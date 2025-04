Praktyczne rozwiązanie dla rodziców – C30 Dual z podwójnym obiektywem

HONG KONG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB, lider w dziedzinie technologii smart home, zaprezentuje kamerę IMILAB C30 Dual już 30 kwietnia. Kamera C30 Dual jest wyposażona w dwa obiektywy i oferuje funkcje detekcji wykorzystujące technologię AI. To niezwykle przydatne urządzenie, które może ułatwić opiekę nad dziećmi i zwierzętami domowymi.

Podgląd na żywo i chat 3K+3K

IMILAB C30 Dual umożliwia podgląd na żywo z dwóch obiektywów z obrazem w jakości 3K, a dwukierunkowa funkcja audio pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym. Aby dostarczyć przejrzysty obraz w pełnym kolorze, nawet w nocy, kamera potrzebuje mniejszej ilości światła.

Monitorowanie pod dwoma różnymi kątami

Kamera C30 Dual wykorzystuje dwa niezależne obiektywy, umożliwiające monitorowanie dzieci lub zwierząt domowych w dwóch różnych kierunkach. Dzięki możliwości obrotu w zakresie 360° i funkcji 6-krotnego zooma kamera może uchwycić każdy szczegół – a także zabawne sytuacje!

Lokalna detekcja AI

Urządzenie C30 Dual może przesyłać powiadomienia o wykryciu istotnej aktywności. Funkcja lokalnej detekcji wykorzystująca technologię AI wykrywa obecność człowieka, zwierząt, płacz dziecka, a także ogień i dym (wersja beta). Dane z detekcji AI są przetwarzane lokalnie bez konieczności wykupywania subskrypcji.

Łączność z aplikacją

Dostęp do kamery C30 Dual poza domem można uzyskać za pomocą aplikacji Xiaomi/Mi Home.

Elastyczne możliwości przechowywania materiału filmowego

Filmy z kamery C30 Dual można przechowywać lokalnie na karcie MicroSD (pojemność do 256 GB) bez subskrypcji. Dostępna jest również opcja przechowywania plików w chmurze (wymagana subskrypcja).

Wszechstronne możliwości instalacji

Kamerę C30 Dual można zainstalować na stole lub na suficie, aby zapewnić różnorodne możliwości podglądu. To nasza pierwsza wewnętrzna kamera do monitoringu obsługująca łączność WiFi-6 na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz, która zapewnia szybszą transmisję danych i niższe opóźnienie.

Obsługa asystenta głosowego

Kamera C30 Dual jest kompatybilna z Amazon Alexa i Asystentem Google, umożliwiając wygodne sterowanie głosowe.

Dostępność

Kamera C30 Dual będzie dostępna od 30 kwietnia w serwisach Amazon, imilabglobal.com i AliExpress.

Informacje o IMILAB

IMILAB to dostawca systemów smart home działający na rynku od 2014 roku. Firma oferuje elastyczne i łatwe w obsłudze systemy zabezpieczeń do instalacji na zewnątrz i wewnątrz domów. Firma IMILAB dostarczyła już ponad 75 milionów urządzeń klientom na całym świecie, m.in. we współpracy z Mihome (w ramach ekosystemu Xiaomi AIoT) oraz Aliyun (kluczowa część ekosystemu Alibaba AIoT). Nasze innowacyjne rozwiązania wyznaczają nowy standard, ułatwiając obsługę i zwiększając dostępność inteligentnych zabezpieczeń gospodarstwa domowego.

Kontakt: pr@imilab.com

