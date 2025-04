Alkane och Mandalay går samman och bildar Growing Gold and Antimony Producer

Sammanslagning av likvärdiga företag ökar skalfördelarna och gynnar alla aktieägare

Det skapar en kraftfull plattform som stöds av en gemensam vision för tillväxt.

Tre inkomstbringande gruvor i framstående gruvområden med stark organisk tillväxt.

En förväntad produktion av guldekvivalenter på ca 160 0001 uns år 2025, som ökar till över ca 180 0002 uns år 2026.

Stark pro forma-balansräkning: 188 A$/167 C$ miljoner i kassa för att driva tillväxt per den 31 mars 2025.

Ökade skalfördelar och förbättrad handelslikviditet väntas leda till en högre värdering.

PERTH, Australia and TORONTO, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK) (”Alkane”) och Mandalay Resources Corporation (”Mandalay”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada att meddela att de går samman i en ”merger of equals”-transaktion och har ingått ett slutgiltigt fusionsavtal (”Fusionsavtalet”), enligt vilket Alkane förvärvar alla emitterade och utestående stamaktier i Mandalay i enlighet med en domstolsgodkänd fusionsplan (”transaktionen”). Efter transaktionens slutförande fortsätter det sammanslagna bolaget att bedriva verksamhet under namnet ”Alkane Resources”, förblir noterat på ASX och söker en notering på TSX-börsen.

Enligt transaktionen erhåller Mandalays aktieägare 7,875 stamaktier i Alkane för varje stamaktie i Mandalay (”utbytesförhållandet”) som innehas omedelbart före transaktionens ikraftträdande (”Ikraftträdandetidpunkten”). Efter transaktionens genomförande kommer Mandalays tidigare aktieägare och Alkanes befintliga aktieägare att äga cirka 55 % respektive 45 % av de utestående stamaktierna i det sammanslagna bolaget, före utspädning4. Det implicita börsvärdet för det sammanslagna bolaget beräknas till 1 013 AUD/898 MUSD3. Ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget kommer att vara baserad i Australien och ledas av Alkanes VD Nic Earner, en etablerad chef med lång erfarenhet av verksamhet, ledning och företagande.

Alkane och Mandalay kommer att hålla en gemensam telefonkonferens och webbsändning idag den 28 april kl. 09.30 i Sydney/27 april kl. 19.30 i Toronto. Se nedan för mer information.

Transaktionen skapar en diversifierad australiencentrerad guld- och antimonproducent med en portfölj som består av tre operativa gruvor och en stark balansräkning. Alkanes etablerade Tomingley-guldgruva (Australien), som för närvarande startas upp efter en större kapitalutvidgning, kompletterar den väletablerade och stabila produktionen från Mandalays underjordiska guld/antimongruva Costerfield (Australien) och den underjordiska guldgruvan Björkdal (Sverige).

Strategisk motivering till transaktionen

Kombinerad förväntad produktion på ca 160 0001 guldekvivalenta uns 2025, som växer till över ca 180 0002 guldekvivalenta uns 2026. Det sammanslagna bolaget kommer att driva tre producerande gruvor i förstklassiga områden − Costerfield och Tomingley i Australien samt Björkdal i Sverige. Det sammanslagna bolagets marginaler förväntas öka med en AISC på ca 2 750 USD/ca 1 7603 USD per uns 2025 som minskar till cirka ca 2 160 USD/ca 1 420 USD per uns 2026.5

Det sammanslagna bolaget kommer att driva tre producerande gruvor i förstklassiga områden − Costerfield och Tomingley i Australien samt Björkdal i Sverige. Det sammanslagna bolagets marginaler förväntas öka med en AISC på ca 2 750 USD/ca 1 7603 USD per uns 2025 som minskar till cirka ca 2 160 USD/ca 1 420 USD per uns 2026.5 Förbättrad positionering på kapitalmarknaden väntas driva upp värderingen. Det sammanslagna bolaget förväntas dra nytta av en ny värdering vid första noteringen på ASX som drivs av GDXJ och en potentiell inkludering i ASX 300-indexet. Ytterligare värde bör frigöras genom större handelslikviditet, en större "free float" (fritt handlande av aktier) och en mer diversifierad aktieägarbas när det kombinerade bolaget fortsätter att växa.

