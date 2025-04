Anugerah TERA mencetuskan lonjakan global dalam inovasi tenaga dengan rekod tertinggi sebanyak 785 penyertaan

HONG KONG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mencerminkan dorongan global yang semakin pesat terhadap teknologi iklim, Anugerah TERA tahun ini telah menarik inovator dari seluruh dunia, mencatat rekod penyertaan yang baharu. Pertandingan tenaga pintar itu menutup permohonan pada awal April dengan 785 penyertaan dari 76 negara dan rantau—jumlah tertinggi sejak ia bermula empat tahun lalu.

Di sebalik statistik yang mengagumkan, inovasi berkembang merentasi enam kategori, dengan Tenaga Boleh Diperbaharui di hadapan. Para peserta telah mengemukakan idea dalam bahan api hijau, teknologi hidrogen, sistem tenaga pintar, dan infrastruktur lestari—semuanya bertujuan menangani cabaran tenaga global yang paling kritikal.

“Kami menyaksikan penyatuan global yang luar biasa dalam inovasi tenaga,” kata Alan Chan, Pengerusi Eksekutif Jawatankuasa Penganjur Anugerah TERA. “Lonjakan penyertaan ini mengesahkan bahawa Anugerah TERA kini menjadi platform global untuk mengenal pasti dan membangunkan penyelesaian tenaga masa depan.”

Jangkauan antarabangsa pertandingan ini telah berkembang dengan ketara. AS menyumbang 12.5% daripada penyertaan, manakala UK dan India menyusul dengan masing-masing 6.2% dan 8.7%. Permohonan dari tanah besar China (18.1%) dan Hong Kong (5.5%) kekal kukuh, tetapi penyertaan yang semakin meningkat dari Eropah, Timur Tengah dan Amerika menandakan sifat global ekosistem inovasi tenaga.

Di samping hadiah utama bernilai AS$1 juta, Anugerah TERA terbukti berkesan melalui rekod prestasinya dalam mengubah idea menjadi realiti komersial. Peserta terdahulu, i2Cool, baru-baru ini menutup pembiayaan Siri A dengan sokongan daripada penganjur pertandingan, Towngas. Lapisan penyejukan tanpa elektrik yang dibangunkannya kini digunakan di peringkat antarabangsa, yang seterusnya membuktikan kesan Anugerah TERA yang melangkaui sekadar pengiktirafan.

Begitu juga, Luquos Energy telah memanfaatkan sokongan Towngas selepas menyertai pertandingan untuk memperluaskan sistem bateri aliran berasaskan sulfur. Kini, projek demonstrasi sedang dijalankan di Shenzhen. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana Anugerah TERA mempercepatkan penyelesaian mereka dari makmal ke pasaran.

Perhatian kini beralih kepada fasa penghakiman yang diketuai oleh Profesor Cui Yi, seorang saintis bahan terkenal di dunia dari Universiti Stanford. Panel pakar akan menilai penyerahan berdasarkan inovasi teknologi, daya maju komersial, kebolehskalaan dan potensi kesan global.

Pemenang akan diumumkan pada bulan Julai 2025, tetapi bagi ramai peserta, hadiah sebenar melangkaui ganjaran wang. Disokong oleh Full Vision Capital, Anugerah TERA memberi pasukan terbaik akses kepada pemimpin industri, pelabur berpotensi, dan rakan strategik—sumber yang sering terbukti lebih berharga daripada pembiayaan semata-mata.

