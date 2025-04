Konica Minolta et Square 9 Softworks nouent un partenariat exclusif pour promouvoir la croissance grâce à BlueIrisIQ

MISSISSAUGA, Ontario, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd’hui que sa relation de longue date avec Square 9 Softworks (Square 9) deviendra un partenariat exclusif. Cette annonce s’inscrit dans la foulée du lancement de BlueIrisIQ, une nouvelle division qui se consacrera à faire croître la part de marché de l’entreprise dans le segment de la gestion du contenu et de l’information. Square 9 est un chef de file des solutions automatisées de gestion des documents et de l’information optimisées par l’IA. Cette entente bonifiée marque une étape importante : elle fera de Konica Minolta la seule distributrice des solutions primées de Square 9 en Amérique du Nord, une approche stratégique qui permettra d’offrir aux réseaux de ventes directes et de concessionnaires des services et du soutien de bout en bout.

Ce partenariat renforce le leadership de Konica Minolta dans le domaine de l’automatisation intelligente et étend les capacités de BlueIrisIQ grâce à un modèle harmonisé et clé en main. Ensemble, les deux entreprises ont créé un cadre simplifié qui centralise la prestation de services, accélère le déploiement et renforce le soutien technique après-vente, tout en contribuant à la force et à l’élan du secteur.

« Cette expansion est une évolution naturelle résultant de la relation de confiance que nous avons nouée avec Square 9 et du succès que nous avons connu ensemble dans les dix dernières années, explique Meg Fleming, vice-présidente et directrice générale de BlueIrisIQ. Nos clients et nos partenaires sont plus que jamais forcés de simplifier leurs activités, de réduire leurs coûts et de croître rapidement. Grâce aux outils d’automatisation avancés de Square 9 et à notre modèle de soutien spécialisé, ces entreprises sont en mesure de transformer leurs méthodes de travail. »

Dans le cadre du partenariat, Konica Minolta a mis sur pied une équipe spécialisée d’ingénieurs certifiés par Square 9 pour soutenir la vente, le déploiement et l’entretien. Les clients ont aussi accès à une ligne d’assistance technique exclusive pour communiquer directement avec des experts en solutions capables de résoudre rapidement leurs problèmes et de leur offrir des conseils techniques.

« Konica Minolta est maintenant une des partenaires d’élite de Square 9, affirme Stephen Young, président-directeur général de Square 9 Softworks. Au cours de plus d’une décennie de collaboration, elle nous a constamment apporté une valeur ajoutée grâce à sa gestion de projet éprouvée, à sa structure adaptable et à ses stratégies de succès à long terme de la clientèle. Ce partenariat exclusif est tout naturellement la prochaine étape qui permettra à nos clients de tirer avantage de toute la puissance de BlueIrisIQ et de bâtir des modèles de revenus récurrents sans investissement supplémentaire. »

En combinant les outils d’automatisation avancés de Square 9 à la prestation de services spécialisés de Konica Minolta, les deux entreprises pourront être à l’avant-garde de l’automatisation par l’IA et révolutionner l’accessibilité et l’abordabilité de l’information intelligente. De plus, le partenariat, qui réduit considérablement les coûts et élimine les obstacles à l’entrée, ouvre des marchés qui étaient autrefois hors de portée en raison de leur complexité ou de contraintes budgétaires.

Square 9 s’est forgé une réputation de chef de file de l’industrie grâce au déploiement rapide et à la conception conviviale de ses solutions ainsi qu’à son soutien à la clientèle primé, des atouts qui font maintenant partie du modèle de service BlueIrisIQ de Konica Minolta. Résultat : une solution clé en main pour les clients qui souhaitent externaliser leurs difficultés opérationnelles et encourager la transformation numérique.

Poursuivez la lecture sur BlueIrisIQ et ses services ici.

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a plus de 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle fait équipe avec ses clients pour donner forme à leurs idées en appuyant leur transformation numérique grâce à un riche portefeuille de solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. L’année 2025 marque le 20e anniversaire de l’entrée de Konica Minolta dans le marché de l’impression de production; l’entreprise souligne « 20 années d’excellence, d’innovation et de résultats » tout en continuant d’être une figure de proue dans l’impression numérique commerciale. C’est aussi l’année où la marque bizhub de Konica Minolta célèbre ses 20 ans. Au cours des 20 dernières années, la gamme bizhub a révolutionné la technologie de bureau, redéfini les processus des entreprises, et évolué continuellement pour répondre aux besoins des milieux de travail modernes, mue par les avancées technologiques et la volonté d’innover. Konica Minolta est fière d’avoir figuré à plusieurs reprises au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés, d’avoir été nommée la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys pendant 18 années consécutives, et de s’être vue décerner les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et 2025 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, X (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

À propos de Square 9 Softworks

Square 9 Softworks est un chef de file des plateformes de gestion intelligente de l’information optimisées par l’IA qui éliminent le papier et facilitent les tâches. Elle offre des flux de travail numériques qui automatisent de nombreux aspects du travail, comme l’extraction d’information à partir de numérisations ou de PDF, le stockage de documents dans une archive consultable ou la création de jumeaux numériques des processus grâce à des flux de travail graphiques. Pour en savoir plus, consultez le www.square-9.com.