Det sammanslagna bolaget förväntas dra nytta av en ny värdering vid första noteringen på ASX som drivs av GDXJ och en potentiell inkludering i ASX 300-indexet. Ytterligare värde bör frigöras genom större handelslikviditet, en större "free float" (fritt handlande av aktier) och en mer diversifierad aktieägarbas när det kombinerade bolaget fortsätter att växa. Vi skapar en kraftfull plattform med en gemensam vision för fortsatt tillväxt. Robust balansräkning med en pro forma-kassa på 188 miljoner AUD/167 miljoner3 C$ per den 31 mars 2025 för att driva organisk och oorganisk tillväxt. Det sammanslagna bolaget planerar att fortsätta investera i prospektering vid alla de tre producerande gruvorna och driva andra tillväxtmöjligheter utöver koppar-guldprojektet Boda-Kaiser, som tillför framtida produktionspotential med sin betydande storlek.

Robust balansräkning med en pro forma-kassa på 188 miljoner AUD/167 miljoner3 C$ per den 31 mars 2025 för att driva organisk och oorganisk tillväxt. Det sammanslagna bolaget planerar att fortsätta investera i prospektering vid alla de tre producerande gruvorna och driva andra tillväxtmöjligheter utöver koppar-guldprojektet Boda-Kaiser, som tillför framtida produktionspotential med sin betydande storlek. Sammanslaget ledarskap med fokus på att leverera omvärdering och driva tillväxt. Det sammanslagna bolagets styrelse kommer att bestå av tre Mandalay-nominerade ledamöter (Brad Mills, Frazer Bourchier och Dominic Duffy), två Alkane-nominerade ledamöter (Ian Gandel och Nic Earner) och en ny oberoende ordförande, Andy Quinn, en diplomerad gruvingenjör och mycket meriterad veteran inom företagsfinansiering och gruvindustrin. Ledningen, som leds av Nic Earner och inkluderar Mandalays operativa team, säkerställer kontinuitet i verksamheten och lägger grunden för att frigöra portföljvärde.

Nic Earner, verkställande direktör för Alkane, kommenterade: ”Transaktionen kommer att lyfta Alkane till en ny nivå genom att sammanföra två bolag med kompletterande tillgångar och en gemensam vision för tillväxt. Mandalays två högkvalitativa gruvor har samma egenskaper som Tomingley: en dokumenterad historia av konsekvent produktion, kassaflöde och prospekteringsmöjligheter. Kombinationen av tillgångar, ledarskap och stödjande långsiktiga aktieägare ökar vår storlek och finansiella styrka och ger oss goda förutsättningar att fortsätta att söka ytterligare tillväxtmöjligheter”.

Frazer Bourchier, President och CEO för Mandalay, kommenterade: ”Transaktionen utgör en övertygande möjlighet för Mandalays aktieägare att påskynda värdeskapandet genom ökade skalfördelar på kapitalmarknaderna, likviditet och en växande diversifierad tillgångsbas. Vi är glada över att ha hittat en likasinnad partner som arbetar efter samma principer. Transaktionen ligger i linje med vår vision att skapa en medelstor guld- och antimonproducent med gruvor i framstående verksamhetsområden och med vår strategi för fortsatt tillväxt. Jag är också glad över stödet från våra större aktieägare, eftersom vi tror att det sammanslagna bolaget kommer att vara extremt väl positionerat för en ny värdering i linje med ASX-noterade konkurrenter och för efterföljande tillväxt".

Fördelar för aktieägarna

Diversifierad produktion från tre gruvor i de främsta områdena minskar den totala operativa och finansiella risken.

Större free-float i aktierna och högre likviditet i handeln till följd av en förväntad ökning av institutionella och passiva indexinvesteringar.

Värderingen förväntas justeras upp till högre multiplar för guldgruvbolag noterade på ASX.

