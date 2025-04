Ống kính Kép của C30 Dual – Trợ thủ Đắc lực cho Phụ huynh

HỒNG KÔNG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ nhà thông minh, sẽ ra mắt sản phẩm IMILAB C30 Dual vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Với hệ thống giám sát hai ống kính và công nghệ phát hiện bằng AI tích hợp sẵn, C30 Dual là trợ thủ đắc lực, giúp những người mới lên chức cha mẹ và người nuôi thú cưng theo dõi em bé và vật nuôi của mình.

Chế độ Xem và Trò chuyện Trực tiếp 3K+3K

IMILAB C30 Dual được trang bị hai luồng hệ thống giám sát trực tiếp chuẩn 3K, kết hợp âm thanh hai chiều cho phép bạn giao tiếp theo thời gian thực. Ngoài ra, thiết bị chỉ cần rất ít ánh sáng để hiển thị cảnh quay có màu sắc rõ nét, ngay cả vào ban đêm.

Hệ thống Giám sát Hai Góc nhìn

C30 Dual có hai ống kính hoạt động riêng biệt, cho phép các bậc phụ huynh theo dõi trẻ nhỏ và thú cưng cùng lúc, ngay cả khi chúng ở hai hướng khác nhau. Với khả năng bao quát trọn vẹn 360° và thu phóng gấp 6 lần, chiếc camera trong nhà này sẽ ghi lại mọi chi tiết – từ những khoảnh khắc đáng yêu đến những tình huống hài hước.

Công nghệ Phát hiện bằng AI Tích hợp sẵn

Nhận thông báo ngay khi C30 Dual phát hiện các hoạt động quan trọng. Công nghệ phát hiện bằng AI tích hợp sẵn có thể phát hiện người, thú cưng, tiếng khóc của em bé, cũng như lửa và khói (tính năng thử nghiệm). Bạn không cần mua gói đăng ký vì công nghệ phát hiện bằng AI sẽ xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị.

Kết nối Ứng dụng

Ứng dụng Xiaomi/Mi Home là giải pháp tất cả trong một, giúp bạn truy cập C30 Dual ngay cả khi không ở nhà.

Bộ nhớ Linh hoạt để Lưu trữ Cảnh quay

Bạn có thể lưu trữ cục bộ cảnh quay từ C30 Dual trên thẻ MicroSD (lên đến 256 GB) mà không cần gói đăng ký. Ngoài ra, bạn có thể chọn lưu trữ trên đám mây nếu mua gói đăng ký.

Lắp đặt Linh hoạt

Bạn có thể lắp đặt C30 Dual trên bàn hoặc trên trần để có góc quan sát đa dạng hơn. Đây cũng là camera trong nhà đầu tiên của chúng tôi hỗ trợ cả 2,4GHz và 5GHz qua WiFi-6, mang lại tốc độ kết nối nhanh hơn và độ trễ thấp hơn.

Trợ lý Giọng nói

C30 Dual tương thích với Amazon Alexa và Trợ lý Google, giúp bạn điều khiển thiết bị thuận tiện bằng giọng nói.

Tình trạng Cung cấp

C30 Dual sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 4 trên Amazon, imilabglobal.com và AliExpress.

Giới thiệu về IMILAB

IMILAB được thành lập vào năm 2014, là thương hiệu nhà thông minh chuyên cung cấp các giải pháp an ninh linh hoạt, dễ sử dụng cho các gia đình nhỏ, bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời. IMILAB đã cung cấp hơn 75 triệu sản phẩm đến các gia đình trên toàn thế giới thông qua mối quan hệ hợp tác vững chắc với các tên tuổi nổi tiếng như Mihome (thuộc Hệ sinh thái AIoT của Xiaomi) và Aliyun (một phần quan trọng trong Hệ sinh thái AIoT của Alibaba). Khi tiếp tục đẩy mạnh ranh giới của sự đổi mới, mục tiêu của chúng tôi là giúp an ninh nhà thông minh trở nên đơn giản và dễ tiếp cận cho mọi người.

Thông tin liên hệ: pr@imilab.com

