Sword Group : 1er Trimestre 2025 | Sword réussit son objectif de croissance à 2 chiffres en dépit du contexte géopolitique actuel : +11,8 % (1)

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2025 est de 85,5 M€, en progression de +11,8 % à périmètre constant par rapport au 1er trimestre 2024.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 10,3 M€.



COMPTES DU 1ER TRIMESTRE 2025

Q1 | Chiffres non audités

M€ 2025 2024 Croissance



Organique (1) Chiffre d’affaires 85,5 75,8 +11,8 % EBITDA 10,3 9,1 - Marge d’EBITDA 12,0 % 12,0 % -

(1) à périmètre constant



ANALYSES

Le chiffre d’affaires affiche une progression à deux chiffres, conformément aux prévisions budgétaires.

La rentabilité demeure stable, comme anticipé, tandis que plusieurs projets ambitieux sont actuellement à l’étude. De tels projets pourraient nous permettre de surperformer durant les prochaines années.

Le backlog reste solide et continue de conforter nos perspectives.

Notre stratégie de croissance externe se poursuit, avec un ciblage de micro-acquisitions renforçant nos expertises, notamment en Intelligence Artificielle et en Cybersécurité.

A ce titre, Sword a finalisé l’acquisition de IDelta le 7 avril dernier et plusieurs autres cibles sont actuellement en cours d’évaluation.



PERSPECTIVES

Le Groupe confirme son Business Plan 2028.

Dividende

Dividende proposé à l’Assemblée Générale Annuelle : 2 € bruts par action

Ex-date : 30/04

Record date : 02/05

Date de paiement : 05/05

Agenda

28/04/25 : Assemblée Générale 2024

24/07/25 : Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2025

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.