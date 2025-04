Lʼalliance FreeMove et Du coopèrent pour mieux satisfaire les besoins des multinationales aux Émirats arabes unis

AMSTERDAM et DUBAI, Émirats arabes unis, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’alliance FreeMove, la plus grande union internationale en matière de télécommunications mobiles conclue entre Deutsche Telekom, Orange, Telia et TIM, et Du, le plus grand fournisseur de services de téléphonie fixe, mobile et numérique des Émirats arabes unis (EAU), ont annoncé aujourdʼhui la signature dʼun accord de partenariat visant à proposer des solutions de connectivité fiables aux multinationales clientes aux Émirats arabes unis et au-delà.

Ce nouveau partenariat élargira la portée delʼalliance FreeMove au Moyen-Orient et constituera un atout précieux tant pour les opérateurs de l’alliance FreeMove que pour les clients qui exercent régulièrement des activités dans cette région. En outre, il permettra à Du de proposer à ses clients multinationaux lʼaccès à lʼun des principaux réseaux et services mobiles en Europe et dans le monde, tout en conservant une relation étroite avec leur principal partenaire télécom de confiance.

Selma Avdagic Tisljar, Directrice générale de lʼalliance FreeMove, a déclaré : « Nous sommes très heureux dʼaccueillir Du au sein de notre réseau, un partenaire de confiance à même de renforcer notre présence au Moyen-Orient et dʼassurer à nos clients multinationaux une connectivité mobile sans faille et de premier ordre. »

Les clients multinationaux de Du ont désormais accès aux opérateurs de premier plan dans le cadre de cette alliance en Europe et aux États-Unis, ainsi quʼà son réseau mondial plus vaste. Ils bénéficieront également des solutions de mobilité dʼentreprise de lʼalliance FreeMove pour une gestion centralisée, ainsi que de son vaste service support à lʼéchelle mondiale.

Karim Benkirane, Directeur commercial chez Du, a affirmé : « Nous sommes ravis dʼunir nos forces à celles de lʼalliance FreeMove. Cette collaboration marque une étape importante dans notre démarche visant à fournir des solutions globales de connectivité à lʼéchelle internationale. Ce partenariat contribuera à améliorer notre gamme de services et à renforcer notre mission, celle de fournir à la communauté des entreprises internationales une assistance inégalée en matière de télécommunications. »

À propos de lʼalliance FreeMove

Créée en 2003, lʼalliance FreeMove réunit les quatre principaux opérateurs mobiles européens : Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia. Il sʼagit dʼune plateforme de services mobiles permettant aux multinationales d’optimiser leurs investissements en connectivité mobile en leur proposant un accès mondial aux réseaux les plus fiables par le biais d’un point de gestion unique. Lʼalliance FreeMove a pour vocation de promouvoir la force de la mobilité mondiale en facilitant la collaboration entre des entreprises multinationales et des opérateurs locaux. Elle offre une connectivité de premier ordre sur 90 % de sa zone de couverture via les réseaux primés de ses membres, mais propose également des accords commerciaux simplifiés, une équipe d’assistance dédiée, et des services à valeur ajoutée dans plus de 125 pays.

www.freemove.com

À propos de Du

Du améliore le quotidien de ses clients grâce à son portefeuille complet de services mobiles, fixes et haut débit, ainsi quʼà ses services de divertissement et ses solutions fintech. Grâce à une approche axée sur le numérique, alimentée par une fibre ultra-fiable et la technologie 5G, Du fournit des solutions sur mesure tirant parti de lʼinformatique sur le cloud, de lʼanalyse pilotée par lʼIA, de la cybersécurité avancée et de lʼintégration de lʼInternet des objets (IoT). En tant que fournisseur de services de télécommunications numériques de confiance et fer de lance de la transformation numérique des Émirats arabes unis, nous collaborons avec un écosystème de partenaires dynamiques en vue de propulser les industries et la société vers lʼexcellence opérationnelle, façonnant ainsi un avenir davantage connecté et numériquement avancé dans toute la région.

www.du.ae/business

Contact :

Carolina Ramirez

Directrice marketing de lʼalliance FreeMove

carolina.ramirez@freemove.com

