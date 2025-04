Axi oferece spreads imbatíveis em mercados-chave, incluindo ouro, cripto e forex

SYDNEY, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, uma corretora líder global de negociação on-line, orgulha-se de anunciar seu mais recente compromisso com preços líderes de mercado, com alguns dos spreads mais competitivos do mercado. Os traders agora podem acessar spreads a partir de apenas US$ 0,15 no ouro, US$ 15 no bitcoin e apenas 0,7 pips no par EUR/USD - tornando a Axi uma das principais escolhas tanto para traders individuais quanto profissionais.

Desde a sua criação em 2007, a Axi construiu sua reputação sobre uma base de transparência, velocidade e serviço focado no cliente. A corretora continua a manter essa missão, oferecendo execução de negociação excepcional, com latência de apenas 29 milissegundos, mesmo durante períodos de alta volatilidade do mercado.

"Acreditamos que os traders merecem não apenas custos baixos, mas também honestidade e desempenho nos quais podem confiar", disse Louis Cooper, Diretor Comercial da Axi. "Nosso objetivo sempre foi ajudar nossos clientes a negociar com confiança, e esta última oferta reflete nosso compromisso contínuo em entregar valor real."

Com a crescente popularidade dos ativos digitais, a Axi incentiva os traders a comparar seus spreads em Bitcoin e Ethereum e tomar decisões informadas apoiadas pela transparência de preços e execução superior.

Destaques principais:

Spreads de ouro a partir de US$ 0,15

Spreads de Bitcoin a partir de US$ 15

Spreads de EUR/USD a partir de 0,7 pips

Baixa latência de execução de apenas 29 milissegundos

Quer você esteja negociando Forex, ouro ou criptomoedas, a Axi fornece as ferramentas e condições necessárias para navegar nos mercados de hoje com velocidade e confiança.

Sobre a Axi:

A Axi é uma empresa global de negociação online de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Na Axi, temos orgulho da nossa reputação como uma corretora honesta e justa, fornecendo aos nossos clientes um serviço e condições de negociação excepcionais desde 2007. Também trabalhamos com as principais autoridades reguladoras governamentais globalmente para garantir que superamos os mais altos padrões do setor.

Para mais informações, acesse: www.axi.com

mediaenquiries@axi.com

