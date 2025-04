Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suominen Oyj:n pörssitiedote 25.4.2025 klo 15.45

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.4.2025 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé.

Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä ja Maija Joutsenkoskea. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström konsernin osakkuusyhtiö. Maija Joutsenkoski toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajana A. Ahlström Oy:llä, joka on Ahlstrom Capital B.V:n emoyhtiö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 9.5.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé, ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseneksi. Gail Ciccione valittiin uudeksi jäseneksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja, Anni Luoma, puh. 010 214 3397

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.