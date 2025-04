EXEL Industries : Chiffre d’affaires 2e trimestre 2024–2025 -3,8 %

Chiffre d’affaires 2e trimestre 2024–2025 : - 3,8 %



Bonne résistance des activités dans un contexte économique incertain





Chiffre d'affaires T2

(janvier 2025–mars 2025))



2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 157,4 132,7 - 24,7 - 15,7 % - 25,2 - 16,0 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



17,1 25,3 + 8,1 + 47,6 % + 9,4 + 54,7 % LOISIRS



47,4 47,3 - 0,0 - 0,1 % - 0,4 - 0,8 % INDUSTRIE



70,7 76,0 + 5,3 + 7,5 % + 3,7 + 5,2 % Groupe EXEL Industries 292,6 281,4 - 11,3 - 3,8 % - 12,6 - 4,3 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d'affaires 6 mois

(octobre 2024–mars 2025))



2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 248,3 194,9 - 53,4 - 21,5 % - 53,7 - 21,6 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



44,2 44,4 + 0,2 + 0,4 % + 1,1 + 2,6 % LOISIRS



58,5 60,2 + 1,8 + 3,0 % - 0,5 - 0,8 % INDUSTRIE



141,7 143,9 + 2,2 + 1,5 % + 1,8 + 1,3 % Groupe EXEL Industries 492,7 443,4 - 49,4 - 10,0 % - 51,3 - 10,4 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires 2e trimestre

2024–2025

Le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 281,4 millions d’euros au deuxième trimestre de l’exercice 2024–2025, en repli de - 3,8 % par rapport à l’année précédente, en raison principalement de la baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole, les autres activités étant stables ou en croissance. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en recul de - 4,3 %.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 15,7 %

Le chiffre d'affaires de la Pulvérisation agricole a diminué de 15,7 %, en raison de volumes faibles, dans la continuité du premier trimestre, avec un retour à une saisonnalité plus classique. En Europe, les ventes affichent une légère hausse avec quelques disparités selon les pays. En revanche, le chiffre d’affaires a été significativement affecté en Amérique du Nord. La situation actuelle incite les agriculteurs nord-américains à adopter une attitude d’attentisme généralisé en raison d'un manque de visibilité économique liée à la guerre commerciale de la présidence Trump et de pressions sur les revenus agricoles.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 47,6 %

Au deuxième trimestre 2024–2025, les ventes sont en croissance de 47,6 %. Toutes les catégories de produits (arracheuses, déterreurs et épandage) ont progressé, après un premier trimestre marqué par un léger décalage dans les calendriers de production qui s’est résorbé comme attendu. Les ventes de pièces détachées et de machines d’occasion restent solides et ont augmenté par rapport à la même période l’année dernière.

LOISIRS - 0,1 %

Au deuxième trimestre 2024–2025, les ventes dans les Loisirs sont quasiment stables, à - 0,1 % par rapport au deuxième trimestre 2023–2024. Après une bonne présaison, et désormais en début de pleine saison, l’activité se maintient dans le Jardin, avec des ventes en hausse au Royaume-Uni.

INDUSTRIE + 7,5 %

Le trimestre a été très positif pour la Pulvérisation industrielle, contrastant avec un premier trimestre plus calme. Les ventes sont dynamiques dans toutes les catégories de produits, avec une augmentation notable de la haute viscosité. Dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie où l'activité connaît un léger recul, le Groupe affiche une croissance soutenue, notamment en Europe de l'Ouest.

Perspectives 2025

PULVÉRISATION AGRICOLE Les prises de commandes, à des niveaux bas, offrent toujours une visibilité réduite, mais commencent à montrer des premiers signaux de reprise, principalement en Europe et sur les marchés grandes cultures. Les perspectives sur les marchés viticoles en Europe restent incertaines pour les mois à venir. En Europe, les ventes d’une grande partie des stocks des concessionnaires, qui avaient atteint des niveaux record, devraient redynamiser le marché. Le Groupe continue d’ajuster ses capacités de production et sa structure de coûts au niveau d’activité actuel. La situation du marché des équipements agricoles en Amérique du Nord demeure incertaine. En attendant des clarifications sur les politiques tarifaires, les niveaux de commandes restent faibles. Le Groupe est en train d’évaluer les effets de ces politiques sur les coûts et les chaînes d'approvisionnement de ses machines.





ARRACHAGE DE BETTERAVES



Le carnet de commandes reste bien orienté sur l’année. Cependant, les conditions de marché sont incertaines, avec un recul global du marché en Europe lié à une baisse des surfaces cultivées. En Amérique du Nord, l’attentisme prédomine, avec un dollar plus faible, des taux d’intérêts plus élevés et la baisse des cours du sucre. Le Groupe continue de développer ses activités d’après-ventes avec des offres de services enrichies.



LOISIRS Sous réserve de conditions climatiques normales au prochain trimestre, la saison 2025 dans le Jardin devrait être meilleure que les deux années précédentes, qui avaient été pénalisées par des conditions de pluviométrie très défavorables. Présenté avec succès au salon de Düsseldorf en janvier 2025, le Wauquiez 55 entre en phase de démonstration auprès des premiers prospects.





INDUSTRIE



Les ventes restent bien orientées en Europe, notamment l’Europe de l’Ouest, ainsi qu’en Amérique du Nord. En raison de l’incertitude économique lié à la politique tarifaire des États-Unis, le Groupe est en train d’évaluer ses effets sur les coûts et les chaînes d’approvisionnement pour son activité de Pulvérisation industrielle. Le Groupe poursuit le développement et la modernisation de son usine de Stains, en France. L’activité de Tuyaux techniques devrait rester stable par rapport à l’année dernière.







Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries





« EXEL Industries réalise un deuxième trimestre solide, montrant la capacité de ses activités à résister dans un environnement économique difficile et instable. Malgré des volumes en baisse, la Pulvérisation agricole bénéficie de notre présence diversifiée en Europe, Australie et Amérique du Nord, tandis que nos ventes dans l’activité Jardin se maintiennent à bon niveau, augurant une année satisfaisante. Dans l’Industrie, nous continuons de croître, renforçant notre position sur le marché. Toutefois, le climat actuel d’incertitude macro-économique engage le Groupe à une prudence accrue dans certaines régions, notamment en Amérique du Nord. »

Prochains rendez-vous

23 mai 2025 , avant bourse : résultats semestriels 2024–2025 et présentation aux investisseurs

, avant bourse : résultats semestriels 2024–2025 et présentation aux investisseurs 23 juillet 2025, avant bourse : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024–2025

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2023–2024, EXEL Industries réalise 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploie 3 814 personnes dans 33 pays sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

