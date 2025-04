エネルギーイノベーションが世界的に加速、TERAアワード (TERA-Award) に過去最多の785件の応募が集まる

香港発, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 気候テクノロジーソリューションを求める世界的な動きの加速を裏付けるものとして、今年のTERAアワードには世界中から革新者が集まり、過去の参加記録を大きく塗り替えた。 スマートエネルギー分野のこのコンペティションは、4月初旬に応募を締め切り、過去最多となる76の国と地域から785件の応募が寄せられた。これは4年の歴史において最高記録である。

この注目すべき数字の背後には、再生可能エネルギーが先導する6つのカテゴリーにわたる多彩なイノベーションが広がっている。 応募者たちは、グリーン燃料、水素技術、スマートエネルギーシステム、持続可能なインフラといった分野でアイデアを提出しており、いずれも世界が直面する深刻なエネルギー課題への対応を目指している。

TERAアワード運営委員会のエグゼクティブ・チェアマン、アラン・チャン (Alan Chan) は以下のように述べている。「現在目の当たりにしているのは、エネルギーイノベーションにおける世界的な顕著な収束です」。 「参加数の急増は、TERAアワードが未来のエネルギーソリューションを発掘・育成するための世界的なプラットフォームへと成長したことを示しています」。

このコンペティションの国際的な広がりは大きく拡大している。 米国からは全体の12.5%の応募があり、次いでインドが8.7%、英国が6.2%と続いた。 中国本土 (18.1%) および香港 (5.5%) からの応募も引き続き堅調であるが、ヨーロッパ、中東、南北アメリカ大陸からの参加が増加していることは、エネルギーイノベーションのエコシステムが真にグローバル化していることを示している。

賞金100万米ドル (約1億4,342万円) のグランプリに加え、TERAアワードはアイデアを商業化へと導く実績あるプラットフォームとしても知られている。 過去の参加者であるアイツークール (i2Cool) は、主催者タウンガス (Towngas) の支援を受けて、最近シリーズA資金調達を成功裏に完了している。 同社の電力を使用しない冷却コーティングは、現在、国際的に展開されており、TERAアワードが単なる表彰を超えた影響をもたらしていることを示している。

同様に、ルコス・エナジー (Luquos Energy) は、同コンペティションへの参加後、タウンガスの支援を受けて硫黄ベースのフロー電池システムを拡大し、現在は深センでデモンストレーションプロジェクトが稼働している。 これらの事例は、TERAアワードがいかにしてラボから市場へのソリューション投入を加速させているかを示している。

現在の関心は審査段階へと移っており、スタンフォード大学の世界的に著名な材料科学者である崔屹 (Cui Yi) 教授が主導する。 専門家パネルは、技術革新、商業的実現可能性、拡張性、そして世界的な影響力の可能性に基づいて応募作品を評価する。

受賞者は2025年7月に発表される予定だが、多くの参加者にとって真の価値は賞金を超えたところにある。 TERAアワードは、フル・ビジョン・キャピタル (Full Vision Capital) の支援により、業界のリーダーや潜在的な投資家、戦略的パートナーとの接点を受賞チームに提供しており、これらのリソースは多くの場合、単なる資金調達以上に貴重なものとなる。

