La marca de traductores electrónicos número uno de Europa ingresa al mercado mexicano

VARSOVIA, Polonia, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vasco Electronics, el líder europeo en traductores electrónicos impulsados por IA, ha lanzado sus productos en el mercado mexicano. La empresa ofrece dispositivos que permiten una comunicación sin barreras en más de 100 idiomas. Los dispositivos Vasco están disponibles a nivel mundial, en 26 países de 4 continentes, incluidos EE.UU., Canadá, China, Japón y la mayoría de los países europeos.

Gracias a su funcionamiento intuitivo, sus traducciones de alta calidad y la seguridad de sus datos, los dispositivos Vasco son una opción muy popular entre turistas, personas que trabajan en el extranjero y, cada vez más, también entre empresas e instituciones donde surgen barreras lingüísticas, como instalaciones turísticas, oficinas gubernamentales, escuelas, servicios médicos y servicios uniformados.

Gran potencial del mercado mexicano

México es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y el primero de toda Latinoamérica. Cada año, el país recibe a más de 40 millones de turistas, de los cuales los más numerosos proceden de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia y Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de turistas aumentó casi un 8 por ciento en 2024 en comparación con el año anterior. México se prepara para batir su récord prepandémico de 45 millones de visitantes anuales.

Otra tendencia importante es el creciente número de los llamados nómadas digitales, personas que trabajan a distancia. Su bajo coste de vida, clima cálido, impresionante belleza natural y deliciosa gastronomía hacen de México un destino cada vez más popular para trabajar a distancia entre personas de todo el mundo, sobre todo canadienses y estadounidenses. Vasco, con sus soluciones de traducción, pretende satisfacer las necesidades del mercado turístico en continuo crecimiento, así como las de los viajeros individuales y los nómadas digitales.

- En Vasco, nuestra misión es eliminar las barreras del idioma en todo el mundo. Diseñamos nuestros productos para que sirvan como compañeros de confianza en todos los aspectos de la vida — ya sea en los negocios, los viajes o las interacciones cotidianas. Creemos que los consumidores en México apreciarán el valor que ofrecen nuestros dispositivos como herramientas indispensables para una comunicación fluida, sin importar a dónde los lleve la vida, explica Fernando Santonja, Director Regional de Vasco.

Calidad europea, alcance mundial

Vasco es el único fabricante europeo de electrónica de consumo que ofrece dispositivos en el segmento de la traducción. La empresa se ha consolidado en un nicho en el que compite con éxito con los principales fabricantes asiáticos. La principal ventaja de Vasco es su inigualable calidad de traducción, posible gracias al uso de 10 motores de traducción y un algoritmo basado en IA que selecciona el motor más preciso para cada par de idiomas. Además, la empresa ofrece acceso gratuito e ilimitado a Internet para realizar traducciones en casi 200 países. Otra ventaja es la interfaz intuitiva y fácil de usar de los dispositivos Vasco, así como la seguridad de los datos.

La calidad y funcionalidad de los productos Vasco han sido reconocidas en múltiples ocasiones en los más prestigiosos concursos internacionales de diseño y electrónica de consumo, como el Red Dot Design Award, el New York Product Design Award, el MUSE Design Awards, el Good Design Award y el Global Mobile Awards - GLOMO.

En 2024, Vasco Electronics vendió más de 100.000 traductores en todo el mundo, lo que supuso un aumento de las ventas del 27% con respecto al año anterior. La empresa también experimentó un notable crecimiento en el mercado estadounidense, con un aumento interanual del 200%, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de sus innovadores productos.

¿Dónde se pueden comprar los traductores Vasco?

Los dispositivos Vasco pueden adquirirse en la tienda online mexicana WinnerBe.com , especializada en productos tecnológicos innovadores, así como en Amazon.

Más información en el sitio web de la marca: www.traductor-vasco.com.mx

Sobre Vasco Electronics

Vasco Electronics es una empresa internacional fundada en 2008 en Cracovia (Polonia). Está especializada en el diseño, desarrollo y producción de traductores electrónicos. Vasco ofrece productos tanto para clientes particulares como para el sector B2B. Sus dispositivos son utilizados por personas que viajan al extranjero por motivos de ocio y negocios. La empresa también colabora con instituciones públicas, como museos, centros de información para turistas, oficinas gubernamentales, universidades, así como servicios civiles, de rescate y uniformados. Vasco tiene varias oficinas de ventas internacionales y opera en la mayoría de los países europeos, así como en Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio y Asia.

Contacto para la prensa:

Marta Baros

Senior PR Specialist

m.baros@vasco-electronics.com

+48 663 033 752

www.vasco-translator.com

