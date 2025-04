VitrA Tiles, filiale du groupe Eczacıbaşı Tiles Group, remporte le Red Dot Award

La gamme CementEra 2025 a été récompensée par les Red Dot Design Awards

ISTANBUL, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VitrA a remporté un prix lors des Red Dot Design Awards, l'un des plus prestigieux concours de design au monde, avec sa série CementEra, partie intégrante de ses innovations de 2025. La série, récompensée dans la catégorie « Product Design », se démarque par sa diversité dans l'application architecturale et par son design.

Représentation intemporelle de l'esthétique urbaine

Interprétant la simplification de la texture du béton à des lignes modernes, CementEra propose une conception de surface raffinée porteuse des traces de la vie urbaine. Alliant élégance minimaliste et fonctionnalité, la collection contribue à une atmosphère contemporaine et harmonieuse en intérieur.

CementEra est disponible dans une large gamme de couleurs avec des tons chauds et froids comme le grège clair, le grège foncé, le gris clair et le gris foncé. Deux designs de décor différents complètent ces tons avec une intégrité dynamique. Fabriquée dans différentes tailles comme 120x280, 120x120, 60x120 et 60x60 cm, la gamme offre une grande flexibilité aux architectes par sa capacité à s'adapter aussi bien au sol qu'au mur.

Élaborée en fonction des modes de conception de 2025, la gamme se démarque également par son option de décor mixte de 120x120 cm, qui reflète d'élégants motifs aux lignes fluides. La technique d'impression spéciale utilisée pour les décors donne un effet brillant permettant d'attirer l'attention sur les surfaces.

Récompensée par le jury international

Depuis 1955, le Red Dot Design Award est réputé pour être un concours international récompensant des produits au design impressionnant. En 2025, un jury composé de 43 experts indépendants de 21 pays a évalué des candidatures de plus de 60 pays selon des critères de fonctionnalité, d'esthétique, de qualité d'utilisation et de responsabilité. La gamme CementEra de VitrA a été considérée comme digne de cette distinction. VitrA s'est distingué par la grande qualité de son design dans ce domaine.

