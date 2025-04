FreeMove Alliance y du cooperan para prestar un mejor servicio a las multinacionales en los Emiratos Árabes Unidos

ÁMSTERDAM y DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreeMove Alliance, la alianza mundial de telecomunicaciones móviles entre Deutsche Telekom, Orange, Telia y TIM, y du, proveedor líder de servicios de telefonía fija, móvil y digital en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), han anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración para ofrecer soluciones de conectividad sin interrupciones a clientes multinacionales en los EAU y en otros países.

La nueva alianza ampliará el alcance de FreeMove Alliance en Oriente Próximo y resultará de utilidad tanto para los operadores de FreeMove Alliance como para los clientes que desarrollan habitualmente su actividad en la región. Asimismo, permite a du ofrecer a sus clientes multinacionales acceso a uno de los servicios y redes móviles líderes en Europa y en el mundo, manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación con su principal socio de telecomunicaciones de confianza.

Selma Avdagic Tisljar, directora general de FreeMove Alliance, declaró: «Estamos encantados de dar la bienvenida a du en el marco de nuestra alianza, un socio de confianza que nos ayudará a reforzar nuestra presencia en Oriente Próximo, así como a garantizar que nuestros clientes multinacionales disfruten de una conectividad móvil sin interrupciones y de primera categoría».

Los clientes multinacionales de du tienen ahora acceso a los operadores de primer nivel de la alianza en Europa y EE. UU., y a su gran red mundial. También se beneficiarán de las soluciones de movilidad empresarial de FreeMove Alliance que permiten una gestión centralizada, además de su amplio soporte comercial global.

Karim Benkirane, director comercial de du, afirmó: «Nos sentimos muy satisfechos de unir fuerzas con FreeMove Alliance, un hito en nuestro objetivo de ofrecer soluciones integrales de conectividad global. Esta alianza nos ayudará a mejorar nuestra cartera de servicios, y refuerza nuestra misión de ofrecer a la comunidad empresarial internacional un servicio de telecomunicaciones sin parangón».

Acerca de FreeMove Alliance

Creada en el año 2003, FreeMove Alliance es la alianza de telecomunicaciones móviles entre Deutsche Telekom, Orange, TIM y Telia. Funciona como un centro de servicios móviles que ayuda a las multinacionales a optimizar su inversión en conectividad móvil al ofrecer acceso global a las redes más confiables a través de un punto central de coordinación. FreeMove Alliance promueve el poder de la movilidad global al hacer posible la colaboración entre empresas multinacionales y operadores locales. Ofrece la mejor conectividad de su clase en el 90 % de su huella a través de las redes galardonadas de sus miembros, así como acuerdos comerciales optimizados, soporte de cuenta dedicado y servicios de valor añadido en más de 125 países.

www.freemove.com

Acerca de du

du añade vida a la vida con una cartera completa de servicios móviles, fijos, de banda ancha, de entretenimiento y soluciones fintech. A través de un enfoque digital impulsado por fibra ultra fiable y tecnología 5G, du ofrece soluciones a medida que aprovechan la computación en la nube, el análisis impulsado por IA, la ciberseguridad avanzada y la integración de IoT. Como facilitador de telecomunicaciones digital de confianza que lidera la transformación digital de los EAU, colaboramos con un ecosistema de socios dinámico para impulsar la industria y la sociedad hacia la excelencia operativa, dando forma a un futuro más conectado y digitalmente avanzado en toda la región.

www.du.ae/business

Contacto:

Carolina Ramírez

Directora de marketing de FreeMove Alliance

carolina.ramirez@freemove.com