Mandalays aktieägare förväntas dra nytta av Tomingley-guldgruvans produktion och tillväxtpotentialen i det stora koppar-guldprojektet Boda-Kaiser.

Alkanes aktieägare förväntas dra nytta av exponeringen mot Costerfields strategiska antimonproduktion och det kombinerade bolagets stärkta balansräkning.

Marknadsstatistik

Baserat på utbytesförhållandet 7,875 och stängningskursen för respektive bolags aktier den senaste handelsdagen innebär transaktionen en premie på 2 % jämfört med Mandalays aktiekurs6. Baserat på det volymvägda genomsnittliga aktiepriset (VWAP) under de senaste 20 handelsdagarna7 innebär transaktionen en rabatt om 6 % jämfört med Mandalays aktiekurs. Det sammanslagna bolagets implicita börsvärde är 1 013 AUD/898 MUSD3.

Ledningsgrupp

Efter transaktionens genomförande kommer ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget att ledas av de nuvarande Alkane-cheferna Nic Earner (Managing Director) och James Carter (Chief Financial Officer). Mandalays nuvarande chefer, Ryan Austerberry (Chief Operating Officer) och Chris Davis (VP Prospektering och operativ geologi), kommer att ansluta sig till Alkanes befintliga operativa ledning för att tillhandahålla nödvändig kontinuitet för Costerfield- och Björkdal-gruvorna. Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Perth, Australien.

Transaktionsinformation

I enlighet med villkoren i fusionsavtalet kommer Mandalays aktieägare att erhålla 7,875 Alkane-stamaktier för varje Mandalay-stamaktie som innehas omedelbart före ikraftträdandet.

Transaktionen kommer att genomföras i enlighet med en domstolsgodkänd fusionsplan enligt Business Corporations Act (British Columbia). Transaktionen kommer att kräva godkännande av 66 2/3 procent av de röster som avges av Mandalays aktieägare vid en extra bolagsstämma för Mandalays aktieägare. Emissionen av Alkanes stamaktier i enlighet med Transaktionen är också föremål för godkännande av en enkel majoritet av de avgivna rösterna från Alkanes aktieägare vid en extra bolagsstämma för Alkanes aktieägare.

Styrelseledamöter, tjänstemän och aktieägare i Mandalay (inklusive CE Mining och GMT Capital) som innehar cirka 45 % av de utestående stamaktierna i Mandalay har ingått avtal om röstningsstöd enligt vilka de bland annat har åtagit sig att rösta för sina stamaktier i Mandalay till förmån för transaktionen. Vissa styrelseledamöter i Alkane som innehar cirka 19 % av de utestående stamaktierna i Alkane har meddelat sin avsikt att rösta för sina stamaktier i Alkane till förmån för aktieemissionen i enlighet med transaktionen.

Utöver aktieägarnas och domstolarnas godkännande är transaktionen föremål för tillämpliga myndighetsgodkännanden, inklusive enligt de australiensiska och svenska reglerna om godkännande av utländska investeringar, ASX godkännande av noteringen av Alkanes stamaktier som ska emitteras enligt transaktionen och bekräftelse från ASX att Alkane inte behöver uppfylla kraven i kapitel 1 och 2 i ASX Listing Rules enligt ASX Listing Rule 11.1.3, samt vissa andra villkor som är sedvanliga för en transaktion av denna karaktär. Under förutsättning att dessa villkor uppfylls förväntas transaktionen slutföras under kalenderkvartalet Q3 2025.

Fusionsavtalet innehåller sedvanliga avtalsskydd, inklusive ömsesidiga fiduciary-out-bestämmelser, icke-värvningsförpliktelser och rätten att matcha eventuella överlägsna förslag. Dessutom ska en avslutningsavgift på 17 miljoner australiska dollar betalas av Alkane respektive Mandalay under vissa sedvanliga omständigheter. I samband med Transaktionen kommer Alkane att ansöka om att notera aktierna i det sammanslagna bolaget på TSX.

