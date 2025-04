Empreendedor e Renomado Poeta Sekou Andrews Será Palestrante Principal na Duck Creek Formation ’25

Sekou, Criador da “Poetic Voice”, Destacará o Poder da Inovação, Adaptação e Liderança Para Enfrentar os Desafios da Indústria

BOSTON, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedades e acidentes (P&C) e geral, dá as boas-vindas a Sekou Andrews, palestrante principal da Formation ’25. Andrews é líder de pensamento, empreendedor premiado e fundador/CEO da SekouWorld, Inc., o inovador da “Poetic Voice” e um dos poetas de poesia falada de maior sucesso do mundo. A Formation, conferência anual de usuários da Duck Creek, atrai as mentes mais brilhantes do mundo nas indústrias de seguros e tecnologia e será realizada em Orlando, Flórida, de 19 a 21 de maio de 2025.

A Formation ’25 proporcionará à comunidade de P&C e de seguros em geral insights, tecnologia e ferramentas para ajudar a moldar como o setor deve liderar e se adaptar aos desafios atuais, incluindo: mudanças climáticas, riscos de segurança cibernética e tendências regulatórias e tecnológicas em constante mudança. Os líderes do setor compartilharão como estão impulsionando o setor, fornecendo soluções inovadoras para minimizar o risco e oferecer melhores experiências ao cliente. A agenda contará com sessões gerais e de discussão lideradas por líderes, clientes e parceiros da empresa, e analistas do setor, que compartilharão o seu entusiasmo e a sua experiência para acelerar a evolução do setor de seguros.

“Sekou Andrews é um influente orador e poeta que inspirou muitas organizações e indivíduos com sua potente poesia para abraçar a mudança, estimular a inovação e pensar com ousadia”, disse Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “Estamos entusiasmados em poder ouvir suas palavras e estilo inspiradores na Formation ’25, à medida que continuamos a inovar, adaptar e liderar toda a nossa indústria para criar significativos compromissos e experiências para os clientes.”

O discurso de abertura de Sekou, "A Audácia do E se?", se concentrará em como as ideias que mudam o jogo começam com duas palavras: "E se?" Ao explorar como a audácia alimenta a inovação, ele discutirá como, através do poder das perguntas ousadas e do pensamento não convencional, os líderes podem desafiar o status quo, desencadear a transformação e impulsionar suas indústrias.

“Poesia é a criação de uma voz que se destaca e lidera com sua simplicidade e capacidade de se adaptar em tempo real”, disse Sekou Andrews. “Estou muito contente por fazer parte desta conferência e inspirar seu público a liderar, adaptar e inovar de maneiras novas e profundas.”

Formation ’25 – Saiba mais e inscreva-se agora

Sekou Andrews é fundador/CEO da SekouWorld, Inc., inovador da "Poetic Voice" e um dos poetas de poesia falada de maior sucesso do mundo. Este professor que se tornou empreendedor, que criou uma empresa de 7 dígitos sobre poesia, pode ser encontrado participando de uma empresa da Fortune 500, inspirando milhares em um show, ou se apresentando para Barack Obama no quintal de Oprah. Sekou é o criador da "Poetic Voice" – uma categoria de fala avançada que combina perfeitamente a fala inspiradora com a poesia falada, como "Hamilton" com "TED". Esta mistura inovadora de narrativa estratégica, liderança de pensamento, palavra falada, teatro e comédia humaniza o conteúdo, tornando-o divertido, comovente e memorável. As realizações de Sekou incluem um prêmio ABA "Empreendedor do Ano", dois Independent Music Awards, dois campeonatos nacionais de Poetry Slam, três Helen Hayes Awards, seis prêmios CLIO, o maior número de prêmios de música JPF da história e a primeira indicação ao GRAMMY de "Melhor Álbum de Palavra Falada" concedida a um poeta de poesia falada em mais de 30 anos. Com toda a inovação e inspiração que é a Poetic Voice, Sekou Andrews está realizando o aparentemente impossível – levando a poesia falada para os maiores palcos do mundo, e redefinindo a noção do que é um falante e do que um poeta pode ser.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nas nossas redes sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

