Des personnes qui ont contribué à la conservation de la nature reçoivent la Médaille du couronnement du roi Charles III

TORONTO, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour marquer la Semaine de la Terre, Conservation de la nature Canada (CNC) est fier d’annoncer la remise de la prestigieuse Médaille du couronnement du roi Charles III à plusieurs personnes en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la conservation de la nature au Canada.

CNC a été choisi comme agence partenaire pour nommer et remettre les médailles aux personnes qui contribuent depuis longtemps à la conservation et à la protection de la nature. Des cérémonies de remise de médailles auront lieu au cours des prochaines semaines afin de célébrer leur service et leur leadership.

Le gouvernement du Canada a créé cette médaille commémorative pour marquer le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III. Administrée par la Chancellerie des distinctions honorifiques à Rideau Hall, cette médaille est décernée à 30 000 personnes à travers le pays. La médaille met en lumière des thèmes chers au roi Charles III et à la population canadienne, notamment le service, l’environnement et la durabilité.

« Nous saluons ces personnes pour leur engagement inébranlable envers la nature qui incarne l’esprit de la Médaille du couronnement du roi Charles III », a déclaré Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada. « Leur leadership, leur passion et leurs efforts inlassables continuent d’inspirer et de motiver la communauté des défenseurs de l’environnement. Nous sommes fiers de rendre hommage à ces formidables Canadiens et Canadiennes pour leurs incroyables contributions. »

Voici les récipiendaires :

John Riley – Mono, Ont. : Auteur primé et professionnel chevronné dans le domaine de la conservation. Il a été le premier directeur de la science de la conservation et de l’intendance de CNC, puis son directeur scientifique, et membre du conseil de l’Ontario. Il a participé à la négociation de la stratégie du Patrimoine vital de l’Ontario et de la Loi sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, et a cofondé la Fondation de la moraine d’Oak Ridges et la Fondation de la ceinture de verdure.

Nathalie Pratte – Montréal, Qc : Ingénieure forestière de profession, titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement et d’une maîtrise en administration, Mme Pratte a fondé le Groupe-Conseil Envirostratégies. Elle s’est engagée auprès de CNC en 2007 où elle a été présidente bénévole du conseil d’administration national et du conseil du Québec. Mme Pratte est maintenant présidente du conseil d’administration bénévole du Centre pour la conservation des terres, qui soutient l’ensemble des fiducies foncières et organismes de conservation au pays.

Bruce MacLellan – Toronto, Ont. : M. MacLellan est consultant en communications, entrepreneur et cofondateur de Proof Strategies Inc. Depuis 25 ans, il est bénévole à CNC, où il a été président du conseil d’administration national; il est aujourd’hui coprésident du programme de bénévolat du Cercle des ambassadrices et ambassadeurs. Passionné de patrimoine et auteur de deux livres sur l’histoire locale, M. MacLellan a reçu un prix de l’Ontario Land Trust Alliance en 2016 pour sa promotion de la conservation.

Chloe Dragon Smith – Fort Smith, T.N.-O. : Mme Dragon Smith est une jeune femme aux origines germaniques, dënesųłı̨né, française et métisse. Elle a grandi dans le Grand Nord avec sa famille maternelle autochtone, où son identité mixte lui a conféré une grande responsabilité dans la création de liens et d’espaces éthiques. Elle possède une expertise en collaboration interculturelle, en conservation menée par les Autochtones et en systèmes fondés sur le territoire. Dans le système de conservation occidental, elle a siégé au Conseil canadien des parcs et au comité consultatif de l’initiative En route vers l’objectif 1, ainsi qu’au conseil d’administration national de CNC. Mme Dragon Smith a cofondé Bushkids, un projet d’apprentissage en plein air à Yellowknife.

Bill Jones – Fredericton, N.-B. : M. Jones est organisateur et propriétaire d’entreprise, propriétaire de terrain boisé privé, philanthrope et allié de Conservation de la nature Canada et du YMCA aux paliers national et régional depuis plus de 30 ans. Il a été le président fondateur du conseil d’administration de CNC pour la région de l’Atlantique en 1991, et a soutenu de nombreux projets de conservation des terres le long de la baie de Fundy et du détroit de Northumberland. En 2016, M. Jones a reçu le Prix de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick pour l’excellence dans la conservation des terres.

