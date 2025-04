Hotel Equities fortalece su presencia en el Caribe y América Latina; nombra a la veterana de la industria, Marilia Pergola, vicepresidenta de operaciones para la región

ATLANTA, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hotel Equities (HE) anunció hoy el nombramiento de Marilia Pergola como vicepresidenta de operaciones para la región del Caribe y América Latina (CALA). Marilia estará basada en las oficinas corporativas de la empresa en Miami.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Marilia a la familia Hotel Equities", dijo Al Smith, presidente de operaciones de Hotel Equities. "Su conocimiento del escenario de CALA, junto con su rigor operativo y su pasión por el desarrollo de las personas, la convierten en la líder ideal para inspirar a nuestros asociados y ofrecer un servicio excepcional a nuestros huéspedes y socios en toda la hermosa y dinámica región de CALA".

Como vicepresidenta de operaciones – CALA, Marilia Pergola liderará la estrategia operativa y la ejecución en toda la cartera en expansión de HE en la región. Con una profunda experiencia en gestión de ingresos, cumplimiento de marca, rendimiento financiero y excelencia previa a la apertura, Marilia está preparada para impulsar el éxito operativo, establecer relaciones sólidas con los propietarios y elevar las experiencias de los huéspedes en toda la región de CALA. El nombramiento de Marilia señala un paso importante en el compromiso de HE de construir un equipo de liderazgo en el mercado que brinde un apoyo elevado y soluciones personalizadas para propietarios y socios.

"La llegada de Marilia subraya nuestra dedicación a la región y nuestra estrategia a largo plazo para apoyar el crecimiento con un liderazgo experimentado", dijo Michael Register, que supervisa el nuevo desarrollo para la región de CALA en HE. "Mientras continuamos expandiendo nuestra cartera y asociaciones, su perspicacia operativa y fluidez cultural serán de valor incalculable".

Marilia cuenta con más de 20 años de experiencia en operaciones hoteleras con una vasta experiencia en el mercado, incluyendo los últimos ocho años en Marriott International, donde recientemente ejerció como directora sénior de operaciones – relaciones con propietarios y franquicias para el Caribe y América Latina. Gestionó una cartera de más de 100 hoteles de servicio completo y de servicio selecto, lideró los esfuerzos de participación de los franquiciados y lideró proyectos de integración críticos, incluyendo la fusión de lealtad de Starwood Preferred Guest con Marriott Rewards y la transición operativa de City Express. Durante su mandato, logró una calificación de satisfacción del propietario del 86% líder en la industria, lo que demuestra su eficacia en la entrega de valor a los grupos de propietarios.

"Me siento honrada de unirme a Hotel Equities en un momento tan emocionante de crecimiento en el Caribe y América Latina", dijo Marilia. “Esta región ofrece una inmensa oportunidad, y con la cultura centrada en las personas y el compromiso con el apoyo en el mercado, tengo la certeza de que continuaremos mejorando la experiencia de los huéspedes y propietarios en todos los hoteles que operamos”.

La cartera de CALA de HE actualmente consta de nueve propiedades y casi 1,000 habitaciones de hotel en desarrollo en la región, incluidas ubicaciones en Curazao, Dominica, Granada, México, St. Thomas y Trinidad y Tobago. A medida que la presencia de HE en CALA continúa creciendo, la empresa está invirtiendo activamente en infraestructura y recursos corporativos para asegurar el mejor soporte de su clase para sus propiedades.

Para más información acerca de la asociación con Hotel Equities, visite hotelequities.com/cala.

Acerca de Hotel Equities

Hotel Equities (HE) es una empresa galardonada de administración y desarrollo hotelero con una cartera de aproximadamente 300 hoteles, resorts y destinos de hospitalidad al aire libre en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. Con una cartera diversa de propiedades independientes y de marcas premium, Hotel Equities ofrece resultados comprobados y genera valor a largo plazo para sus grupos de interés a través de un conjunto integral de servicios, una cultura centrada en las personas y en el rendimiento, y un compromiso con la excelencia basado en liderazgo servicial. Para más información visite,www.hotelequities.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b8af3c1-6f8a-4e73-90e7-2624a4a0ec39

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.