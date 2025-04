Olon Group Memperkukuh Kepimpinannya dalam Bioproduksi dengan Dua Pelantikan Strategik di Perancis

MILAN, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olon Group, sebuah CDMO farmaseutikal global terkemuka, mengumumkan pelantikan Jérôme Bédier sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bagi entiti di Perancis dan Andrea Conforto sebagai Naib Presiden M&S CDMO Olon Biotech, iaitu divisi yang khusus untuk perkhidmatan CDMO dalam bidang biologi. Pelantikan ini mengukuhkan strategi Olon bagi memperluaskan keupayaannya dalam Konjugat Antibodi-Ubat (ADC), Bahan Farmaseutikal Aktif Berkeupayaan Tinggi (HPAPI) dan bioproduksi mikrob.

Visi Bersepadu untuk ADC, HPAPI dan Bioproduksi Mikrob

Dengan struktur kepimpinan baharu ini, Olon Group sedang mempercepatkan pembangunan tawaran ADC bersepadu sepenuhnya, meliputi keseluruhan rantaian nilai daripada Pembangunan Talian Sel (CLD) kepada pembuatan produk ubat, termasuk pengeluaran muatan dan penghubung. Pendekatan komprehensif ini membolehkan syarikat bioteknologi dan firma farmaseutikal mengakses penyelesaian CDMO yang lancar untuk terapi sasaran generasi akan datang. Olon Group juga memanfaatkan pelaburan terkininya di tapak Rodano (Itali), yang mempertingkatkan keupayaan pengeluaran HPAPI dan sejajar dengan komitmen syarikat yang lebih luas terhadap pembuatan biofarmaseutikal kompleks.

Pada masa yang sama, Olon memperkukuhkan keupayaan bioproduksi mikrobnya, menyediakan pembuatan klinikal dan komersial yang mematuhi GMP untuk biologi suntikan. Dengan kepakaran yang luas dalam penapaian mikrob dan pembangunan proses, Olon menyokong syarikat farmaseutikal untuk membawa biofarmaseutikal yang inovatif ke pasaran.

Kepimpinan yang Diperkukuhkan untuk Memacu Pertumbuhan

Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif entiti Perancis Olon, Jérôme Bédier akan mengetuai penyepaduan keupayaan CDMO Perancis dalam Kumpulan Olon dan memacu pengembangan tawaran biofarmaseutikal Olon. Beliau menggantikan Alain Sainsot, yang berjaya menerajui GTP Bioways sebelum pemerolehan syarikat tersebut oleh Olon Group.

Andrea Conforto, sebagai Naib Presiden M&S CDMO Olon Biotech, akan bertanggungjawab untuk membangunkan perkongsian strategik dengan syarikat bioteknologi dan firma farmaseutikal di seluruh Eropah, Amerika Utara dan Asia.

Maurizio Sartorato, Naib Presiden Biotech BU di Olon Group, mengulas:

"Mengukuhkan kepimpinan kami dalam bioproduksi memerlukan visi global dan bersepadu. Dengan Jérôme dan Andrea, kami memperkukuhkan kepakaran kami untuk menangani keperluan yang semakin meningkat bagi pasaran bioproduksi ADC, HPAPI dan mikrob."

Jérôme Bédier menambah: "Saya sangat teruja untuk menyertai Olon Group pada saat yang penting ini. Keupayaan bersepadu kami dalam ADC, HPAPI dan bioproduksi mikrob meletakkan kami sebagai rakan kongsi CDMO utama untuk syarikat bioteknologi yang membangunkan terapi inovatif."

Andrea Conforto menyatakan: "Komitmen kami adalah untuk menyediakan penyelesaian CDMO yang komprehensif dan fleksibel kepada syarikat bioteknologi. Kami akan mempercepatkan pengembangan antarabangsa kami dengan memanfaatkan kecemerlangan Olon dalam bioproduksi."

Perihal Olon Group

Olon Group merupalan peneraju global dalam pembangunan dan pengeluaran bahan farmaseutikal aktif (API) untuk CDMO dan pasaran generik. Kami menggabungkan kepakaran pembangunan yang mendalam dengan teknologi termaju dalam sintesis kimia dan proses biologi, memastikan piawaian antarabangsa tertinggi bagi keselamatan, kualiti dan pematuhan alam sekitar. Dengan salah satu rekod pencapaian terpanjang dalam industri API, kami merupakan rakan kongsi dipercayai yang membantu molekul pelanggan kami berjaya memasuki pasaran.

Rangkaian global kami merangkumi 14 tapak pembuatan dan 9 pusat R&D, disokong oleh pasukan 2,800 profesional termasuk 350 pakar R&D yang berkemahiran tinggi. Di Olon, kepakaran, fleksibiliti dan komitmen kami terhadap inovasi mendorong kejayaan untuk rakan kongsi kami, daripada sintesis kimia tersuai hingga penyelesaian bioteknologi termaju.

Hubungan akhbar

Francesca Ceni – Pembantu Eksekutif

fceni@olonspa.it – +39 331 689 2429

Laurence Padiolleau – Pengurus Pemasaran & Komunikasi

laurence.padiolleau@gtp-bioways.com – +33 771 186 473

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.