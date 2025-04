Qui est vraiment du côté des travailleurs ? Le Syndicat des Métallos compare les positions des partis fédéraux à l'approche des élections

TORONTO, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que se déroule la campagne électorale fédérale, le Syndicat des Métallos appelle les électeurs à se poser une question simple mais essentielle : Qui est vraiment du côté des travailleurs ? Pour aider à répondre à cette question, les Métallos ont publié une comparaison détaillée montrant où en sont les partis politiques fédéraux sur neuf demandes fondamentales visant à protéger les bons emplois, à renforcer les industries canadiennes et à soutenir les travailleuses et travailleurs.

« Cette élection ne se résume pas aux promesses des partis. Il s'agit de savoir qui prendra des mesures concrètes pour défendre les bons emplois, soutenir les industries canadiennes et défendre les travailleuses et travailleurs dans une économie en mutation, a déclaré Marty Warren, directeur national canadien du Syndicat des Métallos. À une époque où les emplois sont menacés, les travailleuses et les travailleurs méritent des représentants sur lesquels ils peuvent compter. »

Au cours de la campagne, les Métallos ont envoyé un questionnaire officiel à tous les principaux partis politiques fédéraux, pour connaître leur position sur des questions telles que la réforme de l'Assurance-emploi, l'approvisionnement domestique, l'application des outils pour rendre le commerce équitable et le développement d'une stratégie industrielle nationale. Le NPD, le Bloc Québécois et le Parti Vert ont répondu en prenant des engagements détaillés qui correspondent étroitement aux priorités du syndicat.

Bien que tous les partis n'aient pas répondu directement, les Métallos ont veillé à ce que les travailleuses et les travailleurs obtiennent tout de même des réponses. Le Parti libéral et le Parti conservateur n'ont pas répondu au questionnaire et ont manqué une occasion d'aller plus loin que ce qui est actuellement exposé dans leur plateforme et de montrer clairement leur position sur les droits des travailleuses et des travailleurs, la protection des emplois et les politiques industrielles. En l'absence de réponses, les Métallos ont analysé les plateformes publiées par les deux partis, afin d'évaluer leurs engagements.

La plateforme libérale prévoit des modifications temporaires de l'assurance-emploi et des investissements dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques. Toutefois, il ne propose pas de réforme complète de l'Assurance-emploi ni d'engagements concrets sur des questions telles que le respect des normes du travail et environnementales dans les politiques commerciales, les obligations en matière d'approvisionnement public ou l'application des lois commerciales afin d'accroître la résistance au dumping et de protéger les emplois.

La plateforme conservatrice propose un fonds de 3 milliards de dollars pour les entreprises touchées par les tarifs américains, mais n'offre aucun soutien direct aux travailleuses et travailleurs. Elle aborde également le secteur des minéraux critiques, mais ne propose pas de vision pour une chaîne d'approvisionnement nationale complète à valeur ajoutée et n'offre aucun engagement clair pour protéger les emplois syndiqués ou renforcer l'industrie manufacturière canadienne au moyen d'une politique d'approvisionnement publique obligatoire ou d'une politique industrielle.

La comparaison complète est disponible ici : https://metallos.ca/ressources/comparaison-des-partis-federaux-elections-2025/

« Cette comparaison permet de faire la part des choses. Elle montre quels partis sont prêts à se battre pour les travailleuses et les travailleurs et lesquels ont encore du travail à faire pour gagner leur confiance », a déclaré M. Warren.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca

