Las lentes duales de la C30 Dual les dan una mano amiga a los padres

HONG KONG, April 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB, líder en tecnología para el hogar inteligente, lanzará la IMILAB C30 Dual, el 30 de abril. Con vigilancia de lentes duales y detecciones locales con inteligencia artificial (IA), la C30 Dual ayuda a los nuevos padres y dueños de mascotas que necesitan apoyo para monitorear a sus bebés y mascotas.

Visualización y chat en vivo 3K+3K

La IMILAB C30 Dual presenta dos transmisiones de vigilancia en vivo 3K, mientras que el audio bidireccional permite una comunicación en tiempo real. Además, se requiere menos luz para mostrar imágenes claras a todo color, incluso en la noche.

Vigilancia de doble ángulo

La C30 Dual tiene dos lentes independientes, lo que permite a los padres monitorear a los niños y mascotas, incluso si están en diferentes direcciones. Con una cobertura de 360° y un zoom de 6x, esta cámara interior captura todos los detalles, incluyendo los momentos conmovedores y divertidos.

Detecciones locales con IA

Reciba notificaciones de actividades importantes detectadas por la C30 Dual. Las detecciones locales con IA incluyen seres humanos, mascotas, llanto de bebé, fuego y humo (beta). No se necesita una suscripción, ya que la detección con IA procesa los datos localmente.

Conexión de aplicaciones

La aplicación Xiaomi/Mi Home es su aplicación todo en uno para acceder a su C30 Dual sin estar en el hogar.

Almacenamiento flexible de grabaciones

Las grabaciones de la C30 Dual se pueden almacenar localmente en una tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) sin una suscripción. Alternativamente, está disponible una opción en la nube basada en suscripción.

Instalación versátil

Instale la C30 Dual en una mesa o en el techo para una mejor variedad de ángulos de visión. Además, es nuestra primera cámara interior compatible con 2,4 GHz y 5 GHz a través de WiFi-6 para velocidades más rápidas y menor latencia.

Asistentes de voz

La C30 Dual es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant para control de voz conveniente.

Disponibilidad

La C30 Dual estará disponible el 30 de abril en Amazon , imilabglobal.com y AliExpress.

Acerca de IMILAB

Fundada en 2014, IMILAB es una marca de hogar inteligente dedicada a ofrecer a las pequeñas familias soluciones de seguridad flexibles y listas para usar, que cubren espacios interiores y exteriores. IMILAB ha entregado más de 75 millones de productos a hogares en todo el mundo a través de asociaciones sólidas con marcas reconocidas como Mihome (parte del ecosistema Xiaomi AIoT) y Aliyun (una parte esencial del ecosistema Alibaba AIoT). Mientras continuamos ampliando los límites de la innovación, nuestro objetivo es hacer que la seguridad del hogar inteligente sea fácil y accesible.

Información de Contacto: pr@imilab.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

