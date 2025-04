Lonjakan inovasi energi global, TERA-Award memecahkan rekor sebanyak 785 entri

HONG KONG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sebagai bukti nyata terhadap semakin pesatnya upaya bersama global dalam mewujudkan solusi teknologi iklim, TERA-Award tahun ini telah menarik banyak inovator dari seluruh dunia dan memecahkan rekor partisipasi sebelumnya. Pendaftaran kompetisi energi pintar ini telah ditutup pada awal April dan berhasil mengumpulkan 785 entri dari 76 negara dan wilayah—jumlah tertinggi dalam empat tahun penyelenggaraannya.

Di balik data statistik yang mengesankan ini, terdapat ragam inovasi yang dibagi dalam enam kategori, dengan Energi Terbarukan memimpin di posisi teratas. Para peserta telah mengajukan berbagai ide di kategori bahan bakar hijau, teknologi hidrogen, sistem energi pintar, dan infrastruktur berkelanjutan—semuanya bertujuan untuk mengatasi tantangan energi yang paling mendesak di dunia.

“Yang kita saksikan saat ini adalah sebuah konvergensi global yang luar biasa dalam bidang inovasi energi,” ujar Alan Chan, Ketua Eksekutif Panitia Penyelenggara TERA-Award. “Lonjakan partisipasi ini menegaskan bahwa TERA-Award telah menjadi wadah global untuk mengidentifikasi dan mengembangkan solusi energi masa depan.”

Jangkauan internasional kompetisi ini telah meluas secara signifikan. AS menyumbangkan 12,5% entri, sedangkan Inggris dan India menyusul dengan masing-masing 6,2% dan 8,7% entri. Persentasi aplikasi dari daratan Tiongkok (18,1%) dan Hong Kong (5,5%) tetap tinggi. Namun, partisipasi yang terus meningkat dari Eropa, Timur Tengah, dan Amerika menandakan sifat global dari ekosistem inovasi energi ini.

Selain memberikan hadiah utama sebesar US$1 juta, TERA-Award memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mewujudkan berbagai ide menjadi produk komersial di dunia nyata. Peserta sebelumnya, i2Cool, baru-baru ini menutup pendanaan Seri A dengan dukungan dari penyelenggara kompetisi, Towngas. Lapisan pendingin tanpa listrik milik i2Cool kini telah digunakan dalam skala internasional, yang membuktikan dampak TERA-Award yang lebih dari sekadar pengakuan.

Demikian pula, Luquos Energy menggunakan dukungan Towngas setelah berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk meningkatkan skala sistem baterai aliran berbasis sulfur, dengan proyek percontohan yang kini sedang berjalan di Shenzhen. Beberapa contoh ini menggambarkan bagaimana TERA-Award mempercepat solusi mereka dari laboratorium ke pasar.

Perhatian kini beralih ke tahap penjurian yang dipimpin oleh Profesor Cui Yi, seorang ilmuwan material ternama di dunia dari Stanford University. Panel ahli akan menilai berbagai ide yang masuk berdasarkan inovasi teknologi, keberlangsungan komersial, skalabilitas, dan potensi dampak global.

Para pemenang akan diumumkan pada bulan Juli 2025. Namun bagi mayoritas peserta, hadiah yang sesungguhnya lebih dari sekadar hadiah uang. TERA-Award, yang didukung oleh Full Vision Capital, menawarkan akses bagi tim-tim terbaik untuk bertemu para pemimpin industri, calon investor, dan mitra strategis—sumber daya yang sering kali lebih berharga dibandingkan pendanaannya itu sendiri.

