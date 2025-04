Dassault Aviation : Signature du contrat Rafale Marine pour l’Inde

Signature du contrat Rafale Marine pour l’Inde

(Saint-Cloud, le 28 avril 2025) – L’Accord Inter Gouvernemental entre la France et l'Inde a été signé ce jour permettant la signature, en présence d’Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, du contrat d’acquisition par l'Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne (Indian Navy).

Ce contrat fait suite à l’annonce, en juillet 2023, de la sélection du Rafale Marine, dont l’Indian Navy sera le premier utilisateur en dehors de la France, à l’issue d’une consultation internationale. Il confirme la satisfaction des autorités indiennes quant aux capacités de l’avion et leur volonté d’élargir le spectre de son utilisation opérationnelle.

Cette nouvelle acquisition témoigne de l’importance de la relation stratégique entre l’Inde et la France, et de la reconnaissance du Rafale comme vecteur essentiel de souveraineté nationale.

Elle honore l'engagement de Dassault Aviation à répondre aux besoins opérationnels des forces indiennes depuis l'entrée en service du Toofany il y a sept décennies, et sa détermination, à travers sa contribution significative à la politique « Make in India » et à l'initiative « Skill India », à faire de sa présence en Inde un succès au service des intérêts indiens.

Le Rafale Marine dotera les Forces Armées indiennes de capabilités de dernière génération et l’Indian Navy pourra bénéficier de l’expérience de la Marine Nationale qui opère déjà cet appareil. Avec les 36 Rafale déjà en service dans l’Indian Air Force, le Rafale Marine participera activement à garantir l’exercice de la souveraineté nationale et à conforter l’Inde dans son rôle de puissance internationale majeure.

« Au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, je remercie de leur confiance les Autorités Indiennes avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 70 ans et réaffirme notre détermination inébranlable à nous tenir à leurs côtés pour contribuer à accompagner l’Inde dans l’expression de sa puissance souveraine, de ses défis stratégiques et de sa vision ambitieuse de l’avenir », a déclaré Éric Trappier.

* * *

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Dassault Aviation compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Rafale

Nathalie Bakhos : +33 (0)1 47 11 84 12 - nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.