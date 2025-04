ZA Miner présente une plateforme gratuite de minage basée sur le cloud dédiée au Bitcoin et au Dogecoin

ZA Miner lance une plateforme conviviale de minage basée sur le cloud, sans matériel nécessaire, assortie d’un contrat d’essai gratuit d’une valeur de 100 $ destiné aux amateurs de Bitcoin, Dogecoin et Litecoin.





ZA Miner propose un service accessible de minage de cryptomonnaies basé sur le cloud pour Bitcoin, Dogecoin et Litecoin, ne nécessitant aucun matériel.

Comté du MIDDLESEX, Royaume-Uni, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, un fournisseur de minage basé sur le cloud au Royaume-Uni , annonce le lancement de sa plateforme de minage en cloud gratuite, conçue pour rendre le minage de cryptomonnaies accessible aux utilisateurs de tous niveaux d’expérience. Les nouveaux utilisateurs recevront un contrat d’essai de minage gratuit d’une valeur de 100 $ lors de leur inscription, leur permettant d’explorer le minage sans avoir à acheter de matériel ni à payer de frais d’installation.

La plateforme prend en charge le minage de Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) et Litecoin (LTC), et offre une expérience simplifiée permettant aux utilisateurs de suivre leur activité et leurs performances de minage en ligne. Avec un accent mis sur la simplicité et la transparence, ZA Miner permet aux utilisateurs de débuter facilement le minage grâce à un tableau de bord convivial, sans nécessité de connaissances techniques préalables.

Un représentant de ZA Miner a notamment déclaré : « Nous avons élaboré ZA Miner pour éliminer les obstacles généralement associés au minage des cryptomonnaies ». Il a ajouté : « En proposant une plateforme basée sur le cloud facile d’accès et un contrat d’essai de 100 $, nous espérons permettre à davantage de personnes de mieux comprendre et de participer à l’écosystème des actifs numériques. »

L’infrastructure basée sur le cloud de ZA Miner fonctionne dans des sites disposant de ressources énergétiques efficaces, comme le Kazakhstan et l’Islande. Le choix s’est porté sur ces régions en raison de leur accès à de l’électricité renouvelable ou à faible coût, ce qui est conforme aux objectifs de durabilité et d’accessibilité de l’entreprise.

Caractéristiques clés :

Contrat d’essai de minage gratuit d’une valeur de 100 $ pour les nouveaux utilisateurs

Minage via le Web pour Bitcoin, Dogecoin, et Litecoin

Pas de matériel ni de maintenance requis

Mises à jour quotidiennes de l’activité via un tableau de bord en ligne sécurisé

Cryptage SSL et protection anti-DDoS de la sécurité des comptes

Programme de parrainage offrant des commissions aux utilisateurs invités

Pour commencer, les utilisateurs peuvent créer un compte sur www.zaminer.com, activer leur contrat d’essai et commencer à suivre leur activité de minage. Bien que les rendements ne soient pas garantis et qu’ils dépendent de divers facteurs opérationnels, la plateforme est structurée de manière à offrir une première expérience accessible au minage en cloud.

À propos de ZA Miner

ZA Miner est une entreprise de minage basée sur le cloud située dans le Middlesex, au Royaume-Uni, offrant des services de minage de cryptomonnaies pour Bitcoin, Dogecoin et Litecoin. La mission de l’entreprise est de render le minage de cryptomonnaies accessible et rentable en proposant des outils intuitifs, des pratiques opérationnelles durables et un accès inclusif aux actifs numériques.

Contact pour la presse :

SHEIKH, Anisah Fatema

ZA FUNDINGS LTD

info@zaminer.com

https://www.zaminer.com/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14ef95e8-d3e3-4503-a919-c26510ecbeb3

