IAMazonia revela modelo transformador de conservação florestal em homenagem ao legado ambiental do Papa Francisco

Gaetano Buglisi, Founder and CEO IAMazonia Andre Correa Do Lago - President COP 30 Alexander More, Harvard University, Associate Research Professor IAMazonia_22_04_event Speakers IAMazonia_22_04_event Speakers_

No 10º aniversário da Laudato Si’ e no 55º Dia da Terra

ROMA, ITALY, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Em um contexto profundamente emocional marcado pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, IAMazonia apresentou seu modelo de projetos de soluções baseadas na natureza durante uma reunião solene a portas fechadas realizada em Roma, no dia 22 de abril. O evento, originalmente planejado para coincidir publicamente com o 55º Dia da Terra, foi reconfigurado como um tributo aos ensinamentos e legado ambiental do Santo Padre, conforme articulado na Encíclica Laudato Si’.

IAMazonia é uma iniciativa de alto impacto lançada por líderes empresariais italianos proeminentes para estabelecer um modelo regenerativo de conservação florestal e ação climática—agora ganhando forma no coração da Amazônia brasileira através de seu primeiro e emblemático projeto: Mejuruà.

“Este 55º aniversário é de fato um dia tocado pelo luto”, disse Kathleen Rogers, presidente do Dia da Terra, nos comentários de abertura da reunião. “No entanto, é em memória do Papa Francisco e para honrar seu profundo legado que nos reunimos. Unidos em propósito, estamos aqui para implementar ativamente sua visão de ecologia integral e cuidado com a nossa casa comum, especialmente ao celebrarmos o 10º aniversário da Laudato Si’. Minha mais sincera gratidão a Gaetano Buglisi, fundador da IAMazonia, por sua visão e esforços incansáveis na convocação desta assembleia crucial, toda dedicada a salvaguardar nosso futuro e proteger nossas preciosas florestas sob o guarda-chuva da IAMazonia.”

Durante o evento, uma Carta de Intenções foi assinada por S. Exa. Victor Genina Cervantes, Diretor de Desenvolvimento Humano na Caritas Internationalis, e Gaetano Buglisi, CEO da IAMazonia. Este é o primeiro passo em uma parceria colaborativa destinada a combater a injustiça social e ecológica. A Caritas Internationalis assumirá um papel orientador e de monitoramento na implementação dos projetos da IAMazonia para garantir a plena adesão aos princípios de sustentabilidade ambiental e desenvolvimento humano integral.

A relevância global do modelo da IAMazonia foi enfatizada por uma mensagem especial em vídeo de André Corrêa do Lago, presidente da COP30, a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2025, que será realizada em Belém, no Brasil. Corrêa do Lago destacou a importância estratégica de projetos florestais replicáveis e de alta integridade, como o Mejuruá, no avanço das metas climáticas antes da COP30.

O modelo da IAMazonia redefine o desenvolvimento sustentável através de uma economia regenerativa centrada no florescimento humano. O Projeto Mejuruà gera receita por meio da produção sustentável de madeira, borracha e açaí, além da emissão de créditos de carbono pela abstenção voluntária do desmatamento. Essa abordagem garante viabilidade financeira e distribuição equitativa de benefícios, com os lucros do projeto alocados de forma justa entre investidores, reinvestimento em iniciativas futuras e programas de apoio às comunidades locais.

A Fundação Getúlio Vargas produzirá um documento em colaboração com o professor Alexander More, da Universidade de Harvard, com o objetivo de definir, desenvolver e avaliar o modelo concebido pela IAMazonia, visando sua replicabilidade em outros projetos de soluções baseadas na natureza.

Olhando para o futuro, IAMazonia planeja expandir seu modelo para outras regiões de floresta tropical—incluindo República Democrática do Congo, Venezuela, Tanzânia e Sudeste Asiático—onde as discussões e os processos de aprovação regulatória já estão em andamento com autoridades nacionais e partes interessadas locais.

S. Exa. Mme Eve Bazaiba Masudi, Ministra do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da República Democrática do Congo, participou remotamente do evento para destacar a importância que o governo da RDC atribui às soluções baseadas na natureza—não apenas como uma estratégia climática, mas também como uma oportunidade de atrair investidores estrangeiros qualificados, responsáveis e de longo prazo, como a IAMazonia.

Após as palavras de boas-vindas do Prof. Giovanni Tria—presidente da IAMazonia, economista, acadêmico e ex-Ministro da Economia e Finanças da Itália—outros palestrantes incluíram Donatella Parisi, Coordenadora de Comunicações do Movimento Laudato Si’; Virgilio Viana, Presidente da Fundação Amazônia Sustentável; Rubens Antonio Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e no Reino Unido; Javier Fiz Perez, Professor da Universidade Europeia de Roma e Vice-Presidente da Core Values Org; Richard Muyungi, Enviado Climático e Assessor do Presidente da Tanzânia para Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Localizado em uma região vasta e biodiversa do estado brasileiro do Amazonas, o Projeto Mejuruà representa um caso pioneiro de conservação florestal regenerativa e desenvolvimento socioeconômico. Os proprietários de terras renunciaram permanentemente ao seu direito legal de desmatar a área, que agora será completamente protegida por meio de monitoramento por satélite e gestão local, efetivamente protegendo-a contra o corte ilegal de madeira.

O projeto já garantiu acordos de colaboração com instituições locais de destaque, incluindo, entre outras:

• O Governo do Estado do Amazonas, para apoiar e promover a iniciativa, conforme reafirmado pelo Governador Wilson Lima e por Flávio Cordeiro Antony Filho, Chefe da Casa Civil do Estado do Amazonas;

• A Fundacred, para oferecer bolsas de estudo e financiamento educacional para jovens residentes;

• A Associação dos Moradores do Baixo Riozinho, para apoiar a produção local de açaí por meio de um modelo de compra cooperativa que capacita pequenos agricultores—especialmente mulheres—e preserva o conhecimento agrícola tradicional.

Somente na fase inicial—e sem contabilizar os efeitos econômicos mais amplos—o Projeto Mejuruà criará mais de 500 empregos, construirá novas moradias para mais de 150 famílias indígenas, financiará escolas, aquedutos, sistemas de tratamento de água, uma usina de energia movida a biomassa, uma nova instalação de serraria, além de fornecer acesso a cuidados médicos, conectividade com a internet e programas de inclusão digital em vilas florestais.

Enquanto o mundo lamenta a perda do Papa Francisco, IAMazonia avança com renovado propósito, buscando encarnar sua visão de ecologia integral por meio da ação—transformando paisagens, capacitando comunidades e oferecendo um modelo de gestão ambiental enraizado na justiça social, dignidade econômica e esperança para o futuro.

Para consultas de imprensa ou informações adicionais, entre em contato com: ANDREA GIANNOTTI (Sr.), +44 7825 892 640 / +39 347 35 55 096, giannotti@reenewpr.uk

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.