Norsk Hydro: Sterke resultater oppstrøms, navigerer uforutsigbar handelspolitikk

Hydros justerte EBITDA var 9.516 millioner kroner i første kvartal 2025, en økning fra 5.411 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet økte på grunn av høyere alumina- og all-in aluminiumpriser og positive valutaeffekter. Dette ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader, lavere volumer og marginer i Extrusions, lavere salgsvolumer av alumina og høyere faste kostnader, noe som ga en justert RoaCE på 10,7 prosent de siste tolv månedene, og en fri kontantstrøm på 1,3 milliarder kroner.

Sterke resultater oppstrøms, rekordkvartal for Bauxite & Alumina

Begrenset direkte eksponering for toll, navigerer økonomisk usikkerhet og muligheten for redusert etterspørsel

Extrusions nedjusterer utsiktene for 2025 basert på usikre markedsforhold, porteføljen justeres for å kutte kostnader

Resirkuleringsvirksomheten reduserer kostnadene knyttet til flytende metall, en tredjedel av 2030-målet skal realiseres i 2025

Leverer til Europas kraftnett gjennom investering i nytt trådstøperi og samarbeid med den europeiske kabelprodusenten NKT

– Hydro leverer et godt resultat i første kvartal, hovedsakelig drevet av høyere alumina- og all-in aluminiumpriser, i tillegg til positive valutaeffekter. I en mer uforutsigbar verden gjør Hydros integrerte forretningsmodell og solide kostnadsposisjon at vi står sterkere og er bedre posisjonert for å skape langsiktig verdi, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

USAs handelspolitikk har vært dynamisk de siste månedene, med en betydelig økning av tollsatser basert på paragraf 232 i USAs Trade Expansion Act. En tollsats på 25 prosent gjelder nå for en lang rekke importvarer, inkludert stål, aluminium og komponenter til bilindustrien. Hydros eksponering for toll på aluminium er begrenset, som følge av omfattende innenlandske anskaffelser og videreføring av kostnader (“pass-through pricing”), med liten risiko knyttet til varestrømmer over grensene. Når det gjelder bilindustrien, ble 6 prosent av europeisk bilproduksjon eksportert til USA i 2024. Hydro Extrusions og Aluminium Metal har begge en gjennomsnittlig markedsandel på 15–20 prosent i sine viktigste segmenter i den europeiske bilindustrien, noe som gir begrenset direkte eksponering for potensiell toll fra USA på bilindustrien. Hydro følger nøye med på den økonomiske usikkerheten og risiko for lavere etterspørsel, og legger fortsatt vekt på å sikre stabil tilgang til markedet i EU for selskapets norske virksomhet, samtidig som man optimaliserer verdikjeden for produksjon i USA, Mexico og Canada. Risikoreduserende tiltak er iverksatt, samtidig som selskapet aktivt tilpasser seg usikkerheten i det globale markedet.

– Selv om den aktuelle handelskonflikten ventes å ha begrenset direkte innvirkning på Hydros virksomhet, følger vi nøye med på situasjonen, og står klare til å tilpasse oss endringer i markedet, særlig dersom redusert forbrukertillit fører til større økonomisk usikkerhet, sier Kallevik.

Det globale forbruket av primæraluminium økte med 1,5 prosent i første kvartal, sammenliknet med året før, hovedsakelig drevet av en økning på 1,7 prosent i etterspørselen utenfor Kina. Nedstrøms er det imidlertid fortsatt krevende markedsforhold, med svak etterspørsel og pressede resirkuleringsmarginer, både i Europa og Nord-Amerika. I bilindustrien var det lavere produksjon av lette kjøretøy i Europa, noe som påvirket aluminiumetterspørselen negativt. Dette ble imidlertid delvis utliknet av økt produksjon av elbiler. Samtidig har bygg og anlegg- og industrisegmentet stabilisert seg på et moderat nivå, og det ble registrert en liten økning i ordreinngangen i løpet av kvartalet. CRU har redusert sine vekstprognoser for 2025 fra 5 til 3 prosent i Nord-Amerika og fra 3 til 1 prosent i Europa.

På grunn av økende usikkerhet har Hydro Extrusions revidert ned sine utsikter for justert EBITDA for 2025 fra tidligere angitt 4,5–5,5 milliarder kroner. Basert på CRUs vekstprognose på 2 prosent for EU og Nord-Amerika sett under ett, og ytterligere støttet av forbedrede marginer i omsmelting, kan justert EBITDA komme opp i om lag 4,5 milliarder kroner. Dersom oppgangen i markedet blir ytterligere forsinket, er justert EBITDA estimert i intervallet 3,5–4,0 milliarder kroner. Det jobbes med tiltak for å optimalisere porteføljen og kutte kostnader på bakgrunn av de fortsatt svake markedsforholdene. Som annonsert i fjerde kvartal 2024, vil det også bli gjennomført ytterligere omstruktureringstiltak i 2025, inkludert stenging av anodiseringsanlegg i Luce i Frankrike og Birtley i Storbritannia, og kutt på ytterligere 30.000 tonn resirkuleringskapasitet i Puget i Frankrike. For å forbedre driften ytterligere, starter Hydro Extrusions en energi- og kostnadseffektiv 12-tommers bilkomponentlinje i Ungarn, og oppgraderer verket i Tønder i Danmark med halvautomatisk pakking og optimalisert intern transport, noe som gir 20 prosent høyere produksjonskapasitet og besparelser knyttet til bemanning.