Fullständiga detaljer om transaktionen kommer att inkluderas i Mandalays informationsbroschyr till aktieägarna och Alkanes kallelse till bolagsstämma, i tillämpliga delar. En kopia av fusionsavtalet mellan parterna har lämnats in till ASX och finns tillgängligt på SEDAR+.

Inga av de värdepapper som ska emitteras i enlighet med transaktionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”), och alla värdepapper som kan emitteras i transaktionen förväntas emitteras med stöd av undantaget från sådana registreringskrav i Section 3(a)(10) i U.S. Securities Act. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa några värdepapper.

De senaste respektive reserv- och resursredovisningarna för Alkane (JORC-koden) och Mandalay (National Instrument 43-101) framgår av presentationen som offentliggjordes idag. Informationen som avser uppskattningar av mineraltillgångar och malmreserver för Alkane har hämtats från Alkanes ASX-meddelande daterat den 4 september 2024, ”Annual Resources and Reserves Statement” och har upprättats och först offentliggjorts enligt JORC Code 2012. Uppskattningarna av mineraltillgångar och mineralreserver avseende Mandalay som ingår i presentationen har hämtats från Mandalays TSX-meddelande med titeln ”Mandalay Resources Reports 2024 Mineral Reserves and Resources Approaching Two Million Gold Equivalent Ounces In Measured and Indicated Resources” daterat den 20 februari 2025, som anger mineraltillgångar och mineralreserver för Mandalay per den 31 december 2024. Dessa uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver för Mandalay har upprättats i enlighet med Canadian National Instrument 43-101 (”NI 43-101”) och har inte rapporterats i enlighet med 2012 Joint Ore Reserves Committee's Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (”JORC-koden”). Se Mandalays webbplats på www.mandalayresources.com eller under Mandalays profil på SEDAR+ på www.sedarplus.com för information om de uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver som Mandalay har gjort. En kvalificerad person har inte utvärderat mineraltillgången tillräckligt för att klassificera den i enlighet med JORC-koden och det är osäkert om den efter utvärdering och/eller ytterligare prospekteringsarbete kommer att kunna rapporteras som en mineraltillgång eller malmreserv i enlighet med JORC-koden. Se tabellen Mandalay Resource and Reserves i presentationen för mer detaljerad information, tillsammans med bilaga 1 i presentationen för ytterligare upplysningar som krävs enligt ASX Listing Rules i förhållande till utländska uppskattningar.

Styrelsens rekommendationer

Transaktionen har enhälligt godkänts av både Mandalays och Alkanes styrelser. Båda styrelserna rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att rösta för transaktionen.

GenCap Mining Advisory Ltd. har lämnat en oberoende bedömning av skäligheten (fairness opinion) till Mandalays styrelse som anger att, per datumet för denna bedömning, och baserat på och med förbehåll för de antaganden, begränsningar och förbehåll som anges däri, den ersättning som ska erhållas enligt transaktionen är skälig, från en finansiell synvinkel, för Mandalays aktieägare. Haywood Securities Inc. har lämnat en bedömning av skäligheten (fairness opinion) till Mandalays styrelse som anger att, per dagen för denna bedömning, och baserat på och med förbehåll för de antaganden, begränsningar och förbehåll som anges däri, är den ersättning som ska erhållas enligt transaktionen skälig, ur finansiell synvinkel, för Mandalays aktieägare.

Rådgivare

Mandalay har anlitat Haywood Securities Inc. som exklusiv finansiell rådgivare, Goodmans LLP som juridisk rådgivare i Kanada, Clayton Utz som juridisk rådgivare i Australien och GenCap Mining Advisory Ltd. har tillhandahållit en oberoende bedömning av skäligheten (fairness opinion) till styrelsen i samband med transaktionen.

Alkane har anlitat Bell Potter Securities Limited och Euroz Hartleys Limited som gemensamma finansiella rådgivare, HopgoodGanim som australiensisk juridisk rådgivare och Bennett Jones LLP som kanadensisk juridisk rådgivare till transaktionen.