Dax Dasilva – Montréal, Qc : Dax Dasilva est entrepreneur en technologie, environnementaliste, auteur et producteur primé aux Emmy Awards. Il soutient la conservation au Canada et dans le monde entier. En tant que fondateur d’Age of Union, une alliance à but non lucratif qui soutient celles et ceux qui œuvrent à la protection des espèces et des écosystèmes menacés de notre planète, il rassemble des leaders et des organisations partageant les mêmes idées pour défendre des projets de conservation tangibles, tant à l’échelle locale que mondiale. Aujourd’hui, M. Dasilva a également annoncé la sortie de son deuxième livre, Echoes from Eden: A Daring Voyage to Protect Earth’s Last Wild Places, qui retrace ses voyages dans certains des écosystèmes les plus menacés du monde.

Lisa McLaughlin – Guelph, Ont. : Depuis plus de 25 ans, Mme McLaughlin se consacre à la conservation de la nature, à la fois sur les plans national et mondial. Elle est vice-présidente, Politiques et planification en conservation à CNC. Elle a également été membre de l’Ontario Land Trust Alliance et de l’Alliance canadienne des organismes de conservation, de l’International Land Conservation Network et présidente du comité canadien de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Bill Caulfeild-Browne – Tobermory, Ont. : M. Caulfeild-Browne est un bénévole infatigable depuis de nombreuses décennies, notamment pour son travail de longue haleine dans le domaine de la conservation sur la péninsule Saugeen (Bruce). Siégeant actuellement au conseil d’administration de la Société Histoire Canada, il est un chef d’entreprise retraité, photographe et amoureux de la nature pour la plus grande partie de sa vie. Il a également publié deux livres : Images & Origins et Wild Canada. M. Caufeild-Browne a été bénévole à CNC, où il a assumé des rôles dans les domaines de l’audit, des investissements et de la gouvernance, en plus d’être président national du conseil d’administration de 2015 à 2017. Il a également été membre du comité consultatif de Parcs Canada pour les parcs nationaux locaux.

Margaret Kelch – Etobicoke, Ont. : Mme Kelch, qui a fait carrière dans les secteurs public, privé et sans but lucratif, est une ornithologue et une écologiste passionnée. Elle a occupé le poste de présidente du conseil de CNC en Ontario et a siégé au conseil d’administration national, en plus de travailler bénévolement pour le programme des ambassadeurs et ambassadrices de CNC en Ontario pendant près de 20 ans. Son enthousiasme pour CNC s’est d’abord manifesté lorsque les premiers efforts de conservation ont été entrepris à Happy Valley, en Ontario, une propriété qui est demeurée sa destination préférée et un véritable exemple du travail essentiel effectué par CNC.

Larry Simpson – Pincher Creek, Alb. : M. Simpson a commencé sa carrière en tant qu’agent foncier dans le secteur de l’énergie en Alberta et a été embauché par CNC en 1990 comme premier membre du personnel dans l’Ouest canadien. Sa vision, sa passion et son désir de trouver des solutions stratégiques de collaboration pour faire progresser la conservation ont motivé des familles, des exploitants de ranch, des entreprises, des gouvernements et des Premières Nations d’à travers le pays à contribuer à la création de patrimoines de conservation durables. Selon M. Simpson, « le plus beau cadeau que nous puissions faire à la prochaine génération, c’est de lui offrir des systèmes naturels viables et fonctionnels qui permettront de former des communautés, des entreprises et des personnes plus saines. Il y a tant à faire. »

Philip Brass – Balcarres, Sask. : M. Brass est un artiste et chasseur Nehiyew/Saulteaux de la Nation des Cris de Peepeekisis. Il travaille principalement en tant qu’enseignant sur le territoire, porteur du savoir traditionnel et artiste en résidence avec le service de l’éducation de File Hills Qu’Appelle Tribal Council, situé dans le territoire du Traité 4, dans le sud de la Saskatchewan. L’opinion de M. Brass est très prisée. Ses connaissances et son influence ont conduit ou contribué à de nombreuses initiatives de conservation et de réconciliation, telles que le Treaty Land Sharing Network et le Buffalo Treaty. M. Brass est également un collaborateur précieux qui continue d’agir à titre de consultant et de conseiller autochtone pour CNC.

