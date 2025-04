OTTAWA, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est ravi d’annoncer que le vote du public est maintenant ouvert pour le 3e concours annuel de photos « Les animaux les plus mignons sur la Colline du Parlement »! Les Canadiens d’un océan à l’autre peuvent maintenant nous aider à choisir le chien et le chat les plus mignons de cette année, alors qu’une petite super-vedette s’est déjà frayée un chemin vers la victoire.

Après un mois de soumissions amusantes de la part de parlementaires, d’employés, de candidats des différentes circonscriptions et de membres de la galerie de presse, le choix a été réduit à 10 finalistes remarquables dans les catégories « Chien le plus mignon » et « Chat le plus mignon ». Chaque finaliste est prêt à faire campagne pour obtenir votre vote avec un charme irrésistible et une plateforme « poil-itique » unique.

Dans la catégorie « Autre animal de compagnie », un « poil-iticien » de petite taille a déjà mis la patte sur la couronne : Hiccup le hamster était le seul candidat dans la catégorie « Autre animal de compagnie » de cette année, et il était manifestement trop mignon pour qu’un autre candidat ose se présenter contre lui.

La sélection des finalistes pour les autres catégories n’a pas été facile. Un comité de juges passionnés par les animaux de compagnie a été constitué et était composé de :

« Walnut » et « Bernard » — Le chien le plus mignon en 2024 et l’autre animal de compagnie le plus mignon en 2024

» — Le chien le plus mignon en 2024 et l’autre animal de compagnie le plus mignon en 2024 Kathy Duncan — Directrice des programmes nationaux, Humane Canada

Directrice des programmes nationaux, Humane Canada Christine Phillips — Coordonnatrice des programmes, Chiens de thérapie de l’Ambulance Saint-Jean

Coordonnatrice des programmes, Chiens de thérapie de l’Ambulance Saint-Jean Michel Picard — Animateur radio, UniqueFM

« Les candidatures débordaient de personnalité et de chaleur », a déclaré Christine Phillips. Un très grand nombre d’entre elles reflétaient le lien profond et apaisant que les animaux de compagnie partagent avec les gens; il a été incroyablement difficile de les départager!

« Nous sommes ravis de ramener cet événement très apprécié sur la Colline du Parlement. Et cette année, nous accueillons avec plaisir la participation des candidats des différentes circonscriptions dans la compétition, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA. Au milieu d’une campagne électorale tendue, ce concours ajoute une dose de petits plaisirs sur la Colline du Parlement, tout en célébrant le rôle important que jouent les animaux de compagnie dans nos vies. »

Au-delà de l’amusement, le concours annuel de l’ICSA met en évidence l’importance des animaux de compagnie dans la vie des Canadiens et souligne l’importance de l’accès aux médicaments vétérinaires pour les propriétaires d’animaux canadiens.

Les Canadiens peuvent maintenant visiter le site Web de l’ICSA à l’adresse https://cahi-icsa.ca/cutest-pets-parliament-hill pour voter pour le chien et le chat finalistes de leur choix. Les animaux gagnants seront annoncés lors du « Gala des animaux de compagnie », qui se tiendra le 4 juin 2025, au centre-ville d’Ottawa.

Alors, qui obtiendra le plus de votes cette année? Le concours bat son plein! Ne manquez pas votre chance de participer au couronnement des animaux les plus mignons sur la Colline du Parlement 2025!

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est la voix fiable et scientifique de l’industrie canadienne de la santé animale. Nos membres fournissent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux du Canada les médicaments et les outils nécessaires pour maintenir la santé de nos animaux de compagnie et de nos animaux destinés à l’alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, Directrice des communications, 437-253-1667 ext, 105, ehawthorn@cahi-icsa.ca