– Vårt beste forsvar i et mer krevende marked, er å fokusere på det vi selv kan kontrollere. Derfor trapper vi opp forbedringsarbeidet for å styrke selskapets kostnadsposisjon, slik at vi sikrer konkurranseevnen og verdiskapingen i et resirkuleringsmarked som preges av stram tilgang på skrap og press på marginene, sier Kallevik.

Fortsatt lav aktivitet i markedet bidrar til strammere tilgang på aluminiumskrap, noe som legger press på resirkuleringsmarginene og reduserer omsmelteproduksjonen i Hydro Extrusions og Aluminium Metals resirkuleringsvirksomhet. Som svar på nedgangskonjunkturen tar Hydro grep for å redusere kostnadene for flytende metall i Recycling med 20–30 USD per tonn innen 2030. Dette arbeidet trappes nå opp i Aluminium Metals resirkuleringsvirksomhet, og det forventes at om lag en tredjedel av disse kostnadsreduksjonene blir oppnådd allerede i 2025, kun ett år etter at programmet ble startet. For å bidra til de langsiktige ambisjonene om økt bruk av brukt skrap og bedre justert EBITDA, har Hydro startet bygging av et topp moderne resirkuleringsanlegg til 180 millioner euro i Torija i Spania. Anlegget vil tilføre en kapasitet på 120.000 tonn pressbolt og resirkulere opptil 70.000 tonn brukt skrap i året, noe som vil styrke den sirkulære økonomien i Europa ytterligere.

Hydro styrker arbeidet med å kommersialisere sine produkter innen lavkarbon- og resirkulert aluminium gjennom samarbeid med kunder som er fremoverlente og nytenkende i flere sektorer. I første kvartal ble Vode Lighting det første nordamerikanske selskapet til å ta i bruk Hydro CIRCAL. Selskapet vil bruke resirkulert lavkarbonaluminium i sin bestselgende produktserie ZipTwo, for å redusere utslipp, styrke leverandørkjeden og støtte en mer sirkulær økonomi i USA. De har planer om å gjøre tilsvarende med alle sine produkter. I tillegg har Hydro inngått en intensjonsavtale med Nemak om utvikling av støpeløsninger for lavkarbonaluminium til bilindustrien.

Hydro investerer 1,65 milliarder kroner i et nytt trådstøperi med kapasitet på 110.000 tonn ved aluminiumsverket på Karmøy. Det nye støperiet vil etter planen starte produksjon i 2028. Koblet til denne investeringer har Hydro signert en langsiktig salgsavtale for aluminiumtråd med den europeiske kraftkabelprodusenten NKT, med et samlet volum på 274.000 tonn Hydro REDUXA 4.0 lavkarbonaluminium, med opsjon på ytterligere volumer fra 2026 til 2033. Kontrakten med NKT er beregnet til en verdi på om lag 1 milliard euro, avhengig av volumer og framtidige priser på metall. Med global etterspørsel for å utvide og oppgradere 80 millioner kilometer med kraftlinjer innen 2040, vil aluminiums egenskaper, som god ledeevne, fleksibilitet, lav vekt og kostnadseffektivitet, være avgjørende for å bygge framtidens infrastruktur for fornybar energi.

– Investeringen i et nytt trådstøperi på Karmøy, sammen med en salgsavtale på 1 milliard euro med NKT, viser at etterspørselen etter grønnere materialer er reell og kommersielt levedyktig, sier Kallevik.

Tilgang på fornybar kraft er svært viktig for vekst innen lavkarbonaluminium. Det ble jobbet aktivt med anskaffelser også i første kvartal, og Hydro Energy har sikret en ny langsiktig kraftavtale (PPA) med NTE om levering av totalt 660 GWh i perioden 2027-2029.





Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina økte fra 804 millioner kroner til NOK 5.135 millioner kroner, sammenliknet med første kvartal i fjor. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere aluminapriser, lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av høyere faste kostnader og lavere salgsvolumer. Prisen på Platts aluminaindeks (PAX) var 672 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, men gikk ned i løpet av perioden, og var 378 USD per tonn ved utgangen av kvartalet. Nedgangen reflekterte pristrender på kinesisk alumina, som ble drevet nedover av ny raffinerikapasitet som ble startet opp og førte det kinesiske aluminamarkedet inn i en situasjon med overskuddstilbud og høyere aluminaeksport. Tilgangen på importert bauksitt bedret seg som følge av høyere eksport fra Guinea.

