Les prix Cpl. Cumming's Watch de MADD Canada honorent les efforts des policiers de l'Alberta pour leur lutte contre la conduite aux capacités affaiblies

EDMONTON, Alberta, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours d'une cérémonie qui se tiendra à Edmonton, MADD Canada décernera les prix Cpl. Cumming's Watch à 68 policiers qui se sont surpassés pour retirer les conducteurs aux capacités affaiblies des routes de l'Alberta.

Établi en 2015, l'initiative Cpl. Cumming's Watch est une collaboration entre MADD Canada, la GRC de l'Alberta et le Bureau de la sécurité routière du ministère des Transports de l'Alberta. Le programme rend hommage au caporal Graeme Cumming, un policier de la GRC qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions par un conducteur aux capacités affaiblies sur l'autoroute 3 près de Lethbridge, en Alberta, le 12 août 1998.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix. Des entrevues avec les invités d'honneur et les lauréats seront disponibles sur demande.

Date et lieu : Mercredi 30 avril 2025 à 11 h (Heure des Rocheuses) Endroit : Royal Hotel West Edmonton, 10010 178 St NW, Edmonton, AB T5S 1T3 Invités : Chef de la direction, MADD Canada, Steve Sullivan

Responsable des services aux victimes, MADD Canada - Région de l'Ouest, Gillian Phillips

Lynda McCullough, mère de Jennifer McCullough qui a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 2003



Les candidatures pour l’initiative Cpl. Cumming's Watch sont ouvertes à tous les services de police de l'Alberta. Les policiers qui ont inculpé entre 15 et 24 conducteurs aux capacités affaiblies en 2024 recevront un certificat de reconnaissance et un médaillon d'argent. Ceux qui ont inculpé 25 conducteurs aux capacités affaiblies ou plus recevront un certificat de reconnaissance et un médaillon d'or. Cette année, 27 policiers recevront un médaillon d'or et 41 recevront un médaillon d'argent.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240

ou ankongmeneck@madd.ca

