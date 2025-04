El empresario y reconocido poeta Sekou Andrews será el orador principal en Duck Creek Formation ’25

Sekou, creador de "Poetic Voice", destacará el poder de la innovación, adaptación y liderazgo para abordar los desafíos del sector

BOSTON, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, da la bienvenida a Sekou Andrews como su orador principal de Formation ’25. Sekou Andrews es un líder visionario, empresario galardonado y fundador y director ejecutivo de SekouWorld, Inc., el innovador de "Poetic Voice" y uno de los poetas de poesía hablada más exitosos del mundo. Formation, la conferencia anual de usuarios de Duck Creek, atrae a las mentes más brillantes del mundo en los sectores de seguros y tecnología y tendrá lugar en Orlando, Florida, del 19 al 21 de mayo de 2025.

Formation ’25 ofrecerá a la comunidad de seguros de P&C y generales perspectivas, tecnología y herramientas para ayudar a dar forma como el sector lidera mientras se adapta a los desafíos actuales, incluyendo: el cambio climático, riesgos de ciberseguridad y tendencias tecnológicas y regulatorias en cambio constante. Los líderes del sector compartirán cómo están impulsando el sector implementando soluciones innovadoras para minimizar el riesgo y ofrecer mejores experiencias del cliente. La agenda ofrece sesiones generales y de trabajo dirigidas por líderes empresariales, clientes, socios y analistas del sector, que comparten la pasión y la experiencia para acelerar la evolución del sector de seguros.

"Sekou Andrews es un orador y poeta influyente que ha inspirado a muchas organizaciones e individuos con su poderosa poesía para abrazar el cambio, provocar innovación y pensar con valentía", dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. “Estamos muy contentos de que comparta sus palabras y estilo inspiradores en Formation ’25, mientras que continuamos innovando, adaptándonos y liderando en toda nuestra industria para crear compromisos y experiencias del cliente significativas".

El discurso magistral de Sekou, "La osadía del ¿Y si...?", se centrará en cómo las ideas revolucionarias comienzan con dos palabras: "¿Y sí?" Al explorar cómo la audacia impulsa la innovación, analizará cómo a través del poder de las preguntas audaces y el pensamiento no convencional, los líderes pueden desafiar el statu quo, impulsar la transformación y avanzar sus industrias.

"La poesía se trata de crear una voz que rompa el ruido y lidere con su simplicidad y capacidad de adaptación sobre la marcha", dijo Sekou Andrews. "Me complace ser parte de esta conferencia e inspirar a su audiencia a liderar, adaptar e innovar de formas nuevas y profundas".

Formation ’25 – Obtenga más información e inscríbase ahora

Sekou Andrews es el fundador y director ejecutivo de SekouWorld, Inc., el innovador de "Poetic Voice" y uno de los poetas de poesía hablada más exitosos del mundo. Un día cualquiera, este maestro de escuela convertido en empresario, que construyó una empresa de siete cifras basada en poesía, puede encontrarse dando una conferencia magistral en una empresa Fortune 500, inspirando a miles en un concierto o actuando para Barack Obama en el jardín de Oprah. Sekou es el creador de "Poetic Voice", una categoría de oratoria de vanguardia que fusiona a la perfección la charla inspiradora con la poesía hablada, como "Hamilton" se encuentra con "TED". Esta innovadora combinación de narración estratégica, liderazgo visionario, poesía hablada, teatro y comedia humaniza el contenido, haciéndolo entretenido, conmovedor y memorable. Los logros de Sekou incluyen un premio ABA "Emprendedor del Año", dos Premios de Música Independiente, dos campeonatos Nacionales de Poesía Slam, tres Premios Helen Hayes, seis premios CLIO, la mayor cantidad de premios de música JPF en la historia y la primera nominación al GRAMMY por "Mejor álbum de poesía hablada" otorgado a un poeta de poesía hablada en más de 30 años. Con toda la innovación e inspiración que representa Poetic Voice, Sekou Andrews está logrando lo que parecía imposible: llevar la poesía hablada a los escenarios más importantes del mundo, mientras redefine la noción de lo que es un orador y lo que puede ser un poeta.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X.

Contacto de Medios:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.