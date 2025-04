Olon Group renforce son leadership dans la bioproduction avec deux nominations stratégiques en France

MILAN, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olon Group, acteur mondial de référence dans les services CDMO pharmaceutiques, annonce la nomination de Jérôme Bédier comme PDG de ses entités françaises, et d’Andrea Conforto comme vice-président M&S CDMO d’Olon Biotech, division dédiée aux produits biologiques. Ces nominations s’inscrivent dans la stratégie d’Olon visant à renforcer son expertise dans les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les composés hautement actifs (HPAPI) et la bioproduction microbienne.

Une vision intégrée pour les ADC, les HPAPI et la bioproduction microbienne

Olon Group accélère le développement de son offre entièrement intégrée pour les ADC, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : du développement de lignées cellulaires (CLD) à la fabrication du produit pharmaceutique fini, en passant par la production de charges utiles et de linkers. Cette approche globale offre aux entreprises de biotechnologie et aux laboratoires pharmaceutiques une solution CDMO intégrée facilitant le développement de thérapies ciblées de nouvelle génération. Olon Group capitalise également sur ses récents investissements réalisés à Rodano (Italie), qui renforcent ses capacités de production d’HPAPI et illustrent son engagement envers la fabrication de produits biopharmaceutiques complexes.

Par ailleurs, Olon consolide ses capacités de bioproduction microbienne avec des services de fabrication clinique et commerciale de produits biologiques injectables conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Fort d’une grande expertise en fermentation microbienne et en développement de procédés, Olon accompagne ses partenaires pharmaceutiques dans la commercialisation de biopharmaceutiques innovants.

Un leadership renforcé pour soutenir la croissance

En tant que PDG des entités françaises d’Olon, Jérôme Bédier aura pour mission d’intégrer les capacités CDMO françaises au sein du groupe Olon et de piloter l’expansion de l’offre biopharmaceutique. Il succède à Alain Sainsot, qui a dirigé avec succès GTP Bioways avant son acquisition par Olon Group.

Andrea Conforto, en tant que vice-président M&S CDMO d’Olon Biotech, sera chargé de développer des partenariats stratégiques avec des entreprises de biotechnologie et des laboratoires pharmaceutiques en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Maurizio Sartorato, vice-président de la division Biotech d’Olon Group, a déclaré :

« Renforcer notre leadership dans la bioproduction nécessite une vision globale et intégrée. Avec Jérôme et Andrea, nous consolidons notre expertise pour répondre aux besoins croissants des marchés des ADC, des HPAPI et de la bioproduction microbienne. »

Jérôme Bédier a ajouté : « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Olon Group à cette étape clé de son développement. Nos capacités intégrées en ADC, HPAPI et bioproduction microbienne font de nous un partenaire CDMO clé pour les biotechs développant des thérapies innovantes. »

Andrea Conforto a souligné : « Notre ambition est d’offrir aux entreprises de biotechnologie une solution CDMO complète et flexible. Nous allons accélérer notre expansion internationale en capitalisant sur l’expertise reconnue d’Olon en bioproduction. »

À propos d’Olon Group

Olon Group est un leader mondial du développement et de la production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) pour les marchés des CDMO et des génériques. Nous combinons une expertise approfondie en développement avec des technologies de pointe en synthèse chimique et en procédés biologiques, en garantissant les normes internationales les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement. Avec l’un des plus grands palmarès de l’industrie des IPA, nous sommes le partenaire idéal pour assurer la commercialisation rapide des molécules de nos clients.

Notre réseau mondial compte 14 sites de production et 9 centres de R&D, soutenu par une équipe de 2 800 professionnels, dont 350 experts R&D hautement qualifiés. Chez Olon, notre expertise, notre flexibilité et notre engagement envers l’innovation constituent les moteurs du succès de nos partenaires, que ce soit en synthèse chimique sur mesure ou via des solutions biotechnologiques avancées.