Justert EBITDA for Energy økte marginalt fra 1.152 millioner kroner til 1.180 millioner kroner, sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere priser og gevinster på forskjeller mellom prisområder ble hovedsakelig utliknet av lavere produksjon. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene gikk ned i første kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, og økte sammenliknet med forrige kvartal. Prisnedgangen sammenliknet med samme kvartal i fjor skyldes hovedsakelig bedre hydrologiske forhold, mens økningen sammenliknet med forrige kvartal hovedsakelig skyldes høyere sesongmessig etterspørsel.

Justert EBITDA for Aluminium Metal økte fra 1.965 millioner kroner til 2.546 millioner kroner, sammenliknet med første kvartal i fjor. Høyere all-in metallpriser, lavere karbon- og energikostnader, høyere CO2-kompensasjon og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av høyere aluminakostnader. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 1,5 prosent, sammenliknet med første kvartal i 2024, drevet av en økning på 1,7 prosent i verden utenom Kina. Tremånedersprisen på aluminium har ligget i et smalt prisintervall i løpet av første kvartal 2025, med en pris på 2.551 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet og 2.533 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned fra 269 millioner kroner i overskudd til et underskudd på 14 millioner kroner, sammenliknet med første kvartal i fjor. Dette skyldtes svakere resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten og negative valutaeffekter.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned fra 1.437 millioner kroner til 1.174 millioner kroner, sammenliknet med første kvartal i fjor. Nedgangen skyldtes lavere salg av ekstruderte produkter og lavere marginer i resirkuleringsvirksomheten. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 1 prosent i første kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men økt med 16 prosent, sammenliknet med fjerde kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av sesongeffekter. Etterspørselen i segmentene bygg og anlegg og industri har stabilisert seg på et moderat nivå, med en liten økning i ordreinngangen i løpet av kvartalet. Etterspørselen i bilsegmentet har vært negativt påvirket av lavere produksjon av lette kjøretøy i første kvartal, delvis utliknet av økt produksjon av elbiler. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 4 prosent i første kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men økt med 8 prosent sammenliknet med fjerde kvartal, som følge av sesongeffekter. Etterspørselen etter ekstruderte produkter har fortsatt vært svak i markedet for kommersiell transport, ettersom produksjonen av lastebiler fortsatt er lav. Etterspørselen i bilsegmentet har hatt en flat utvikling i første kvartal, sammenliknet med samme kvartal i fjor, ettersom svakere bilproduksjon er utliknet av en fordelaktig elbil-miks. Etterspørselen har vært stabil i segmentene bygg og anlegg og industri. Selv om effekten av de nye tollsatsene fortsatt er usikker, er det ventet at ordreinngangen vil utvikle seg i en mer positiv retning for innenlandske produsenter, som følge av lavere import.





Andre nøkkeltall

Sammenliknet med fjerde kvartal 2024 økte Hydros justerte EBITDA fra 7.701 millioner kroner til 9.516 millioner kroner i første kvartal 2025. Bedre realiserte aluminiumpriser, sesongmessig høyere volumer av ekstruderte produkter og energiresultater ble delvis utliknet av lavere aluminasalg, høyere råvarekostnader og valutaeffekter.

Resultat etter skatt utgjorde 5.861 millioner kroner i første kvartal 2025. Resultat etter skatt inkluderer en urealisert gevinst på derivater på 1.324 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til LME-relaterte kontrakter. Resultatet inkluderer også nedskrivninger på 282 millioner kroner og rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 84 millioner kroner. Videre er det også justert for en valutagevinst på 1.708 millioner kroner, hovedsakelig urealisert, som i hovedsak reflekterer en gevinst fra en sterkere krone i forhold til euro, som påvirker euro-eksponering i energikontrakter i Norge og andre forpliktelser i euro, og en sterkere brasilianske real (BRL) i forhold til US-dollar, som har hatt en positiv innvirkning på lån i US-dollar i brasilianske enheter. Den skattemessige effekten av disse justeringene reflekterer en standardisert skattesats for skattepliktige gevinster og fradragsberettigede tap.

Hydros netto gjeld gikk ned fra 16,0 milliarder kroner til 15,1 milliarder kroner i løpet av første kvartal 2025. Nedgangen i netto gjeld var drevet av positiv tilført EBITDA, som ble delvis utliknet av i hovedsak investeringer, oppbygging av driftskapital og annen kontantstrøm knyttet til driften, som inkluderer skatteeffekter, resultatlønn og langsiktige fordringer knyttet til CO2-kompensasjon.

Justert netto gjeld gikk ned fra 24,1 milliarder kroner til 21,8 milliarder kroner, drevet av redusert netto gjeld på 0,9 milliarder kroner og reduserte justeringer på 1,3 milliarder kroner, drevet av lavere sikkerhetsstillelser og finansielle forpliktelser.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

