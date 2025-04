Communiqué de presse

29 avril 2025 - N°09

Assemblée Générale Mixte de SCOR SE

du mardi 29 avril 2025

Approbation de l’ensemble des résolutions

par les actionnaires de SCOR SE





L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de SCOR SE (la « Société ») s’est tenue ce jour au siège social, 5, avenue Kléber, 75016 Paris, France, sous la présidence de Fabrice Brégier.

L’ensemble des résolutions proposées par le conseil d’administration ont été approuvées.

Les actionnaires ont notamment décidé le versement d’un dividende de 1,80 euro par action au titre de l’exercice 2024. La date de détachement est fixée au 2 mai 2025, avec une mise en paiement prévue le 6 mai 2025.

Les actionnaires ont approuvé à une large majorité le renouvellement des mandats d’administrateur de Fabrice Brégier, Martine Gerow et Fields Wicker-Miurin.

Ils ont également nommé Diane Côté et Doina Palici-Chehab administratrices, et Jacques Aigrain censeur.

Fabrice Brégier, président du conseil d’administration de la Société, a chaleureusement remercié Natacha Valla et Zhen Wang, dont les mandats ont pris fin à l’issue de l’assemblée générale, pour leur contribution précieuse aux travaux du conseil.

Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse suivante : https://www.scor.com/fr/assemblee-generale-mixte-2025.

Pièce jointe