Information om telefonkonferensen

Alkane och Mandalay kommer gemensamt att hålla en telefonkonferens för investerare och analytiker för att diskutera transaktionen. Investerare och analytiker som vill ställa en fråga muntligen uppmanas att ringa in. Webbsändningen kommer endast att vara för lyssning och frågor kan endast ställas via chattfunktionen. Tidpunkten för telefonkonferensen är som följer:

Kl. 19:30 Toronto-tid den 27 april

Kl. 12:30 London, brittisk tid den 28 april

Kl. 09.30 Sydneytid den 28 april

Intresserade investerare och analytiker kan registrera sig och ringa in genom att använda följande ring in-länk.

Alternativt kan webbsändningen och presentationsbilderna ses via följande webbsändningslänk.

Telefonkonferensen och webbsändningen läggs ut så snart som möjligt efter evenemanget på både Mandalays mandalayresources.com och Alkanes alkane.com.au.

För mer information

Mandalay investerarkontakt:

Edison Nguyen, chef för affärsvärderingar och IR

+1 (647) 258-9722

Alkane investerarkontakt:

Natalie Chapman, Communications Manager

+61 418 642 556

Mediakontakt i Nordamerika:

John Vincic − Principal, Oakstrom Advisors

+1 (647) 402-6375

Australiska mediekontakter:

Paul Ryan − MD Financial Communications − Sodali & Co

+61 409 296 511

Om Alkane Resources

Alkane Resources avser att växa till att bli en av Australiens ledande guld- och kopparproducenter med flera gruvor. Bolagets nuvarande guldproduktion kommer från Tomingley Gold-gruvan i New South Wales, som har varit i drift sedan 2014 och har driftsplaner som sträcker sig bortom 2030.

Alkane äger också en stor porfyrisk guld-kopparfyndighet som upptäcktes vid Boda-Kaiser 2019. Prospektering pågår och ekonomin har påvisats i en förstudie 2024. Alkanes guldintressen sträcker sig över hela Australien, med strategiska investeringar i andra guldprospekteringsbolag och blivande gruvbolag.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Kvalificerad person/sakkunnig person

Informationen i detta pressmeddelande som avser uppskattningar av mineraltillgångar och malmreserver för Alkane har upprättats och offentliggjorts i enlighet med JORC Code 2012. Informationen har hämtats från Alkanes tidigare ASX-meddelande daterat den 4 september 2024, ”Annual Resources and Reserves Statement”, som finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.alkane.com.au. Alkane bekräftar att bolaget inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar informationen i det ursprungliga tillkännagivandet, och att alla väsentliga antaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i det relevanta tillkännagivandet fortsätter att gälla och inte har ändrats i någon väsentlig utsträckning. Alkane bekräftar att den form och det sammanhang i vilket en sakkunnig persons slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt jämfört med det ursprungliga tillkännagivandet till marknaden.

Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering vid Mandalay Resources, är en auktoriserad yrkesman från Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga information som lämnas i det här pressmeddelandet.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information och framåtriktade uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell utblicksinformation (gemensamt ”framåtriktad information”). Dessa inkluderar uttalanden om Alkanes och Mandalays avsikter, eller de övertygelser eller nuvarande förväntningar som tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane och Mandalay har på det sammanslagna bolaget efter offentliggörandet. Faktiska resultat och utfall av den föreslagna planen för fusionen mellan bolagen (”Fusionen”) och av det sammanslagna bolaget kan skilja sig väsentligt från de belopp som anges i framåtriktad information. Framåtriktad information kan även avse: framtidsutsikter och förväntade händelser, såsom fullbordandet och tidpunkten för fusionen; den strategiska visionen för det kombinerade bolaget efter slutförandet av fusionen och förväntningar avseende prospekteringspotential, produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat för det kombinerade bolaget efter slutförandet, inklusive AISC, investeringsavkastning, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsvägledning för FY2025/CY2025 och FY2026/CY2026; den potentiella värderingen av det kombinerade bolaget efter slutförandet av fusionen; riktigheten i det sammanslagna bolagets pro forma-finansiella ställning och utsikter efter slutförandet av fusionen; uppfyllandet av de villkor som föregår arrangemanget; Alkanes och Mandalays framgång med att kombinera verksamheterna efter slutförandet av transaktionen; förväntningar på den potentiella utvecklingen av Boda-Kaiser-projektet; det sammanslagna bolagets potential att uppfylla branschmål, offentlig profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och prognoser och tidpunkten för dessa.

