La conferenza di promozione del turismo culturale di Dongying a Hong Kong si conclude con un grande successo

DONGYING, Cina, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 22 aprile, presso il Silvercord Center di Hong Kong, si è tenuta la Conferenza di promozione del turismo culturale di Dongying del 2025, dal titolo “Una Dongying ecologica, dove il Fiume Giallo incontra il mare” ("Ecological Dongying, where Yellow River Meets the Sea"). L'evento, ospitato dall'Ufficio municipale di Dongying per la cultura e il turismo (Dongying Municipal Bureau of Culture and Tourism), ha attirato quasi 100 ospiti, tra cui operatori turistici con sede a Hong Kong, istituzioni accademiche di scambio culturale, rappresentanti dei media e residenti locali. Grazie ad accordi di cooperazione strategica, alla presentazione di destinazioni, alla pubblicazione di nuovi itinerari di viaggio e a un meccanismo di scambio turistico reciproco, l'evento è servito come opportunità nuova e dinamica di collaborazione culturale e turistica tra la RAS di Hong Kong e la provincia di Shandong, aprendo un nuovo capitolo di cooperazione di successo.

Uno dei momenti salienti dell'evento è stata la firma dell'Accordo di cooperazione strategica per lo sviluppo di alta qualità dell'industria culturale e turistica (Strategic Cooperation Agreement for High-Quality Development of the Cultural and Tourism Industry) tra l'Ufficio municipale di Dongying per la cultura e il turismo (Dongying Municipal Bureau of Culture and Tourism) e la Hong Kong Association of China Travel Organizers Ltd., simbolo di una nuova pietra miliare nella cooperazione culturale e turistica interregionale.

Durante la conferenza, l'ambasciatore del turismo culturale di Dongying ha guidato il pubblico in un affascinante viaggio virtuale sul tema “Lo spettacolo dell'afflusso del Fiume Giallo nel mare: saggezza militare e prelibatezze del Nord”. La presentazione ha mostrato Dongying sotto una nuova prospettiva: una destinazione turistica dal grande valore ecologico e culturale. Questa meta offre lo spettacolo unico nel suo genere della convergenza delle acque gialle e blu e ospita una riserva naturale con 384 specie migratorie. È il centro strategico dell'Arte della Guerra ed ha un patrimonio culturale immateriale di grande ricchezza, come l'opera Lyu. Conquista per il gusto saporito dell'agnello del Fiume Giallo e per i croccanti panini fritti di Lijin ed è la culla di invenzioni di tendenza amate dai giovani, come la “Nodding Oil Pump Deity”.

L'evento ha offerto anche esperienze culturali coinvolgenti, come la creazione di ventagli di lacca tradizionali e la degustazione di specialità locali come il pollo arrosto Shikou, consentendo ai partecipanti di Hong Kong di sperimentare veramente il calore e l'autenticità della cultura e dell'ospitalità di Dongying. L'evento è stato trasmesso in live streaming su piattaforme popolari come Rednote e Douyin, attirando oltre 200.000 spettatori online. Messaggi come “Non vedo l'ora di vedere il paesaggio di ‘Yuan-Yang Pot’!” hanno inondato la sezione dei commenti, dimostrando la forte attrattiva e la crescente influenza del marchio turistico di Dongying e stimolando ulteriormente l'interesse e l'entusiasmo dei cittadini di Hong Kong per il turismo a Dongying.

L'evento segna non solo un passo significativo negli sforzi di Dongying per espandersi nei mercati di Hong Kong e Macao, ma anche un nuovo punto di partenza per una più profonda cooperazione bilaterale nella cultura e nel turismo. In prospettiva, Dongying continuerà a promuovere le sue offerte uniche di “Ecologia + Cultura + Viaggi di istruzione” sulla scena internazionale, in modo che un maggior numero di viaggiatori globali possa assistere alla stupefacente confluenza del Fiume Giallo nel mare e sperimentare il fascino di Dongying.

Fonte: Ufficio municipale di Dongying per la cultura e il turismo (Dongying Municipal Bureau of Culture and Tourism)

Referente: Sig.ra Zhang, Tel: 86-10-63074558.

