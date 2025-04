Auf der Suzhou Global Investment Promotion Conference 2025 wurden Investitionsverträge im Wert von über 340 Milliarden Yuan unterzeichnet

SUZHOU, China, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. April fand die Suzhou Global Investment Conference 2025 statt, an der über 1.200 Wirtschaftseliten aus globalen Fortune-500-Unternehmen, multinationalen Konzernen und Einhorn-Unternehmen teilnahmen. Während der Veranstaltung wurden vor Ort insgesamt 417 Projekte mit einer Gesamtinvestition von 341,57 Milliarden Yuan unterzeichnet.

Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ist eine der Städte mit den meisten ausländischen Investitionen und der höchsten Konzentration ausländisch finanzierter Unternehmen. Die Stadt beherbergt 14 Entwicklungszonen auf nationaler Ebene, 19.000 ausländische Unternehmen und 178 Fortune-500-Unternehmen, die in fast 500 Projekte investiert und insgesamt 167 Milliarden US-Dollar an tatsächlichen ausländischen Investitionen geleistet haben. Suzhou hat seine institutionelle Offenheit in Bereichen wie Regeln, Vorschriften, Verwaltung und Standards stetig ausgebaut. Suzhou vertieft sein Pilotprogramm für die offene Innovation der gesamten biopharmazeutischen Industriekette. Es hat Chinas erste „weiße Liste“ für den Import von Materialien für die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung eingeführt und so die Zollabfertigungszeiten um 70 Prozent verkürzt.

Um globales Kapital anzuziehen, baut Suzhou seine offenen Innovationskapazitäten auf Plattformen wie China-Singapur, China-Deutschland, China-Japan und dem Rahmen der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße weiter aus. So konnte beispielsweise der Suzhou Industrial Park seine Position als führendes Wirtschaftsentwicklungsgebiet auf nationaler Ebene neun Jahre in Folge behaupten, während die dortige Bezirksstadt Taicang ihre Zusammenarbeit mit Deutschland intensivierte.

Derzeit leben in Suzhou etwa 30.000 ausländische Einwohner. Die Eröffnung des Foreign Resident Service Center bietet 21 Dienste, unterstützt von einem professionellen englischsprachigen Team und einem rund um die Uhr verfügbaren KI-gestützten Regierungsassistenten. So erhielt beispielsweise der seit über sechs Monaten in Taicang lebende Expat Philipp Zorn von den Mitarbeitern Unterstützung bei der Beantragung der „City Honor Card“. Diese Karte, die Finanz-, medizinische, Transport- und andere Dienstleistungen umfasst, hat seine Arbeit und sein Leben erheblich erleichtert.

Ein günstiges Geschäftsumfeld und professionelle Dienstleistungen sind Schlüsselfaktoren, um ausländische Investitionen nach Suzhou zu locken. Die Stadt hat ein umfassendes Dienstleistungssystem aufgebaut, das den gesamten Lebenszyklus ausländischer Unternehmen abdeckt. Es bietet ein internationales Konsumerlebnis sowie umfassende Unterstützung für die täglichen Bedürfnisse der Einwohner und stellt sicher, dass „Investitionen in Suzhou Investitionen in die Zukunft sind“.