Framåtriktad information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtriktad information. Även om Alkane och Mandalay anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga, bör inte alltför stor tilltro fästas vid framåtblickande information eftersom ingen garanti kan lämnas för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtriktad information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane och Mandalay i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtriktade informationen. Framåtriktad information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till slutförandet av fusionen, risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset och de faktorer som identifieras i avsnittet med titeln ”Risker relaterade till verksamheten” i Mandalays senast inlämnade årliga informationsformulär som finns tillgängligt på SEDAR+ på www.sedarplus.ca och i avsnittet med titeln ”Riskfaktorer” i Alkanes årsredovisning inlämnad den 16 oktober 2024, som finns tillgänglig på https://investors.alkane.com.au/site/pdf/f73e6e17-4884-40cf-b4de-67c965d62734/Annual-Report-to-shareholders.pdf. Framåtriktad information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes och Mandalays syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig Alkane och Mandalay ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane eller Mandalay uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att något av företagen kommer att göra ytterligare uppdateringar med avseende på dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta pressmeddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Icke-IFRS definierade prestationsmått

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till producerad guldekvivalent och total underhållskostnad (all-in sustaining cost), vilka alla är icke-IFRS-mått och inte har standardiserade betydelser enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara mellan bolagen eller med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

För Mandalay motsvarar total underhållskostnad (all-in sustaining cost) per guldekvivalent uns summan av kontanta driftskostnader i samband med produktion av guldekvivalenta uns vid alla verksamhetsställen under perioden, plus företagets allmänna omkostnader under perioden, plus gruvkapital, royaltykostnader, avsättning för återställning och avskrivning av avfallsdamm, dividerat med det totala antalet guldekvivalenta uns som producerats under perioden.

För Alkane inkluderar totala underhållskostnader totala kontanta driftskostnader, gruvkapital, royaltykostnader, avsättning för återställning och amortering av avfallsdamm. Underhållskapitalet återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla en anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Den totala underhållskostnaden per uns guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med de motsvarande gulduns som producerats under perioden.

1 Produktionsuppskattningen för 2025 baseras på Mandalays kalenderårsprognos från MND:s pressmeddelande den 17 december 2024 och Alkanes prognos för räkenskapsåret från ALK:s tillkännagivande den 7 april 2025

2 Produktionsuppskattningen för 2026 baseras på konsensusuppskattningar från mäklaranalytiker för Mandalay (kalenderår) och Alkane (räkenskapsår).

3 50,5 miljoner AUD i likvida medel och ädelmetall från Alkane per den 31 mars 2025. Växelkursen för A$ till US$ på 0,640 och växelkursen för C$ till US$ på 0,722 används i hela detta meddelande

4 Utestående emitterade aktier för Alkane är 605,5 miljoner och för Mandalay 94,7 miljoner

5 AISC-uppskattningen för 2025 baseras på Mandalays kalenderårsprognos och Alkanes räkenskapsårsprognos. AISC-uppskattningen för 2026 baseras på konsensusuppskattningar från mäklaranalytiker för Mandalay (kalenderår) och Alkane (räkenskapsår).

6 Alkane handlades senast för 0,75 AUD den 24 april 2025 och Mandalay handlades senast för 5,13 CAD den 25 april 2025

7 20-dagars volymviktat genomsnittspris (”VWAP”) för var och en av Mandalay och Alkane som rapporterats på Bloomberg under de senaste 20 handelsdagarna per den 25 april 2025. Bloombergs volymviktat genomsnittspris (VWAP) är i lokal valuta och omräknade till USD enligt den genomsnittliga valutakursen som rapporterats på Bloomberg under de senaste 20 handelsdagarna per den 25 april 2025.

