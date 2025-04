Axi ofrece spreads ajustados imbatibles en mercados clave como el oro, las criptomonedas y el mercado de divisas

SÍDNEY, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, bróker líder en trading en línea del mundo, se enorgullece de anunciar su último compromiso de ofrecer precios líderes en el sector con algunos de los spreads más competitivos del mercado. En la actualidad, los operadores pueden acceder a spreads tan ajustados como $0.15 en oro, $15 en Bitcoin y solo 0.7 pips en EUR/USD, lo que convierte a Axi en la mejor opción tanto para operadores minoristas como profesionales.

Desde su fundación en 2007, Axi ha construido su reputación sobre una base de transparencia, rapidez y servicio centrado en el cliente. El bróker sigue manteniendo esta misión de ofrecer una ejecución excepcional de las operaciones, con una latencia de tan solo 29 milisegundos, incluso durante los periodos de mayor volatilidad del mercado.

“Creemos que los operadores merecen no solo costos bajos, sino también honradez y un rendimiento en los que poder confiar", afirmó Louis Cooper, director Comercial de Axi. “Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a nuestros clientes a operar con confianza y esta última oferta refleja nuestro compromiso permanente de ofrecer un valor real”.

Con la creciente popularidad de los activos digitales, Axi anima a los operadores a comparar sus spreads en Bitcoin y Ethereum y tomar decisiones informadas y respaldadas por la transparencia de precios y una ejecución excelente.

Aspectos destacados:

Spreads en oro a partir de $0.15

Spreads en Bitcoin a partir de $15

Spreads EUR/USD a partir de 0.7 pips

Latencia de ejecución de solo 29 ms

Tanto si opera con divisas, oro o criptomonedas, Axi le proporciona las herramientas y condiciones necesarias para incursionar en los mercados actuales con rapidez y confianza.

Acerca de Axi:

Axi es un bróker mundial de trading de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café, y muchos más.

En Axi, nos enorgullece nuestra reputación como bróker honesto y justo, por lo que brindamos a nuestros clientes excepcionales servicios y condiciones de trading desde 2007. También colaboramos con las principales autoridades reguladoras de todo el mundo para garantizar que superamos los más altos estándares del sector.

Para más información, visite: www.axi.com

mediaenquiries@axi.com

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/589c4032-234d-4cb8-8f97-428d2ca0c850

