiene un tiempo de vuelo de hasta 20 minutos antes de utilizar la estación de carga automática de la batería. Los departamentos militares y de defensa utilizan pequeños drones interiores autónomos como el IQ Nano para aplicaciones como gestión de inventario, reconocimiento de edificios interiores, búsqueda y rescate, simulaciones de entrenamiento y detección de explosivos.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS, y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y levantamiento topográfico para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de siete oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando un modelo de negocio DaaS y una red global de socios.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de interior y exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables.

