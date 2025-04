Axi Menyampaikan Spread Ketat Tanpa Tandingan di Pasaran Utama Termasuk Emas, Kripto dan Forex

SYDNEY, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, sebuah broker perdagangan dalam talian global yang terkemuka, dengan bangganya mengumumkan komitmen terbaharu terhadap penentuan harga peneraju industri dengan beberapa spread yang paling kompetitif dalam pasaran. Kini, pedagang boleh mengakses spread seketat $0.15 pada Emas, $15 pada Bitcoin dan hanya 0.7 pip pada EUR/USD—menjadikan Axi pilihan utama untuk pedagang runcit dan profesional.

Sejak penubuhannya pada tahun 2007, Axi telah membina reputasinya berdasarkan ketelusan, kepantasan dan perkhidmatan yang memberikan tumpuan kepada pelanggan. Broker tersebut terus mempertahankan misi ini dengan menawarkan pelaksanaan perdagangan yang luar biasa, dengan kependaman serendah 29 milisaat, walaupun semasa menghadapi tempoh ketidaktentuan pasaran yang meningkat.

“Kami percaya bahawa pedagang bukan sahaja berhak menikmati kos yang rendah tetapi juga kejujuran dan prestasi yang boleh mereka harapkan,” kata Louis Cooper, Ketua Pegawai Komersial di Axi. “Membantu pelanggan kami berdagang dengan yakin sentiasa merupakan matlamat kami dan tawaran terbaharu ini mencerminkan komitmen berterusan kami untuk memberikan nilai sebenar.”

Dengan populariti aset digital yang semakin meningkat, Axi menggalakkan pedagang untuk membandingkan spread pada Bitcoin dan Ethereum dan membuat keputusan termaklum yang disokong oleh ketelusan harga dan pelaksanaan yang unggul.

Sorotan Utama:

Spread Emas bermula daripada $0.15

Spread Bitcoin bermula daripada $15

Spread EUR/USD bermula daripada 0.7 pip

Kependaman pelaksanaan serendah 29ms

Sama ada anda berdagang forex, emas atau mata wang kripto, Axi menyediakan alat dan keadaan yang diperlukan untuk mengendalikan pasaran hari ini dengan pantas dan penuh keyakinan.

Perihal Axi:

Axi merupakan sebuah syarikat perdagangan FX dan CFD dalam talian secara global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Di Axi, kami berbangga dengan reputasi kami sebagai broker yang jujur dan adil, memberi pelanggan kami perkhidmatan dan keadaan perdagangan yang cemerlang sejak tahun 2007. Kami juga bekerjasama dengan pihak berkuasa pengawalseliaan terkemuka di seluruh dunia untuk memastikan kami melangkaui piawaian tertinggi dalam industri.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.axi.com

mediaenquiries@axi.com

Legal Disclaimer:

