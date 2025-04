Axi Menghadirkan Selisih Tipis Terbaik di Pasar Utama Termasuk Emas, Kripto, dan Valas

SYDNEY, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, broker trading online global terkemuka, dengan bangga mengumumkan komitmen terbarunya terhadap harga terdepan di industri dengan menghadirkan beberapa selisih yang paling kompetitif di pasar. Trader kini dapat mengakses selisih tipis sebesar $0,15 untuk Emas, $15 untuk Bitcoin, dan hanya 0,7 pip untuk EUR/USD sehingga menjadikan Axi sebagai pilihan teratas untuk trader ritel dan profesional.

Sejak berdiri pada tahun 2007, Axi telah membangun reputasinya dengan berlandaskan transparansi, kecepatan, dan layanan yang terfokus pada klien. Broker terus menjunjung tinggi misi ini dengan menawarkan eksekusi trading yang luar biasa, dengan latensi serendah 29 millidetik, bahkan selama periode volatilitas pasar yang meningkat.

“Kami meyakini bahwa trader tidak hanya layak mendapatkan biaya rendah, tetapi juga kejujuran dan performa yang mereka dapat andalkan,” ujar Louis Cooper, Chief Commercial Officer (Kepala Pejabat Komersial) di Axi. “Tujuan kami sejak lama adalah membantu klien melakukan trading dengan percaya diri, dan penawaran terbaru ini mencerminkan komitmen kami yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat nyata.”

Dengan meningkatnya popularitas aset digital, Axi menganjurkan kepada para trader untuk membandingkan selisihnya pada Bitcoin dan Ethereum serta mengambil keputusan matang berlatar informasi yang didukung oleh transparansi harga dan eksekusi yang unggul.

Sorotan Utama:

Selisih emas mulai dari $0,15

Selisih Bitcoin mulai dari $15

Selisih EUR/USD mulai dari 0,7 pip

Latensi eksekusi serendah 29 milidetik

Baik untuk Anda yang melakukan trading valas, emas, atau mata uang kripto, Axi menyediakan alat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menghadapi pasar saat ini dengan cepat dan percaya diri.

Tentang Axi:

Axi adalah perusahaan trading Valas dan CFD online global, dengan ribuan pelanggan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Valas, Saham, Emas, Minyak, Kopi, dan banyak lagi.

Di Axi, kami bangga akan reputasi kami sebagai broker jujur dan adil, yang memberikan layanan dan ketentuan trading yang luar biasa kepada pelanggan kami sejak tahun 2007. Kami juga bekerja sama dengan badan pengawas peraturan terkemuka di seluruh dunia untuk memastikan kami melampaui standar tertinggi di industri.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.axi.com