Laurie Thomson – Toronto, Ont. : Laurie Thomson est une ancienne présidente et membre du conseil d’administration de CNC qui a soutenu de nombreux projets de conservation à travers le Canada. Cofondatrice de la Chisholm Thomson Family Foundation, qui contribue généreusement à des projets axés sur la nature et le climat à travers le pays, Mme Thomson est également présidente de Friends of Muskoka, qui militent en faveur d’un aménagement responsable des lacs Muskoka et de la protection de son environnement naturel.

Mike Dembeck – Halifax, N.-É. : Photojournaliste, cinéaste et professionnel du multimédia, M. Dembeck partage sa passion pour la production de contenu éditorial visuel et l’engagement communautaire depuis qu’il a commencé sa carrière dans un quotidien de la côte Est du Canada en 1996. Il a capturé certaines des images d’actualité et de sport les plus emblématiques de l’époque, mais sa véritable passion a toujours été la faune et l’environnement naturel. M. Dembeck participe aux activités de CNC depuis plus de 20 ans, aidant l’organisme à sensibiliser la population, à accroître l’engagement communautaire et à partager l’expérience de la nature avec la population. Lorsqu’il n’est pas en plein air ou qu’il n’a pas d’appareil photo en main, M. Dembeck enseigne le journalisme visuel à l’Université du King’s College à Halifax.

Helen Kim – Toronto, Ont. : Née à Séoul, en Corée du Sud, Helen Kim y a passé ses premières années ainsi qu’à Hong Kong et Milan. Elle a déménagé au Canada en 1988 et a travaillé avec CNC pendant plus de 25 ans dans des rôles de développement et de finance, y compris l’acceptation des dons, le traitement des revenus, les reçus fiscaux et la conformité. Mme Kim consacre également du temps à la visite et à la promotion de nombreux sites de conservation.

Bob Carswell – Montréal, Qc : M. Carswell est un bénévole de longue date et un champion de la préservation des habitats naturels cruciaux au Québec et au Canada. Il a été président du conseil d’administration de CNC et de Protection des oiseaux du Québec.

David Love – King City, Ont. : Champion des espaces naturels du Canada, M. Love a recueilli son premier dollar pour l’environnement en 1969. Il a été bénévole pour Pollution Probe, l’une des premières organisations non gouvernementales de protection de l’environnement au Canada, et a travaillé pour le Fonds mondial pour la nature (Canada) pendant 25 ans et pour le WWF International pendant cinq autres années. En 2021, lui et son épouse, Ann, ont confié à CNC 15 hectares de leur propriété Happy Valley Forest, dans le canton de King. Cette forêt abrite une trentaine d’espèces en voie de disparition. En 2022, M. Love écrit Green Green, un livre sur la collecte de fonds pour la nature. Au fil des ans, il a siégé au conseil d’administration de nombreuses organisations environnementales, notamment à celui d’Oiseaux Canada pendant 30 ans. Il terminera en juin son mandat au conseil de CNC pour la région de l’Ontario.

Joël Bonin – Montréal, Qc : Gardien des habitats naturels du Québec, M. Bonin a débuté sa collaboration avec CNC à la fin des années 1980 et a contribué à la réalisation de plus de 300 projets de conservation dans la province. Biologiste et spécialiste des amphibiens, M. Bonin est l’un des plus grands experts canadiens des salamandres.

Stephen Lloyd – Montréal, Qc : L’un des principaux avocats de société du Canada, Stephen Lloyd contribue souvent à l’établissement de relations durables entre les entreprises du secteur des ressources naturelles et les communautés autochtones, ainsi qu’à l’harmonisation des opérations commerciales avec les impératifs de conservation. M. Lloyd siège à divers conseils d’administration dans le domaine de la conservation, notamment la Fédération du saumon de l’Atlantique, l’American Friends of Canadian Nature et l’Association pour la protection du Bois Angell. Il a été président du conseil de CNC au Québec et membre du conseil d’administration national. Il est également conseiller municipal élu pour quatre mandats (responsable des questions de zonage et d’urbanisme) pour la ville de Barkmere, une municipalité des Laurentides, au nord de Montréal, qui s’intéresse de près à la conservation.

À propos

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de collectivités, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Renseignements

Andrew Holland

Directeur national, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

andrew.holland@conservationdelanature.ca

506 260-0469

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.